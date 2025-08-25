EUA retomam emissão de vistos para estudantes brasileiros e passam a exigir redes sociais abertas

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil anunciou nesse domingo (24) a retomada da emissão de vistos para estudantes brasileiros. A novidade vem acompanhada de uma nova exigência, onde os solicitantes dos vistos F, M e J deverão manter suas redes sociais em modo “público” durante a análise do pedido.

A informação foi divulgada em publicação oficial no X (antigo Twitter). “Agora é obrigatório deixar suas redes sociais em modo ‘público’ ao solicitar esses vistos. Agendamentos já foram retomados”, diz o comunicado.

Segundo a embaixada, a medida busca “permitir que sejam feitas as verificações necessárias para avaliar se o solicitante atende aos requisitos para entrada nos Estados Unidos”.

O agendamento para esse tipo de visto havia sido suspenso temporariamente, após os EUA anunciarem a mudança em junho, justamente para adequar o sistema à nova regra. A partir de agora, quem não tornar suas contas acessíveis corre o risco de ter a solicitação negada.

A obrigatoriedade se aplica a todas as redes sociais vinculadas ao nome do solicitante e vale apenas para os vistos de não-imigrante voltados a estudantes:

F: para cursos acadêmicos, como universidades e escolas de idiomas;

M: destinado a cursos técnicos;

J: para programas de intercâmbio.

Até o momento, não há sinalização de que a exigência será estendida a outras categorias, como os vistos de turismo e trabalho.

