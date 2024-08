Agenda: ações de combate à violência contra a mulher são os destaques da semana

Na agenda da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), na última semana de Agosto, entre os dias 26 a 30, estão previstas diversas atividades, entre elas o lançamento da 2ª Corrida dos Poderes, encerramento do “Agosto Lilás”, reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), sessões plenárias e caminhada em parceria com os Poderes, uma ação da Campnha #TodasPorElas. A Assembleia Legislativa é localizada na Avenida Desembargador Nunes da Cunha, Jardim Veraneio, Parque dos Poderes, Bloco 9, em Campo Grande.

Quarta-feira

Na quarta-feira (28), acontece a reunião ordinária da CCJR. O grupo se reúne, a partir das 8h, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara para avaliar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade das matérias enviadas, ou originadas no Legislativo Estadual. A CCJR é presidida pela deputada Mara Caseiro (PSDB), e integrada pelos deputados Junior Mochi (MDB), Antonio Vaz (Republicanos), Pedrossian Neto (PSD) e Caravina (PSDB).

Após a sessão plenária de quarta-feira, acontece o encerramento da Campanha “Agosto Lilás” com um ação de conscientização sobre o assunto com o público presente no Plenário Júlio Maia. O deputado e presidente da ALEMS, Gerson Claro (PP), convidou todos para assistir o teatro alusivo ao combate à violência contra as mulheres.

O lançamento da 2ª Corrida dos Poderes, com a parceria da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), acontece também na quarta-feira, 28 de agosto, a partir das 16h30, na Auditório Manoel de Barros, Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, localizado na Avenida Waldir dos Santos Pereira, s/n, Parque dos Poderes. No evento, haverá a palestra de Marcio Atalla, professor e especialista em Treino de Alto Rendimento.

Sábado

No próximo sábado (31), está prevista ação da Campanha #TodosPorElas pelo Fim do Feminicídio. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul é parceira na Caminhada que une vozes e corações pelo fim do feminicídio e todas as formas de violência contra a mulher.

Sessões plenárias

As sessões plenárias são realizadas às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 9h, no Plenário Júlio Maia. É durante as sessões que acontecem os debates com temas de interesse da sociedade e as votações dos projetos que norteiam a legislação estadual em favor do cidadão.

Agenda

A agenda oficial da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul pode ser alterada para acréscimo ou retirada de eventos. Todos os eventos são abertos ao público e à imprensa. Acesse a programação contida na agenda do Poder Legislativo, diretamente por este link.

