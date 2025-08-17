Eleições na Bolívia: fronteira com o Brasil é fechada em dia de disputa à presidência

A Bolívia fechou a fronteira com o Brasil neste domingo (17), devido às eleições gerais. O trânsito de veículos está suspenso, e a passagem entre os dois países só pode ser feita a pé, das 0h às 21h.

A medida foi adotada por autoridades bolivianas como parte do esquema de segurança para o dia da votação. Durante esse período, a entrada no país só será permitida em casos emergenciais e com autorização prévia.

No lado brasileiro, a Polícia Federal mantém o atendimento nos postos de fiscalização migratória. Já a segurança na Bolívia está sob responsabilidade das Forças Armadas do país.

Em Corumbá (MS), única cidade de Mato Grosso do Sul com votação boliviana, cerca de 12 mil bolivianos devem votar neste domingo no consulado do país. No Brasil, segundo o órgão, 47 mil bolivianos estão aptos a votar.

Eleições na Bolívia

Cerca de 7,5 milhões de bolivianos votam neste domingo (17) em eleições presidenciais com favoritismo de candidatos de direita.

Os eleitores vão votar para presidente, vice-presidente, senador e deputados. Segundo pesquisas de intenção de votos recentes, a eleição deste ano deve romper com o histórico recente do país e pode ter, pela primeira vez, um segundo turno.

Conforme as pesquisas eleitorais mais recentes, é a primeira vez em 20 anos que os partidos de esquerda não lideram a disputa. Os dois principais candidatos são de direita e centro-direita.

Com informações do g1

