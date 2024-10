XXXIV Festival Arte Viva

Festival reúne música erudita com homenagem a compositores sul-mato-grossenses

Para quem gosta de música de erudita, regional, paraguaia e até mesmo concertos de natal, o Centro de Arte Viva abre nesta quinta-feira (24), às 19h30, no Teatro Aracy Balabanian, a programação do XXIV Festival Arte Viva, que reunirá no palco a equipe de professores e o Coral Arte Viva, ex-professores e convidados, para uma programação diversificada.

O Centro de Arte Viva foi fundado em 1989, por iniciativa da cantora lírica e arte-educadora Clarice Maciel, pelo regente de coros Manoel Rasslan e pelo pianista Evandro Higa. A ideia era construir um espaço multidisciplinar que pudesse congregar diversas linguagens artísticas e desenvolver atividades de ensino conectadas com os princípios norteadores fornecidos pelo movimento de arte-educação no Brasil.

“Surgiu com uma junção de ideais para se criar uma escola com uma metodologia mais livre, focada no desenvolvimento de cada aluno, no seu tempo, estimulando a audição musical, a escuta, mas principalmente, a musicalização infantil, que na época, ainda não tinha nas escolas de música da cidade”, explica a coordenadora do Centro, Sofia Maciel.

Dirigido por Clarice Maciel, o Centro possui desde musicalização para bebês, a partir dos oito meses, a alunos de todas as idades, sem restrições.

30 anos de música

Conforme a coordenadora, o Festival Arte Viva é realizado anualmente, normalmente durante duas noites, com os próprios alunos. Para celebrar os 35 anos de centro, será realizado um concerto com os professores, convidados, ex-professores e amigos que fizeram parte do Centro.

No Concerto Solistas Arte Viva, se apresentarão Denis Lopes, Clarice Maciel, Denis Lopes e Luciana Fisher (canto), o Coral Arte Viva, João Vital e André Porto (violão), Júlio Cesar Figueredo, Maria Cristina de Paula, Cristina Neivock, Mirian Hogson e Rochane Lopes (piano), Sofia Maciel (flauta), Sandra Tornich (violoncelo), João Gabriel (violino), Oreval Moreira (viola) e Mateus Yule (percussão).

Entre os convidados especiais, estarão o pianista Evandro Higa, o violinista Edison Verbisck, o grupo Cirandê, o flautista Philip Andara, o violonista José Maciel, o percussionista Chico Simão e o grupo Bojo Malê.

“O Festival Arte Viva já se tornou tradicional no calendário anual da escola, assim como os exercícios públicos mensais, além do recital de solistas e talentos, com apresentações públicas dos seus alunos e professores, como extensão de seu projeto artístico-pedagógico, mantém o Coral Arte Viva, integrados por alunos, ex-alunos e demais interessados da comunidade”, destaca Sofia.

Repertório

Para escolher quais obras seriam tocadas, o Centro realizou pesquisas e ensaios, para levar ao público peças selecionadas de compositores brasileiros de épocas e gêneros diferentes.

No repertório constarão os compositores José Maurício Nunes Garcia, Lorenzo Fernandez, Tom Jobim, Ernesto Nazareth, Zequinha de Abreu, Villa-Lobos, Dilermando Reis, Ari Barroso, Chiquinha Gonzaga, Paulo Simões e Geraldo Roca.

“Pensamos para este concerto em um formato de músicas de compositores brasileiros! Teremos chorinho, bossa-nova, peças mais eruditas, samba, maracatu, outras da nossa cultura popular e para isso os professores prepararam um repertório variado com os seus respectivos instrumentos com alguns números solo e várias formações de conjuntos com violoncelo, flauta, violino, tambores, violão, piano, baixo, cavaquinho, viola caipira, além da participação do coral Arte Viva e do coral infantil, com alunos da escola”, pontuou a coordenadora.

Conforme Sofia, durante o festival, será mostrado as composições de José Assuncion Flores, como influência da música paraguaia em Mato Grosso do Sul.

“A nossa identidade cultural é construída com a junção de várias culturas e aqui no Mato Grosso do Sul temos uma influência muito forte da cultura paraguaia, o que engrandece imensamente a nossa música, pois é de uma riqueza incrível!”. Também haverá uma homenagem especial ao compositor Paulinho Simões, com um coro infantil cantando ‘Trem do Pantanal’, composição de Simões com Geraldo Roca.

O Centro de Arte Viva destacou-se pela introdução de modernas metodologias de ensino de artes e música em Campo Grande ao longo desses 35 anos, como uma das principais referências artísticas da cidade.

De suas salas de aula saíram jovens talentos que já se profissionalizaram ou estão completando sua formação na USP (Universidade de São Paulo), UNICAMP, Conservatório Brasileiro de Música do Rio de Janeiro, EMBATP – Curitiba, entre outras, no Brasil e fora, como Alemanha, Estados Unidos, França, entre outros.

“É muito gratificante quando vemos os nossos alunos hoje nos caminhos da música. Temos alunos que hoje que construíram uma carreira de sucesso aqui, fora do estado e até fora do Brasil. Temos professores de músicas nas universidades, artistas com carreiras consolidadas, produtores musicais, e sabemos que tem muito da semente da educação musical que plantamos”, diz Sofia.

Para ela, o comprometimento dos profissionais e educadores, na condução adequados dos alunos, com um ensino responsável, com referências, audições e pesquisas, ajuda a preservar e divulgar a música erudita e popular brasileira.

“Divulgamos as oficinas, cursos, master classes. Recebemos no nosso auditório também, frequentemente, músicos de renome no nosso cenário musical, proporcionando também este contato com a música de boa qualidade. Temos uma série mensal, violão em concerto, coordenada e idealizada pelo violonista André Porto, que recebe violonistas com suas diversas formações, com instrumentos como bandolin, violino, canto, flauta, violoncelo, entre outros”, completa.

Programa 35 Anos Arte Viva

– Solistas Arte Viva – Concerto de 35 anos– Dia 24/10 (quinta-feira) – às 19h30 no Teatro Aracy Balabanian – Entrada Franca

– Arte Viva e Orquestra Sinfônica – Dia 02/12 (segunda-feira) Teatro Glauce Rocha – às 20 horas sob a regência do Maestro Eduardo Martinelli – Entrada Franca

– XXXIV FESTIVAL ARTE VIVA – APRESENTAÇÃO DOS ALUNOS – DIAS 10/12 E 11/12 NO AUDITÓRIO DO SEBRAE – ÀS 19H.

– Coral Arte Viva na Academia Sul-Mato-Grossense de Letras – Encontro Música Natalina – Dia 13/12 – às 19horas

Por Carolina Rampi

