Deixa Falar é campeã do Carnaval de Campo Grande

A Escola da Samba Deixa Falar garantiu pelo terceiro ano consecutivo o prêmio de Campeã do Carnaval de Campo Grande, com a pontuação de 178,1. A escola, que abriu na terça-feira (19) a segunda noite de desfiles da Capital, teve como enredo deste ano “IGBAGBO”, palavra do dialeto Ioruba que significa ‘fé’.

Deixa Falar colocou na avenida 12 alas, um tripé de abertura e três carros alegóricos. Em um deles, um grande tigre branco chamou bastante atenção de quem prestigiou o desfile. A bateria, denominada de “Filhos de Jorge” contou com 75 ritmistas.

Em segundo lugar ficou a Igrejinha com 177,7 pontos. O enredo da escola foi: “Mysterium – Enigmas da humanidade, crenças e mistérios de lendas que ainda não foram descobertas” e levou para passarela do samba 9 alas e 60 ritmistas.

O Grêmio Recreativo os Catedráticos do Samba ficou em terceiro lugar e garantiu 177,5 pontos. O enredo “Por amor a você me apaixonei pelo Carnaval” contou a história de seus fundadores.

Em quarto lugar ficou Unidos do Cruzeiro, em quinto Cinderela Tradição e em sexto a tradicional escola da Capital, a Unidos da Vila Carvalho que foi penalizada, uma vez que existem regras a serem seguidas e a escola levou apenas um carro alegórico, enquanto que são exigidos no mínimo três, e com isso foi penalizada em dois pontos.

O desfile, avaliado em nove aspectos, contou com 18 jurados e cada par ficou responsável por um critério. As notas variam de 7 a 10 e puderam ser fracionadas.

leia mais: Unidos do Viradouro é a campeã do Carnaval 2024

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.