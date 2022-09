Caçambas começam a ser distribuídas nesta segunda em Três Lagoas

Começa nesta segunda-feira (26) a colocação das caçambas que vão abrigar os materiais e resíduos descartados pelos moradores dos bairros Maristela, Flamboyant e Samambaia no “Mutirão da Limpeza” durante esta semana, dos dias 27 de setembro a 02 de setembro.

O Mutirão da Limpeza é uma iniciativa da Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Setor de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com a Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA).

A campanha passará por todos os bairros do Município, sendo que cada semana um ou mais bairros serão anunciados, no intuito de unir forças com a população visando erradicar ao máximo a proliferação desses insetos, reduzindo o número de casos de pessoas com dengue, leishmaniose, Chikungunya, zika e acidentes com animais peçonhentos que apresentam alto número de incidência nos últimos meses.

De segunda a terça-feira, são instaladas as caçambas em pontos estratégicos, após a colocação os moradores já poderão descartar todos os materiais permitidos na campanha durante toda a semana (até domingo). Depois, o material é recolhido, dispensado e as caçambas seguem para os próximos bairros atendidos pelo Mutirão.

O que é permitido

Serão aceitos nas caçambas pneus velhos, embalagens e recipientes plásticos, vasos, pias, tanques, caixas d’água, garrafas, vidros, madeiras e troncos secos inservíveis e entulhos que possam abrigar escorpiões.

O que é proibido

Não serão aceitos nas caçambas galhadas e folhagens de podas recentes, móveis, lixo doméstico entre outros. Esses materiais devem ser destinados ao Buracão do Jupiá e o lixo comum depositado para a coleta de lixo. Itens como objetos/eletrônicos velhos ou quebrados, lâmpadas, animais mortos, também não são permitidos.

CONFIRA OS LOCAIS

As caçambas da PMTL estarão disponíveis nas seguintes ruas, dos bairros Maristela, Flamboyant e Samambaia

Rua José de Brito

Rua Maria Guilhermina Esteves

Rua Sérgio Roberto R. Silva

Rua Patrocinio Souza marinho

Rua Delcina Rosa

Rua Manoel Faria Duque

Rua Antonio de Souza Queiroz

Rua Josefa de Queiroz

Rua Osmar Tácito de Lima

Rua Tupi

Rua Aristone José da Silva esquina com R. Manoel Faria Duque

Rua Henri Abud Dias

Rua Santa Branca

Rua Luiz Coleti

Rua Aristone José da Silva esquina R. Josefa Faria Duque

Rua Aparecida Maria Santos

Rua Olivia Garcias Dias

Rua A

Rua C

Rua D

Rua B

Rua Ivo Pompeu

