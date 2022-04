VÍDEO: De passagem ao Mercadão, Luan Santana não come pastel, mas fez questão de comprar pequi

Com show previsto na Expogrande para esta próxima sexta-feira (29), o sertanejo e “gurizinho” de MS, Luan Santana, fez uma passagem rápida pelo Mercadão Municipal de Campo Grande na tarde de hoje (28), surpreende quem estava por lá e fazendo um “rebuliço”.

Escoltado por quatro guardas, Luan não comeu o tradicional pastel no endereço central da cidade, porém fez questão de comprar um saco de pequi de uma das barracas. Ao lado da namorada Izabela Cunha, o sertanejo fez outras compras pelo Mercadão. Antes disso, almoçou no restaurente Casa do Peixe, um dos pontos gastronômicos mais conhecidos da Capital.

A visita de Santana já era esperada por fãs que, nos dia de ontem (27), fizeram fila no Mercadão Municipal à espera do artista. O fato só aconteceu nesta quinta-feira, às vésperas de show do sertanejo na Expogrande, na sexta-feira. No evento, está confirmada a presença de Arthur Aguiar, ator e ex-BBB que faturou o prêmio de R$ 1,5 milhão na edição 2022 do Big Brother Brasil. O reality show terminou na última terça.

Luan também passou por Jaraguari e até pernoitou na cidade, em casa de parentes. Por lá, visitou amigos e cumprimentou fãs.

Veja a passagem do “gurizinho” no Mercadão: