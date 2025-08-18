Policia pede ajuda para entrar suspeito de ter esfaqueado jovem em Corumbá

A Polícia Civil solicita ajuda à população por informações sobre Junior Couto Contreras do Espírito Santo, de 22 anos, suspeito de homicídio contra Vitória Roberta, 21 anos. Na ocasião, a vítima foi encontrada morta em área de matagal. O caso aconteceu na cidade de Corumbá, localizada a 428 quilômetros de Campo Grande, entre os dias 11 e 13 de agosto, após discussão na casa do autor.

Foi decretada a prisão preventiva pela Justiça. O caso está sendo investigado pelo SIG (Setor de Investigações Gerais) da 1ª Delegacia de Corumbá.

Segundo as investigações, o autor já havia passagens pela polícia após matar um rapaz em setembro de 2023 e recebeu condenação de dois anos de regime aberto, em maio deste ano. O crime teve a vingança como motivação. Na ocasião Junior solicitou uma corrida de aplicativo, onde a vítima trabalhava e efetuou diversos disparos.

Quem tiver informações sobre o paradeiro do suspeito pode entrar em contato com a delegacia de Corumbá pelo telefone (67) 3234-7100. O sigilo é garantido.

