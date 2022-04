VÍDEO: Em coletiva, O Estado Play encontra Luan Santana antes de show na Expogrande; confira

Sucesso de público e bilheteria, o show de Luan Santana na Expogrande, na noite de ontem (29), teve uma grande expectativa durante esta semana de eventos em shopping da Capital.

A agenda foi cumprida não só pelas perambulações do sertanejo pela cidade ao lado da namorada, Izabela Cunha (juntos passaram pelo Mercadão Municipal, Feira Central e até deram um pulinho em Jaraguari), mas também pelo contigente de participantes a acompanhar os hits do “Gurizinho de MS”.

Antes do show acontecer, contudo, o cantor Luan Santana deu uma palhinha e conversou com jornalistas de O Estado Play. Em exclusividade, você poderá acompanhar no vídeo abaixo: