Família Galeazzi morre em acidente aéreo, no Rio Grande do Sul

O empresário Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi e nove familiares morreram em um acidente aéreo na manhã de ontem (22), em Gramado, no Rio Grande do Sul. Galeazzi, que pilotava a aeronave, estava acompanhado da esposa, três filhos, a irmã, o cunhado, a sogra e duas crianças. A tragédia também deixou 17 pessoas feridas em solo, sendo duas em estado grave.

Segundo o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, as vítimas eram de São Paulo e estavam na Serra Gaúcha para momentos de lazer. “É uma dor imensa que afeta a família dessas vítimas e abala todos nós”, disse Leite em coletiva de imprensa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também expressou solidariedade às famílias e afirmou que a Aeronáutica investiga as causas do acidente.

A aeronave, um bimotor modelo PA-42 Cheyenne fabricado em 1990, decolou às 9h12 do aeroporto de Canela, com destino a Jundiaí (SP). Antes de cair, colidiu com a chaminé de um prédio, atingiu o segundo andar de uma residência e caiu sobre uma loja de móveis. Destroços também alcançaram uma pousada, onde estavam duas das vítimas com queimaduras graves.

O Corpo de Bombeiros controlou o incêndio provocado pela queda e segue trabalhando para estabilizar a estrutura da loja e acessar os destroços. A Polícia Civil e o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) investigam as causas do acidente, com focos distintos: prevenção e responsabilidade.

De acordo com o governador, as condições climáticas no momento da decolagem “não eram as melhores”, mas apenas estudos detalhados determinarão se elas eram propícias para o voo. Segundo a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), a aeronave estava registrada no nome de Galeazzi, em situação normal de aeronavegabilidade, com permissão apenas para transporte privado.

Formado em administração de empresas pela Fundação Getulio Vargas, Luiz Cláudio Galeazzi era sócio e CEO da Galeazzi & Associados, empresa de consultoria em gestão empresarial fundada por seu pai, Cláudio Galeazzi. Tragicamente, a família já havia enfrentado outra perda similar, quando a mãe de Luiz Cláudio faleceu em um acidente aéreo em Sorocaba, São Paulo, em 2010.

A Prefeitura de Gramado suspendeu o tradicional desfile de Natal programado para este domingo. Hóspedes da pousada atingida foram realocados para outros estabelecimentos. O trânsito na Avenida das Hortências, onde ocorreu o acidente, foi parcialmente liberado. O Estado e as autoridades locais seguem mobilizados para esclarecer o ocorrido e prestar apoio às famílias afetadas.

