Sarau no Parque: lista dos artistas selecionados para as edições de dezembro é publicada

A lista dos artistas selecionados para as edições dos dias 04, 11 e 18 de dezembro do Festival Sarau Cidadania e Cultura no Parque foi publicada nesta terça-feira (22) no Diário Oficial do Estado (DOE).

Os nomes aprovados podem ser conferidos clicando neste link: https://www.secic.ms.gov.br/wp-content/uploads/2022/11/DOE-22.11.pdf. A lista traz os artistas que irão poder realizar apresentações no palco principal, os expositores que terão stands durante o festival e quem se inscreveu para a ala de gastronomia e venda. Com isso, as inscrições para participar do Sarau estão encerradas.

Quem foi selecionado neste edital também será convocado pelo e-mail ou telefone, informados no momento do cadastro, indicando o horário previsto para apresentação/exposição. O artista tem até 03 (três) dias para realizar o aceite, pelo mesmo canal e se houver omissão ou desistência o selecionado será substituído. Caso o artista não compareça ao evento sem justificar o motivo, será excluído do cadastro e não poderá participar das futuras edições do Sarau.

“Agora no mês de dezembro o Sarau volta para o Parque das Nações Indígenas. Desde julho deste ano levamos música, teatro, dança e outras tantas expressões culturais para as mais diversas regiões de Campo Grande, com o objetivo de democratizar e integrar ainda mais a arte e a cultura às políticas públicas de cidadania que a Secic desenvolve. E estamos chegando ao final deste projeto que tanto nos orgulha, pois foi uma ressignificação dos encontros”, comenta Eduardo Romero, secretário de Estado de Cidadania e Cultura sobre o Festival Sarau Cidadania e Cultura no Parque.

