Se despede “tremendão”, um dos pioneiros do rock nacional

Considerado um dos pioneiros do rock nacional, Erasmo Carlos morre aos 81 anos

Aos 81 anos, Erasmo Carlos morreu nessa terça-feira (22). O cantor estava internado no Hospital Barra D’Or, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Recentemente tratava de uma infecção pulmonar. O artista passou por um quadro delicado de síndrome edemigênica e precisou cancelar dois shows na cidade de Miami e Orlando, nos Estados Unidos.

Quando recebeu alta do hospital, no dia 2 de novembro, o cantor postou, em sua página do Instagram, uma foto ao lado de sua esposa, Fernanda Passos, com texto agradecendo a vida. “Ressuscitei no Dia de Finados e tive alta do hospital! Obrigado a Deus, a todos que cuidaram de mim, rezaram por mim e torceram pela minha recuperação… Essa foto com a Fernanda traduz como estamos felizes.”

Um dos pioneiros do rock nacional, nos anos 60 fez parceria com o cantor e compositor Roberto Carlos, compondo várias músicas juntos, que gravavam em seus discos em carreira solo. Seu álbum “Amor É Isso” foi eleito o décimo melhor disco brasileiro de 2018 e um dos 25 melhores álbuns brasileiros do primeiro semestre de 2018 pela Associação Paulista de Críticos de Arte.

Em dezembro de 2019, lançou o EP “Quem foi que disse que eu não faço samba”, dedicado a canções de samba e rock compostas ao longo de sua carreira.

A música brasileira em luto

Artistas da música brasileira como Zé Ramalho, Zeca Pagodinho, Marisa Monte, Frejat, Thiaguinho, Ney Matogrosso, Lulu Santos e Frejat usaram as redes sociais para lamentar a morte do cantor conhecido como “Tremendão”. Erasmo Carlos deixou a mulher Fernanda Passos, com quem se casou em 2019, e dois filhos, Gil e Leonardo, frutos do primeiro casamento com Sandra Sayonara Saião Lobato Esteves, a Narinha, que morreu em 1995.

A cantora Marisa Monte homenageou Erasmo com uma publicação no Instagram que diz:

“Um espírito colossal com um coração bondoso. Não era à toa que seu apelido era Gigante Gentil. Superpai, superavô, super-homem. Eu adoro a narrativa descritiva de suas composições e as cenas que cinematográficas que ele sabia criar como ninguém para ilustrar as situações vividas nas canções. Aprendi muito com ele e me orgulho de ter sido sua parceira, cúmplice e amiga. Descanse em paz, meu ídolo e querido amigo inspirador! Te amo, Gigante Gentil!”.

Ney Matogrosso escreveu em seu perfil do Instagram: “Morreu o queridíssimo amigo Erasmo Carlos, que lástima”.

O sambista Zeca Pagodinho lamentou a morte do amigo e colocou na legenda a frase “Vai com Deus, Erasmo, querido amigo! Você fará muita falta para nós… Que as tantas boas lembranças que você deixa sejam um conforto para todos que te amam”.

Carreira de sucesso

Nascido em 1941, no Rio de Janeiro, Erasmo Carlos começou sua carreira em 1958, ao participar da The Snakes, banda de rock que ainda tinha Tim Maia como integrante. Com o nome de batismo de Erasmo Esteves, o cantor adotou o sobrenome Carlos em homenagem a Roberto Carlos, de quem se tornou grande amigo, e Carlos Imperial, que agenciou sua carreira no início. Com o novo sobrenome, o cantor lançou o compacto “O Terror dos Namorados”, que alcançou grande sucesso.

O sucesso nacional veio com “Jovem Guarda”, programa lançado no Brasil no fim dos anos de 1960, onde ganhou o apelido “Tremendão”. Ao lado de Roberto Carlos e Wanderléa, o cantor conquistou uma legião de fãs e estourou com os hits “Festa de Arromba” e “Minha Fama de Mau”.

Ao todo, são mais de 682 músicas, 643 gravações registradas no Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição), mais de 800 composições e 38 discos na carreira. Nos últimos anos, o cantor continuou se dedicando aos trabalhos e, sempre muito criativo, não deixou de ser referência. Em 2020, foi protagonista em um filme da Netflix, junto à atriz Larissa Manoela.

Já em fevereiro de 2021, Erasmo lançou o álbum “O Futuro Pertence à Jovem Guarda”, com oito canções dos anos 60. A performance do disco foi premiada no Grammy Latino de 2022.

Por Jornal O Estado de MS.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado de MS.

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: