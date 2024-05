“Vida na Praça” é opção de lazer nesta noite de sábado em Três Lagoas

Neste sábado, dia 25 de maio, acontece o “Vida na Praça” em Três Lagoas. O evento é realizado partir das 16 horas no Bairro JK com atrações e comidas

Serão oferecidas para população atividades esportivas, culturais, feira de artesanato e praça de alimentação, no intuito de promover projetos culturais e incentivar o uso das praças públicas da cidade.

Além dessas atividades, as duplas Carol e Gustavo e Banda e Andressa & Alê vão animar a galera presente com muita música de diversos estilos.

