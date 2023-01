Último Quintal Sesc de janeiro traz teatro para crianças

Na próxima sexta-feira (27), o último Quintal Sesc de janeiro traz espetáculo teatral infantil com a Cia Teatro do Mundo e contação de histórias com a trupe Guavira. A atração musical ficará por conta da banda Farrapos e Trapos. O evento é gratuito e acontecerá no estacionamento do Shopping Campo Grande, a partir das 17h

Além das apresentações artísticas, as crianças poderão se divertir na área kids, que conta com brinquemania, pinturinha, recreação e entrega de balões. No local, também há um espaço exclusivo para os pets.

Na mesma noite, a Academia Fórmula vai realizar um aulão de fitdance, que será gratuito e aberto para todas as faixas etárias.

No local também irá acontecer uma feira de frutas, verduras e legumes, levados ao local graças a parceria da Sidagro (Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio) e o Hipermercado Carrefour. A alimentação e bebida ficam por conta dos foodtrucks parceiros do Quintal Sesc.

Serviço:

A programação completa do Quintal Sesc você pode conferir no site sesc.ms ou nas redes sociais @sescculturams e Facebook/sescculturams.

