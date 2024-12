Idosas se envolvem em acidente e passageira de 83 anos fica ferida em estado grave

Após o acidente ocorrido no domingo (22) em Campo Grande, um carro conduzido por uma idosa de 63 anos foi envolvido em uma colisão na rotatória do Parque dos Poderes. A batida resultou na invasão de uma área de mata, quando a viatura descaracterizada, após ser atingida, se deslocou para o local. A passageira, de 83 anos, sofreu parada cardiorrespiratória após o impacto.

De acordo com o boletim de ocorrência, as idosas seguiam pela Avenida Afonso Pena, quando, ao passar pela rotatória, colidiram com a lateral de uma Toyota Hilux estacionada. Com o impacto, a caminhonete foi projetada para dentro da área de mata, derrubando 43 postes de concreto, deixando de 85 metros da reserva exposta.

As vítimas foram socorridas pela Ursa (Unidade de Resgate de Suporte Avançado) do Corpo de Bombeiros. A motorista foi levada com ferimentos leves para o Hospital da Unimed, enquanto a passageira, que entrou na Santa Casa em parada cardíaca, foi reanimada por cerca de 20 minutos e segue internada em estado grave.

