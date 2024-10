Pelo sonho da Libertadores, Botafogo recebe o Peñarol no Nilton Santos

O Botafogo tem mais um desafio na busca pelo inédito título da Copa Libertadores da América. A partir das 20h30 (horário de MS) desta quarta-feira (23), o Alvinegro de General Severiano recebe o Peñarol (Uruguai) no estádio Nilton Santos pela ida das semifinais da competição continental.

Apesar de ocupar a liderança da Série A do Brasileiro, o Botafogo não vive o seu melhor momento na temporada. Isso porque vem tropeçando em alguns jogos da competição nacional (como no empate de 1 a 1 com o Criciúma na última sexta-feira), o que permitiu que o vice-líder Palmeiras diminuísse a diferença para a primeira posição.

Diante da equipe uruguaia o técnico português Artur Jorge espera muitas dificuldades. Em entrevista coletiva após o empate com o Criciúma, o comandante do Alvinegro afirmou que espera um adversário muito dedicado a fechar os espaços na defesa, como visto diante do Flamengo nas quartas de final da Libertadores: “Pelo que vimos, o Peñarol com o Flamengo venceu aqui e empatou lá. Foi na base da equipe que trabalhou muito defensivamente perto da sua grande área, quebrou o ritmo de jogo, com que não se jogasse o jogo. Sei das dificuldades que teremos”.

Para conseguir sair com um resultado positivo atuando em casa, o time de General Severiano terá que mostrar muita disposição, pois enfrentará um adversário que chega descansado após seu técnico, o uruguaio Diego Aguirre, decidir escalar uma escalação alternativa em seu último compromisso pelo Campeonato Uruguaio, um triunfo de 2 a 0 sobre o Boston River no último final de semana.