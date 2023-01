Governador anuncia Patricia Cozzolino na Sedasth

A defensora pública geral Patrícia Elias Cozzolino de Oliveira será a nova secretária de Assistência Social e Direitos Humanos (SEDASTH), escolhida pelo governador Eduardo Riedel (PSDB), anunciada nesta quarta-feira (25).

Riedel elogiou a coragem de Patrícia para deixar a chefia da Defensoria Pública, para assumir este novo desafio. “Viemos aqui na Defensoria buscar nossa nova secretaria, sei como não é fácil para ela deixar esta instituição, mas agora ela vai contribuir dentro do Governo levando toda a sua experiência”.

Patrícia Cozzolino disse que vai dar o máximo para oferecer um serviço de excelência. “Foi uma decisão difícil e até demorada, onde aceitei este desafio para trabalhar principalmente para atender a camada de extrema pobreza da população. Fiz esta escolha para ter a oportunidade de expandir ainda mais o serviço que fazia na Defensoria”, completou.

O portal O ESTADO apurou e segundo fontes a mudança de secretária se dá pelo novo organograma idealizado por Riedel que manterá Patrícia cuidando de toda estrutura mas abaixo haverão nomes de confiança do governador administrado pautas e programas como Mais Social, Vale universidade dentre outros.

Currículo:

Patrícia Elias Cozzolino de Oliveira: Graduada em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso, a defensora pública é professora convidada em diversos cursos de pós-graduação. Doutora em direito processual civil pela PUC/SP, mestra em direito constitucional e especialista em direito processual penal.

Entrou na Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul em 1997 e atuou como defensora em cidades como Rio Verde de Mato Grosso, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Três Lagoas e Campo Grande. Foi Diretora da Escola Superior da Defensoria Pública e primeira subdefensora-geral do Estado. Assumiu o cargo de defensora pública-geral em maio de 2021.

