Enfermeira é agredida por paciente psiquiátrico na UPA do Jardim Leblon

Uma enfermeira foi agredida por um paciente psiquiátrico na noite desse domingo (17), na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Leblon, em Campo Grande. A profissional ficou desacordada e precisou ser submetida a exame de tomografia.

Segundo informações, a profissional estava na enfermaria quando o paciente se levantou do leito e a atacou com um soco no rosto. A enfermeira foi levada para a área vermelha da unidade, onde recebeu os primeiros cuidados e depois encaminhada ao hospital para realizar tomografia. O paciente, diagnosticado com esquizofrenia e usuário de drogas, estava internado sem contenção física.

A ocorrência foi atendida por uma equipe da GCM (Guarda Civil Metropolitana). Conforme ainda divulgado, um boletim de ocorrência será registrado na Polícia Civil.

A reportagem entrou em contato com a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), e aguarda retorno.

