Na posse de novo diretor da DGPC, Gerson diz que equilíbrio fiscal garante investimentos em serviços essenciais

Mato Grosso do Sul tem conseguido reduzir os índices de violência com alta resolutividade de elucidação dos crimes, graças aos investimentos que têm sido feitos na Segurança Pública, reforço dos efetivos e valorização dos profissionais das forças policiais. Os avanços tem sido possíveis porque o Governo do Estado preserva o equilíbrio fiscal e há ambiente de estabilidade institucional. Este cenário foi destacado pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro ao se pronunciar durante a posse do novo diretor-geral da Polícia Civil , Lupérsio Degerone Lucio, em solenidade realizada na sede da Adepol (Associação dos Delegados de Polícia).

Gerson destacou a importância do trabalho das forças de segurança para garantir a paz social ,preservar direitos e garantir a aplicação da lei de forma o mais justa possível ,que é um dos fundamentos do regime democrático.

” A Assembleia Legislativa tem cumprido seu papel de ecoar as demandas dos diferentes segmentos sociais, na perspectiva de construir consensos que resultem na entrega de resultados para a população, sob a forma de serviços públicos de qualidade.

O parlamento tem buscado fazer a sua parte, aprovando, projetos que representam avanços em favor da sociedade “, garante o presidente da ALEMS . Ele lembrou a aprovação nesta semana de dois projetos do Executivo que atendem demandas dos delegados de Policia. ” Não se pode falar em avanços neste serviço público essencial, que constitucionalmente é uma missão do Estado, sem que se busque de forma permanente, a valorização das diferentes carreiras da Segurança Pública, que obrigatoriamente precisa estar associada ao equilíbrio das contas públicas”, reforçou Gerson .

O novo diretor

O novo diretor Geral da Policia Civil está há 25 anos na corporação. Em sua fala, Lupérsio Degerone destacou sua trajetória dentro da Polícia Civil, inicialmente como investigador no Paraná e, após aprovação em concurso público em Mato Grosso do Sul, como delegado. Comandou delegacias em Aral Moreira, Amambai, Ponta Porã, Angélica e Dourados.

Posteriormente, assumiu o cargo de diretor do DPI (Departamento de Polícia do Interior Graduado em Direito pela PUC-PR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná), é especialista em Direito Processual Penal desde 2005.

Como meta de seu trabalho, o novo delegado-geral disse que pretende aumentar ainda mais a elucidação de crimes e ampliar a integração das drogas de segurança .

“Não medirei esforços para fortalecer a Polícia Civil, a investigação policial e promover as entregas que a sociedade tanto espera, reprimindo fortemente à criminalidade e prestando apoio ao Ministério Público e demais órgãos do Poder Judiciário. Também vamos valorizar e capacitar constantemente os policiais civis”, reforçou. Já o delegado-geral anterior, hoje secretário-adjunto de Administração, Roberto Gurgel de Oliveira, agradeceu pela oportunidade de ter chefiado a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul e por ter sido presidente do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia, além de desejar sucesso ao novo delegado-geral.

