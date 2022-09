Violinista brasileiro vence concurso em Viena

Guido Sant’Anna, violinista brasileiro nascido em Parelheiros, bairro da zona sul de São Paulo, venceu neste domingo (25), a décima edição da competição internacional Fritz Kreisler, em Viena, na Áustria. Com apenas 17 anos, ele era um dos mais jovens presentes em uma das principais salas de concertos da Europa e se tornou o primeiro brasileiro a ganhar o concurso.

Sant’Anna fez leitura de Brahms, um compositor de música clássica e um dos principais nomes do romantismo musical, na sala dourada do Musikverein, salão onde aconteceram as apresentações. Como vencedor, Sant’Anna pode se credenciar para receber parte de EUR 75 mil (cerca de R$ 386.170).

Além do prêmio, o jovem violinista também ganhou contrato com a Naxos Records, selo de referência em música clássica, e um convite para participar de um recital em conjunto com a Orquestra Filarmônica de Viena.

Guido Sant’Anna começou a estudar violino aos cinco anos de idade. Aos oito, foi citado pelo maestro Júlio Medaglia no programa de Jô Soares. Sant’Anna também já foi finalista do concurso internacional Yehudi Menuhindo, na Suíça.

Com informações da Folhapress.

