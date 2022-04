Programa Nota 10 inova e traz professor Michel Canuto para o quadro “As Dores do Mundo”

Novidade do Programa Nota 10, da apresentadora Marinalva Pereira, é a grata chegada do professor doutor Michel Canuto, que agora será o condutor do quadro “As Dores do Mundo”. A edição de hoje (30) será exibida às 18h (horário de MS) nos canais de O Estado Play.

A partir deste sábado, o doutor irá reunir problemáticas atuais e discussões da contemporaneidade com diversos participantes, de modo a conversar abertamente e de uma maneira leve sobre os Direitos Humanos – de uma maneira que o público possam compreender.

“É uma honra participar de um projeto tão bonito, importante e tão atual. Possuo vários projetos no segmento dos Direitos Humanos. Agora, por meio do Programa Nota 10, mais um”, agradece Canuto pelo convite.

Professor de Direito em diversas instituções nacionais, possui doutorado pela UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) e atualmente cursa doutorado em Direito pela UFPR (Universidade Federal do Paraná). Ganhador de diversos prêmios, Michel Canuto também é integrante da Comissão Mundial de Direitos Humanos, um braço da OEA (Organização dos Estados Americanos).

No programa de hoje, violência psicológica será o tema, em meio a uma revelação sobre o que se trata e como combater a nível sistêmico, na socidade sul-mato-grossense e brasileira. Nas próximas edições, cyberbullying, suicídio, violações nas adoções, patrimonial e de gênero.

“As Dores do Mundo” vai ao neste sábado, às 18h (horário de MS), com transmissão nos canais de O Estado Play.