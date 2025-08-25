Criança de 2 anos fica em estado grave após ser atropelada e motorista foge sem prestar socorros, em Chapadão do Sul

Na tarde desse domingo (24), um menino, de 2 anos, que não teve suas informações divulgadas, precisou ser socorrido em estado crave após ser atropelado próximo a uma área de lazer. O caso aconteceu no Bairro Sibipiruna, em Chapadão do Sul, cidade distante 331 quilômetros de Campo Grande, por volta das 17 horas. O motorista fugiu após o crime, sem prestar socorro.

Segundo informações, após o acidente, o menino foi socorrido por populares que presenciaram a cena. Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal, mas devido à gravidade da situação, ele foi transferido como “vaga zero” para Campo Grande.

A criança sofreu traumatismo craniano e precisou ser entubado. Não há informações sobre o motorista.