Museu de Arqueologia promove atividades lúdicas para crianças

Museu da UFMS tem programação gratuita para as crianças com uma simulação de escavação

O Muarq (Museu de Arqueologia), da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, está com uma programação de férias com atividades para crianças, tendo como objetivo unir diversão e aprendizado. A proposta visa ajudar a transportar elementos da imaginação infantil para o campo da realidade e desmistificar algumas concepções a respeito da arqueologia. As visitas são às terças e quintas, das 14h às 16h, e não é necessário realizar agendamento, mas é necessário que as crianças estejam acompanhadas dos responsáveis e também existe uma limitação de 40 crianças por período para o melhor aproveitamento da visita.

As atividades de férias estavam suspensas desde a pandemia de COVID-19, em 2020, e foram retomadas neste ano, com as oficinas de escavações simuladas e outras atividades direcionadas para os pequenos.

Segundo a responsável técnica pelo Muarq, Laura Pael, as crianças geralmente chegam ao museu com muitas ideias. “A arqueologia mexe com o imaginário da criança, a descoberta, ou seja, por exemplo no meu caso, que já sou mais velha, eu já lembro dos filmes do ‘Indiana Jones’. Mas hoje tem muitos enredos com histórias de ‘tesouro’, e isso mexe com a imaginação da criança. E foi muito interessante, por exemplo, na visita da quinta-feira passada, uma das crianças, o Guilherme, acho que tem 10 anos ou menos, e ele veio vestido de arqueólogo, e aqui ele se sentiu um arqueólogo”, conta.

O pequeno em questão foi ao passeio vestido como um arqueólogo. “Foi uma coisa interessante, ele veio de colete, todo vestido a caráter e foi muito interessante observar ele falando, eu quero ser arqueólogo, vou ser arqueólogo. E aí ele lembrou dos dinossauros”, conta Laura, aos risos, ao se lembrar do episódio com o menino.

E ela explica a confusão: “Há essa essa questão muito engraçada, que eles fazem muita confusão, e a gente trabalha justamente isso muito com as crianças aqui na visitação. O que é arqueologia? O que ela trabalha? E o que é paleontologia? As crianças confundem. Elas vêm com a intenção, muitas vezes, de encontrar um dinossauro, aí chegam aqui e se deparam com uma outra realidade e isso pode frustrar um pouquinho inicialmente. Porque aqui vamos trabalhar a cultura material, a cerâmica, a pedra, e outras descobertas. Mas aí a gente lembra que esteve aqui, há 12 mil anos, a megafauna, fala da preguiça gigante, do tigre-dentes-de-sabre, chega à Era do Gelo, aí eles já sabem ‘tudo’, porque a maioria já assistiu ao filme ‘A Era do Gelo’”, relata.

Atividades

Durante os passeios, algumas atividades são propostas e, entre elas, a exibição de vídeos didáticos e pedagógicos que ajudem a promover a consciência ambiental, entre outras coisas. “Aqui as crianças vão ver só sobre Mato Grosso do Sul na arqueologia, a gente trabalha o patrimônio, a educação ambiental e a educação patrimonial. Eles assistem aos videozinhos primeiro, para ver o que que é a arqueologia.”

Passada a primeira etapa, as crianças seguem para o passeio. “A gente passa apresentando a exposição de longa duração, e por último a gente brinca com eles, que vão ter um dia de arqueólogos. Mostramos as maquetes com dois sítios arqueológicos e, como é o sítio? Como é que os pesquisadores vão pra escavação? E aí eles vão pra escavação lúdica para ter, de fato, o dia de arqueólogo. Esta é a nossa programação com eles.”

Laura explica, ainda, que o museu tem atividades com oficinas durante o ano inteiro, mas que as atividades com a simulação de escavação são realizadas somente no período de férias. “Para visitas normais não temos essa programação da escavação, pelo fato de que tem muitos pais, e os responsáveis pelas crianças pedem para participar da escavação, porque ouviram falar na escola, ou às vezes o próprio aluno comenta”, explica.

A visita ao museu é gratuita e está aberta de segunda a sexta-feira. Muarq Laura conta que o Museu de Arqueologia da UFMS existe há 30 anos, mas que antes era mais voltado a pesquisas. “Antes era um laboratório, então já tem aproximadamente uns 30 anos. Mas o Muarq, o museu, foi inaugurado em 2008 e 2009. Antes disso, era o LPA (Laboratório de Pesquisas Arqueológicas)”, explica.

Muarq

Laura conta que o Museu de Arqueologia da UFMS existe há 30 anos, mas que antes era mais voltado a pesquisas. “Antes era um laboratório, então já tem aproximadamente uns 30 anos. Mas o Muarq, o museu, mesmo, foi inaugurado em 2008, 2009. Antes disso, era o LPA (Laboratório de Pesquisas Arqueológicas)”, explica.

Cine MIS de Férias terá exibição gratuita nessa sexta-feira, dia 27

O MIS (Museu da Imagem e do Som) está promovendo neste mês de janeiro uma programação direcionada para a garotada poder aproveitar melhor as férias. As sessões acontecem, sempre às segundas e sextas-feiras, às 14 horas. A proposta é oferecer às crianças entretenimento e atividades lúdicas nas férias. Os pais e responsáveis também estão convidados para participar das sessões gratuitas oferecidas nesta programação. Nessa sexta-feira, dia 27, será exibido o filme “Caçadores de Dragões”, que tem direção de Arthur Qwak e Guillaume Ivernel.

Sinopse

A jovem Zoe (Marie Drion) é sobrinha de um famoso guerreiro aposentado. A menina acredita que seu destino é enfrentar dragões, mas seu tio (Philippe Nahon) não gosta muito da ideia. Um dia, ela se perde na floresta e inesperadamente encontra Gwizdo (Patrick Timsit) e Lian-Chu (Vincent Lindon), dois caçadores amadores (e pra lá de atrapalhados). O trio acaba enfrentando o gigantesco desafio de suas vidas: caçar o dragão mais poderoso de todos os tempos e impedir que a Terra seja destruída (2008 – comédia, fantasia, família, aventura, animação – duração 82min – livre).

Serviço:

As visitas são às terças e quintas, das 14h às 16h, e não é necessário realizar agendamento, mas é necessário que as crianças estejam acompanhadas dos responsáveis, com limitação de 40 crianças por período.

O museu fica localizado no primeiro andar do Memorial da Cultura e Cidadania Apolônio de Carvalho, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 559. Mais informações podem ser obtidas por meio do número (67) 3321-5751 e também no site do Muarq: https://muarq.ufms.br/.

Por Méri Oliveira – Jornal O Estado do MS

Confira mais uma edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.