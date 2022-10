Quintal Sesc leva agricultura familiar para Shopping Campo Grande

Para quem gosta de ter uma opção de lazer mais “saudável”, a partir desta sexta-feira (28), agricultores familiares de Campo Grande, orientados pela Prefeitura Municipal e a Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócios (Sidagro), irão comercializar os seus produtos no Shopping Campo Grande.

Recebendo o nome de Quintal Sesc, o projeto foi desenvolvido pelo Serviço Social do Comércio em parceria com o shopping, onde os produtores terão três estandes para vender os seus produtos vindos direto da horta.

O evento será ao ar livre e conta com muitas outras atrações além da feirinha. Quem for curtir a inauguração irá prestigiar um show comandando pelo Chicão Castro, a partir das 20h. Também será possível aproveitar a noite com os food trucks, restaurantes e quiosques. Além das opções gastronômicas e do show, terá uma programação infantil exclusiva, com teatros, pinturas e brincadeiras. Quem quiser levar o seu animal de estimação para curtir o evento está liberado.

Adelaido Vila, secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócios (Sidagro), Adelaido Vila, relembra que o Quintal Sesc é uma alternativa inovadora para fomentar a agricultura familiar no comércio local. “É a inclusão dos produtos desta cadeia tão importante na alimentação das pessoas. Abrimos mais um espaço para quem produz poder vender seus produtos, chegando direto ao consumidor que tanto tem buscado uma alimentação mais saudável, sem aditivos e que promova o bem-estar”, diz.

SERVIÇO: O evento será semanal e irá acontecer em frente ao estacionamento da Riachuelo, no piso 1, a partir desta sexta-feira, das 17h às 22h. A entrada é gratuita.

Veja também: Sextou: Chegou o fim de semana do Halloween!

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.