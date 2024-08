Identificado homem que matou mulher trans após briga por jogo de apostas

Maria Eduarda, uma mulher trans de 34 anos, foi assassinada a facadas na madrugada desta sexta-feira (23) no bairro Jardim das Meninas, em Campo Grande. O crime ocorreu após um desentendimento relacionado ao jogo de apostas conhecido como “Tigrinho”. O suspeito do crime foi identificado como Douglas Mikael, de 30 anos, que está sendo procurado pela polícia.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 00h50, no interior de uma residência onde estavam dois jovens. Embora o relacionamento exato entre os envolvidos não tenha sido detalhado, sabe-se que todos se conheciam.

Testemunhas relataram que Douglas chegou ao local já agredindo Maria Eduarda. Ambos começaram a brigar, com agressões físicas, e, em meio à briga, o suspeito pegou uma faca e desferiu um golpe nas costas da vítima. Após o ataque, Douglas fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas quando chegou ao local, já era tarde demais. Maria Eduarda não resistiu ao ferimento e teve sua morte confirmada pela equipe médica.

Os jovens que estavam presentes na residência informaram à polícia que o conflito começou devido a uma discussão sobre o jogo “Tigrinho”. No entanto, detalhes específicos sobre o motivo do desentendimento não foram divulgados.

Ainda conforme o registro policial, Maria Eduarda, que ainda não havia alterado oficialmente seu nome, foi registrada como Eduardo Souza Lima no atestado de óbito, refletindo sua identidade de gênero anterior. O caso foi registrado como homicídio, e a polícia segue em busca de Douglas Mikael para esclarecimento e julgamento dos fatos.

Informações preliminares apontavam que o crime havia acontecido no Jardim Panamá, mas foi corrigida posteriormente.

