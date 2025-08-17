Uma escola a cada seis dias em MS: Rede Estadual de Ensino entregou 163 reformas desde 2023

Em menos de três anos, foram entregues reformas parciais ou gerais em unidades escolares da REE em todo Estado

As reformas escolares representam manutenção e melhoria efetiva na vida escolar, garantindo ambientes mais seguros, confortáveis e adequados para o aprendizado. Em Mato Grosso do Sul, isso vem acontecendo em ritmo acelerado: desde janeiro de 2023, a REE (Rede Estadual de Ensino) recebeu 163 obras, o que significa uma escola reformada entregue a cada seis dias.

O resultado é fruto de um planejamento que alia agilidade e atenção às necessidades de cada comunidade escolar, sob a gestão do secretário de Estado de Educação, Hélio Daher.

Segundo a Coordenadora de Infraestrutura, Fiscalização e Gestão de Obras Públicas da SED (Secretaria de Estado de Educação), Tácia Carolina Prado Ronda, o processo começa com um levantamento técnico das demandas estruturais e funcionais de cada prédio escolar.

“É feito um levantamento técnico da edificação, onde são observadas questões de segurança, acessibilidade e atendimento as demandas pedagógicas estabelecidas pelo MEC. A partir desse levantamento, define-se junto com a direção escolar o escopo da reforma, bem como a necessidade ou não de ampliação”, explica Tácia.

O impacto das melhorias já é sentido no dia a dia escolar. Para o diretor Domingos da Luz Nogueira, da Escola Estadual Sebastião Santana de Oliveira, a reforma trouxe um novo ânimo para a comunidade.

“Os estudantes chegam mais motivados, participam mais das atividades e demonstram orgulho do espaço que têm. A estrutura renovada ajuda a criar um ambiente acolhedor, onde todos se sentem valorizados”, afirma.

Para Hélio Daher, o ritmo de entrega demonstra o compromisso do Governo do Estado com a melhoria do ambiente escolar. “Cada reforma significa mais conforto, segurança e motivação para nossos estudantes, professores e servidores. Investir na infraestrutura é investir diretamente na aprendizagem e no futuro de Mato Grosso do Sul”, destaca o secretário.

Com Gov MS

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram