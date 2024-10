“Sonhos e Fetiches da Fronteira”. Obra cinematográfica celebra nova coleção de estilista de MS e traz bastidores e inspirações

A estilista Lidiane Lopes, responsável pela marca LidyLo, apresenta seu novo fashion filme, ‘Sonhos e Fetiches da Fronteira’, nesta quarta-feira (23), às 20h, no Centro Cultural José Octávio Guizzo. A obra retrata e celebra a nova coleção da marca, acompanhada de trilha sonora autoral, criada pela estilista em parceria com a banda Coquetel Blue. O projeto foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo.

Um fashion filme é uma forma de produção audiovisual que une elementos da moda, arte e cinema para compor uma narrativa que se concentra em transmitir uma mensagem mais ampla e emocional, indo além da exibição de roupas ou acessórios.

Segundo Lidiane, esse fashion filme permite que o público veja e sinta a narrativa de sua nova coleção de uma forma mais profunda. “O setor da moda vem a anos usando do audiovisual como ferramente de expressão de uma coleção. A narrativa visual é importante para moda de uma maneira onde o público possa ter uma noção do que essa nova coleção traz, qual sua essência e história”, explica.

“O filme conta minha trajetória pessoal. Como eu me vejo hoje e como as pessoas que passaram na minha vida podem nos influenciar no que você pode vir a se tornar”, complementa.

Um dos destaques do fashion filme é a força feminina, retiradas das vivências que Lidiane teve ao longo da vida, com sua mãe, a Dona Lidia Lopes e irmãs, por exemplo. A estilista criou a figura ‘Dama de Preto’, que representa “toda a imponência que uma mulher carrega dentro de si. Ao longo da minha jornada, conheci muitas mulheres e suas histórias de força e superação, e me mostrou o quanto eu também era capaz de ser o que eu queria”.

Trilha

A trilha sonora, composta e escrita por Lidiane Lopes, ganha vida nas mãos da banda Coquetel Blue. Aqui, a estilista coloca a figura da Dama de Preto, só que em uma tradução sonora e não apenas visual. “Trago muito de mim nas minhas roupas e em cada detalhe da criação. A música é uma extensão de mim e desta mulher de preto, e a letra da música que escrevi para o projeto é assim também. Queria que a música falasse diretamente sobre a ‘Dama de Preto’, essa figura forte, que representa a energia da coleção”, disse.

“Eu convidei a banda Coquetel Blue para me ajudar a trazer, agora em notas e acordes, a minha personalidade, agora musical. E os meninos foram mais que excelentes nesse processo, trouxeram mais do que imaginei. Ficou perfeita”, celebra.

Cenário de inspiração

O filme também é um tributo a Campo Grande, com suas paisagens noturnas e cultura. Segundo Lidiane, celebrar a capital no filme teve o objetivo de mostrar um local de acolhimento, como uma mulher vinda do interior (Bela Vista) até aqui, em busca de algo maior. “Os cenários escolhidos representam essa jornada de Bela Vista até a capital, com todas as luzes e belezas que a cidade oferece”, explica Lidiane”.

Embora “Sonhos e Fetiches da Fronteira” seja um marco importante para a marca LidyLo, essa não é a primeira vez que Lidiane explora o universo do audiovisual. “Já produzi outros fashion filmes anteriormente, mas este tem um significado especial, pois reúne tudo o que sou hoje, tanto como estilista quanto como artista. É uma evolução dos trabalhos anteriores e, sem dúvida, uma forma de me expressar de maneira completa”, revela.

A estilista compartilha suas expectativas sobre o impacto do fashion filme na cena cultural de Mato Grosso do Sul. “Espero que esse filme inspire mais pessoas a abraçarem a moda autoral e a arte local. Mato Grosso do Sul tem profissionais talentosos que merecem reconhecimento, e acredito que o audiovisual é uma forma poderosa de mostrar nossa identidade e cultura para o mundo. Nos, como artistas, criadores e produtores da cultura do estado, devemos valorizar o que é daqui e é nosso”, afirma Lidiane.

‘Sonhos e Fetiches da Fronteira’ explora a moda como extensão da identidade. Para Lidiane, a moda é mais que apenas um vestuário, sendo uma expressão, arte, cultura, política e identidade. “É por meio do vestuário, que você traz sua personalidade em forma física e visual. Uma maneira de se expressar, quem realmente é, o que acha de si. Moda é a base de outras culturas. Não se tem personalidade no teatro e no cinema sem o figurino, por exemplo. Nem na dança, no circo, e por aí vai. A moda, por meio do vestuário, é uma maneira de trazer seu personagem interior para fora e deixar que as outras pessoas vejam você”, reflete.

Serviço

O fashion filme ‘Sonhos e Fetiches da Fronteira’ será exibido nesta quarta-feira (25), às 20h, no Centro Cultural José Octávio Guizzo, com apresentação da banda Coquetel Blue, de forma gratuita.

