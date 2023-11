Familiares encontram corpo de jovem em residência

Uma mulher de 23 anos foi encontrada morta, em uma residência onde reside, na aldeia Tey Kuê, em Caarapó, a 273 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do MS News, o corpo da jovem foi encontrado por familiares. Segundo informações da polícia, o corpo não havia sinais de violência

A Polícia Civil, junto com a perícia técnica estiveram no local, realizando levantamentos de praxe.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na delegacia do município.

