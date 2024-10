Dia das bruxas! Com temática cyberpunk, bandas undergrounds da Capital realizam ‘Circo do Terror’

Boteco do Miau realiza festa Halloween a fantasia com 4 bandas autorais

Na noite de 1º de novembro, o Buteco do Miau se transformará em um verdadeiro espetáculo de cores e sons, recebendo a festa à fantasia “Circo do Terror”. Em alusão ao Halloween, que é celebrado em vários países no dia 31 de outubro, o evento promete uma experiência única, unindo a atmosfera festiva do Dia das Bruxas com a rica cultura folclórica brasileira, ao remeter também ao Dia do Saci.

Idealizado pela banda Ovelhas Elétricas, o evento será uma explosão de criatividade e diversão. A banda está focada em criar uma experiência imersiva para a festa, não apenas por meio da decoração, mas também pela montagem do espaço.

João Pedro Deboni, guitarrista da banda, explicou à reportagem que a inspiração para o evento surgiu de sua admiração pela interação dos palhaços em um circo que visitou recentemente. Essa experiência o levou a pensar na conexão entre o rock e o Halloween. Para integrar essa temática, os integrantes da banda se fantasiarão de palhaços, trazendo um toque de humor ao evento.

Além disso, a banda está planejando atividades interativas, como uma pinhata, que servirão como interlúdios durante o show, com o objetivo de enriquecer a experiência do público. Com entrada por R$ 15 reais, o evento contará com apresentações de bandas autorais da cena musical campo-grandense, como Paranömia, I’m Pistol e Insetos Insuportáveis.

Organização

A razão pela qual a banda Ovelhas Elétricas escolheu realizar a festa no Dia do Saci, logo após o Halloween, é que essa data possui um significado especial para eles. O Halloween é uma celebração que, embora popular, não é originalmente brasileira. Ao incorporarem o Dia do Saci, buscam destacar uma festividade que é sua e que ressalta a riqueza do folclore brasileiro.

“Na banda, buscamos sempre abordar temas que ressoem com a nossa realidade e com o cotidiano do Brasil. Recentemente, vivemos um momento difícil com as queimadas em Campo Grande, algo que nos impactou profundamente. Esse tipo de experiência nos inspira e nos leva a refletir sobre o que queremos transmitir por meio da nossa música. Queremos que a festa não apenas celebre, mas também traga à tona essas reflexões sobre o que estamos vivendo”, afirmou Deboni para a reportagem.

A estética cyberpunk da banda Ovelhas Elétricas se reflete não apenas no nome, que remete a um livro sobre o tema, mas também na ideia de que, atualmente, qualquer um pode produzir música em casa utilizando tecnologia. A performance da banda busca estabelecer uma conexão intensa com o público, e essa interação é uma parte fundamental do espetáculo. O ambiente do Buteco do Miau facilita essa relação, permitindo que a apresentação vá além do ato musical.

“Estamos planejando transformar o espaço com enfeites interativos, criando uma atmosfera que remeta a um verdadeiro circo. Queremos incluir elementos de dança e performances que enriquecem o evento, fazendo com que não seja apenas um show de música, mas uma experiência multifacetada que envolva todos os sentidos”, relatou Deboni.

A banda planeja incluir um desfile de fantasias no evento, incentivando todas as bandas a se fantasiarem, em uma tradição do Halloween no circuito underground. Após o sucesso da competição de fantasias do ano anterior, eles consideram oferecer um troféu ou um presente simbólico para os melhores trajes. O objetivo é promover uma experiência festiva que vá além da música, envolvendo entretenimento e interação com o público, além de convidar outras atrações para participar.

Cena Underground

A cena rock de Campo Grande tem mostrado um crescimento significativo, especialmente após os desafios impostos pela pandemia. Antes da crise, a cidade já contava com uma movimentação robusta e diversas bandas que conseguiram ganhar destaque fora da capital.

