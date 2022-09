Padre Julio Lancellotti recebe prêmio Juca Pato

O padre Julio Lancellotti foi eleito o intelectual brasileiro de 2022 pelo prêmio Juca Pato, da União Brasileira de Escritores. O religioso é autor de livros como “Amor à Maneira de Deus” (editora Planeta) e “Tinha uma Pedra no Meio do Caminho: Invisíveis em Situação de Rua” (Matrioska editora). “Fiquei muito emocionado e comovido, achei que era impossível [ganhar]”, afirma ele.

“Recebo esse prêmio com muito carinho, significando toda a luta pela dignidade humana”. O padre Julio vem dedicando a vida a causas sociais. Pedagogo, foi um dos fundadores da Pastoral da Criança, além de ser um dos formuladores do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

À frente da Pastoral do Povo da Rua de São Paulo, Lancellotti se notabilizou pela defesa de pessoas em situação de rua contra opressões, negligências e violências. Durante a pandemia, o padre ampliou essa atuação, com especial ênfase no fornecimento de alimentação. A atuação lhe rendeu um telefonema do papa Francisco.

O prêmio

Criado em 1962, o prêmio Juca Pato é entregue a autores que tenham publicado obras de sucesso nacional -em qualquer área do conhecimento- que contribuíram para o desenvolvimento do país e da democracia. O troféu premia anualmente um intelectual brasileiro que tenha se destacado.

Nos últimos anos, a premiação condecorou nomes como a cartunista da Folha Larte, o líder indígena Ailton Krenak, o economista Luiz Carlos Bresser-Pereira e os escritores Ignácio de Loyola Brandão e Milton Hatoum.

O troféu traz as feições de um personagem criado pelo jornalista Lélis Vieira e desenhado pelo chargista Belmonte.

*com informações da Folhapress

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: