Casa de Ensaio completa 28 anos e já atendeu mais de 15 mil crianças e adolescentes transformando vidas através da arte

O prédio circular na Avenida Afonso Pena com a rua Visconde de Taunay, chama a atenção com suas cores fortes e arquitetura diferenciada. Mas, o local é muito mais que isso: desde 2012 ele funciona como a sede da Casa de Ensaio, responsável por transformar a vida de mais de 15 mil crianças e adolescentes por meio da arte, e que esse mês comemora 28 anos de existência como projeto social que promove trabalhos artísticos, pedagógicos e sociais na Capital, de forma gratuita.

A Casa de Ensaio é uma organização social sem fins lucrativos, criada em 1996, pelos artistas e pesquisadores Lais Dória e Artur Monteiro de Barros, que desenvolve uma série de programas voltados para “a democratização dos bens-artísticos-culturais e educacionais”, com objetivo de desenvolver habilidades e talentos em quem participa.

“Sempre falo que ninguém transforma ninguém, é a pessoa que se transforma, a pessoa que quer se transformar e, a arte faz isso, ela tem um desafio transformador. Ao longo do tempo fui percebendo que quanto mais linguagens artísticas a gente colocasse para os alunos da Casa de Ensaio, melhor seria o encontro dessa transformação com a pessoa, porque algumas pessoas gostam de cantar, outras de dançar, de interpretar, e aí fui juntando tudo isso. E, assim, as coisas foram acontecendo”, conta Laís Dória, presidente da Casa de Ensaio, que fundou a organização social ao lado do esposo Artur Monteiro de Barros.

Em 28 anos de vida, o programa já apresentou 18 peças teatrais, com a participação de cinco mil alunos. Suas produções foram assistidas por pelo menos 50 mil pessoas, sendo que, muitas estavam indo ao teatro pela primeira vez. Cerca de 70 alunos, de 54 bairros diferentes de Campo Grande, provenientes de aproximadamente 50 escolas (90% públicas e 10% particulares), são atendidos na Casa de Ensaio, no programa ´Brincaturas & Teatrices´. A Casa já produziu mais de 50 ações entre festivais, carpet shows, atos artísticos, espetáculos e brincatos, todos eventos gratuitos e abertos à comunidade.

Criação e transformação

Com passagem pela Casa de Ensaio há 14 anos, a artista, pedagoga e professora de capoeira, Giulia Scröder acredita que o projeto foi algo que transformou por completo sua ‘experiência humana’, já que ela começou em um momento de transição entre a infância e pré-adolescência, fase onde o indivíduo começa a se integrar na sociedade e desenvolver questões como cidadania, identidade e autoestima. Para ela, a Casa foi uma oportunidade de voltar a brincar em um momento onde a sociedade força um crescimento abrupto, e onde ela pode entender a importância da arte na formação humana.

“Conforme fui crescendo dentro da Casa consegui canalizar as minhas dores e os meus traumas por meio das experiências artísticas do palco de experiências; das aulas de literatura, de música, de cinema, de dança, de jogos teatrais; das brincadeiras, das contações de histórias, então foi um contato com a minha própria expressividade, desenvolvendo as minhas habilidades físicas e cognitivas. E, também, um contato com um conteúdo emocional que, eu como criança que tinha vivenciado a violência na infância, precisava trabalhar, precisava canalizar, então a Casa foi o meu refúgio também. Sou muito grata por fazer parte da história da Casa e por essa história fazer parte de mim e de milhares de crianças e jovens”, realça.

Projetos

Marcos Mattos, o atual coordenador geral do projeto, foi o responsável pela parceria da Casa de Ensaio e o programa Dançaurbana, companhia que existe desde 2002. “Eu fui diretor da companhia Dançaurbana durante 21 anos, desde 2002 até 2023. E até então a companhia não tinha espaço para poder ensaiar, estava em busca desse local. Foi quando eu me aproximei da Laís Dória, perguntando se ela não poderia acolher a companhia Dançaurbana para ensaiar no espaço da Casa de Ensaio. Nos primeiros seis meses eu fiquei auxiliando, sendo mais como um voluntário, um colaborador da Casa. Depois, eu entrei como funcionário lá. Já passei pela coordenação pedagógica, hoje estou na coordenação geral e na gestão da Casa. Desempenho esse papel de movimentar a casa, de fazer com que ela se transforme num centro cultural da cidade, com espetáculos todo final de semana, com um espaço funcional. Além de atender crianças, que é a nossa prioridade, a gente reformou a nossa sala de teatro para receber espetáculos também”, explicou em entrevista ao jornal O Estado.

“Aqui a gente costuma dizer que não formamos artistas, formamos cidadãos para a vida. Para mim é um privilégio fazer parte do projeto, eu vejo na prática como ele funciona, percebo a diferença na vida das crianças e adolescente, é um prazer enorme e fico muito orgulhoso de fazer parte”, complementa.

Serviço: Conheça mais sobre a Casa de Ensaio em www.casadeensaio.org.br e pelo Instagram @casadeensaio. O projeto também conta com um livro oficial, que é possível baixar no site.