“Muitos artistas estão aproveitando a possibilidade de produzir música em casa, e essa nova dinâmica está gerando um ambiente criativo vibrante. Eu espero que o próximo ano traga ainda mais oportunidades e produções para a cena artística local”, destacou.

A entrada de Deboni na banda teve um impacto em sua trajetória. Ao ingressar na faculdade, ele se aproximou de Guilherme (vocalista da banda )e Lulu Punk (baterista e vocal) , que até então formavam uma dupla e tinham realizado poucos shows. Com seu conhecimento prévio sobre o rock em Campo Grande, Deboni começou a fazer contatos que ajudaram a expandir a visibilidade da banda.

“Guilherme é amigo de um produtor que organizou cineclubes na cidade, e ele abriu portas para a gente poder fazer eventos em que tocamos trilhas sonoras ao vivo durante a exibição de filmes. Isso realmente ajudou a aumentar nossas apresentações. Além disso, sonoramente, acho que se alinha bem à estética que estávamos buscando, trazendo uma nova dimensão ao nosso som”, explicou.

As bandas que se apresentarão no evento incluem:

Paranömia: Formada em 2023, é composta por Mony (vocal), Daisho (guitarra), Lari (baixo) e Neris (bateria). O projeto, que começou como um experimento entre amigos, vem ganhando força com um repertório influenciado pelo nu metal e metal alternativo dos anos 2000. A banda tem se dedicado a apresentações ao vivo e à produção de músicas autorais, caracterizadas por letras críticas e uma sonoridade intensa que resgata a essência do rock.

I’m Pistol: É uma banda de beatdown hardcore e metalcore, criada em 2016, mas que só começou a se destacar no circuito underground em 2022. Composta por JM (vocal e guitarra), Freitas (baixo e vocal) e Jbara (bateria), a banda combina velocidade e peso em suas músicas, apresentando quebras de tempo e passagens lentas e brutais.

Ovelhas Elétricas: Formada em 2022 em Campo Grande, destaca-se por sua estética cyberpunk e performances teatrais. Criada por Gui Hadd (baixo e vocal principal) e Lulu Punk (baterista e vocal), a banda visa atrair mais público para a cena alternativa. Com uma sonoridade que mistura punk, hard rock, nu metal e heavy metal, a banda tem evoluído ao longo do tempo, contando com BoniD (guitarra e vocal) desde abril de 2024. Suas apresentações são descritas como ‘teatro-rock’, trazendo elementos dramáticos e reflexivos.

Insetos Insuportáveis: Projeto formado por Mateus Capiberibe e Gusthavo Nakayoshi, consolidou-se em 2022 após mais de uma década de idealização. A dupla está trabalhando em um disco com lançamento previsto para 2025, abordando temas como o tempo, aceitação da morte e distanciamento. Eles produzem, gravam e mixam suas faixas de forma independente, criando uma sonoridade que remete aos anos 60 e 70, com influências de psicodelia, soul, jazz e rock progressivo. Durante as apresentações, a banda conta com músicos de apoio.

O Buteco do Miau, conhecido por seu apoio a artistas independentes, mais uma vez abre suas portas para dar vida a essa proposta inovadora. “É gratificante ver o Miau se tornando um espaço para manifestações culturais, onde podemos realizar eventos como esse. O incentivo do bar é crucial para que a cena alternativa cresça,” destaca o vocalista da banda Guitarra Haddad.

Serviço

A festa de Halloween ‘Circo do Terror’ será realizada nesta sexta-feira 1º, a partir das 21h, no Buteco do Miau, na avenida José Nogueira Vieira, 1.303, Tiradentes. A entrada custa 15 reais na hora, mas 10 reais antecipadamente pelo pix [email protected]. Se apresentam no local as bandas Paranömia, I’m Pistol, Ovelhas Elétricas e Insetos Insuportáveis. Haverá premiação surpresa para melhor fantasia.

Por Amanda Ferreira

