MS recebe 6 unidades odontológicas móveis para levar atendimento à população

O Governo Federal entregou 400 UOMs (Unidades Odontológicas Móveis) a 400 municípios brasileiros na última semana. Desse número, Mato Grosso do Sul foi contemplado com seis unidades, resultado de um investimento de R$ 2,2 milhões. Os recursos são oriundos do ‘Novo PAC Saúde’, e o investimento total é de R$ 152 milhões em todas as unidades da federação. Ao todo, na região Centro Oeste, são 32 UOMs previstas para os três estados e o Distrito Federal.

A entrega marca a retomada, após 10 anos, de uma ação estratégica do Brasil Sorridente, que garante acesso à saúde bucal em regiões rurais, remotas e de difícil acesso.

As UOMs levam atendimento odontológico onde vivem populações que têm dificuldade de acesso a esse serviço, incluindo, por exemplo, indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua e assentadas. Com isso, o Ministério da Saúde busca garantir assistência a todos os brasileiros e brasileiras. Até 2026, outras 400 unidades vão reforçar o atendimento em todo o país, totalizando 800 novos veículos.

Os municípios contemplados foram selecionados com base em critérios de vulnerabilidade socioeconômica, extensão territorial e proporcionalidade regional, buscando evitar a concentração de recursos e ampliar a cobertura em saúde bucal no SUS (Sistema Único de Saúde) onde mais precisa.

Mais investimento e mais acesso

Para incentivar a habilitação de mais Unidades Odontológicas Móveis no país, o Ministério da Saúde vai reajustar em mais de 30% o valor de implantação das unidades — que passará de R$ 7 mil para R$ 9,3 mil. Outra medida é que os municípios vão poder credenciar também suas unidades próprias ou financiadas por emendas parlamentares, o que potencializa o alcance da assistência. A portaria que viabiliza o aumento nos repasses foi assinada durante a cerimônia.

A pasta ampliou os recursos e a rede de serviços em saúde bucal em funcionamento no SUS. O investimento triplicou entre 2022 e 2024, passou de 1,5 bilhão para 4,3 bilhões de reais. Os recursos são destinados à ampliação do acesso, qualificação dos serviços e fortalecimento do Brasil Sorridente. O número de equipes, cresceu 25% no período, passando de 29 mil, em 2022, para 36,2 mil.

A retomada das entregas das unidades móveis pelo Ministério da Saúde está alinhada aos objetivos do programa Agora Tem Especialistas, que também busca levar assistência em áreas remotas e de difícil acesso. Enquanto as carretas do novo programa levam atendimentos especializados como consultas, exames e cirurgias, as UOMs fortalecem os cuidados primários e especializados em saúde bucal nos mesmos territórios.

Como funcionam as Unidades Odontológicas Móveis

A Unidade Odontológica Móvel é o componente móvel do Brasil Sorridente e uma extensão da Unidade Básica de Saúde, podendo ofertar tanto os procedimentos da atenção primária quanto, conforme a organização local, ações especializadas como tratamento endodôntico e a oferta de próteses dentárias.

Quando necessário, as pessoas atendidas nas UOMs também podem ser encaminhadas para continuidade do cuidado em serviços especializados, como os CEOs (Centros de Especialidades Odontológicas) e os Serviços de Especialidades em Saúde Bucal, localizados no interior do país, com foco em municípios de até 20 mil habitantes.

Cada UOM é equipada com cadeira odontológica completa, aparelho de raio-x, ar-condicionado, frigobar, exaustor, gerador de energia, canetas de alta e baixa rotação, fotopolimerizador, entre outros equipamentos essenciais para garantir a qualidade do atendimento odontológico. Para garantir mais segurança, eficiência e continuidade nos serviços, a previsão é que a frota seja renovada a cada 5 anos.

Os veículos são utilizados pelas eSB (equipes de Saúde Bucal), compostas por cirurgião-dentista e auxiliar ou técnico em saúde bucal, habilitadas pelo Ministério da Saúde. As eSB credenciadas no país passaram de 29 mil, em 2022, para 34 mil em 2024. Os gestores locais podem compartilhar uma mesma UOM com mais de uma equipe, o que ajuda a levar cuidado às localidades que mais precisam.

Ministério da Saúde