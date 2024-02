Fim de carnaval é marcado por briga entre foliões e intervenção da Polícia Militar

Marcando o último dia de carnaval em Campo Grande (13), um vídeo registrou uma intervenção da Cavalaria da Polícia Militar em uma briga no canteiro da Avenida Mato Grosso, com o encerramento do Cordão da Valu. As imagens revelam um grupo de jovens envolvidos em uma briga antes da chegada dos policiais. Com golpes de cassetete, a Cavalaria tentou impedir que a briga entre os foliões continuasse.

Ao chegar, a cavalaria intervém, utilizando golpes de cassetete para interromper a confusão. Sob o impacto dos golpes, os envolvidos na briga se dispersam. Durante o vídeo, é possível ver algumas pessoas que não participavam da confusão observam a abordagem e seguem pelo local.

Em nota, Polícia Militar afirmou que recorreu ao uso progressivo da força e a técnicas não letais para interromper a briga.

Conforme a declaração oficial: ” A PM esteve presente em todas as vias da região da Esplanada Ferroviária, com um policiamento reforçado para assegurar cinco noites de tranquilidade e segurança aos 70 mil foliões que por ali passaram.”

No mesmo dia, outras brigas aconteceram durante a comemoração carnavalesca. Na rua 14 de Julho, em frente a loja Riachuelo no Centro, outra briga generalizada aconteceu. Um grupo de adolescentes se reuniram para agredir um rapaz com chutes, voadoras e empurrões. O motivo da briga é desconhecido.