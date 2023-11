Veículo de estelionatários que se passavam por correspondentes é apreendido

Agentes da Polícia Civil de Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande, prendeu na tarde de ontem um veículo Jaguar E-Pace ano de 2018, que pertence a um casal que aplicava golpes com promessas de empréstimos milionários para as vítimas.

O homem de 47, e uma mulher de 26, foram flagrados no dia 2 de outubro saindo de uma padaria, quando ocorreu uma negociação financeira de R$ 59 milhões com produtor rural. O casal se passava como correspondentes bancários.

Conforme apurações do site Dourados News, o veículo foi obtido “referente ao sequestro adquirido com valores obtidos com a prática de crimes, qual seja um Jaguar, modelo E-Pace, azul”, diz a Polícia Civil em nota encaminhada à imprensa.

O veículo de luxo ficará a disposição da justiça para reparação dos prejuízos causados as vítimas.

O caso

O casal que se passava por correspondentes bancários, foram presos com cédulas de crédito bancário falsos, contendo valores de até R$ 2 bilhões.

Os estelionatários negociava com um produtor rural um financiamento de R$ 59 milhões, em uma padaria no município, quando foram presos em flagrante.

