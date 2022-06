Último dia do Arraia de São Antônio tem Missa Campal na programação

A Prefeitura realiza hoje (13) o quarto e último dia do Arraial de Santo Antônio de Campo Grande. Em sua 20ª edição, a festa que aconteceu desde a última sexta-feira (10) na Praça do Rádio, terá o encerramento marcado por uma missa campal, às 19h15, celebrada pelo Padre Wagner, da matriz da Paróquia de Santo Antônio.

A procissão sairá da catedral pontualmente às 18h30 até o local da celebração. As 27 barracas com bebidas e comidas típicas do tema também funcionarão das 18h às 24h.

O Pároco da Catedral de Santo Antônio, Wagner Divino De Souza, agradeceu a parceria da Prefeitura na realização da festa deste ano. “Estamos muito felizes pela parceria e a acolhida da Prefeitura. Enquanto comunidade devota de Santo Antônio, a gente percebe que a comunidade cresce a cada dia e está mais unida”.

A Festa, que durante os três primeiros dias contou com uma extensa programação de shows e atrações culturais, recebeu mais de 10 mil pessoas até agora. Toda a renda obtida com as vendas dos produtos das 27 barracas será revertida para as entidades filantrópicas que se habilitaram por meio de edital.

Percurso

Pela ideia de percurso da procissão, os fieis sairão da Igreja pela Rua Sete de Setembro, depois entrarão na Rua 14 de Julho por duas quadras até a Avenida Afonso Pena, onde seguirão até a Praça do Rádio. Equipes da Agetran e da Guarda Civil Metropolitana vão acompanhar a procissão.

Em 13 de junho é celebrado o Dia de Santo Antônio, que se tornou padroeiro da cidade de Campo Grande por meio da Lei nº 3.901 de 29 de outubro de 2001. Conforme a crença popular, o santo é considerado casamenteiro e, neste ano, 500 alianças foram distribuídas aos devotos.

A Catedral de Santo Antônio fica localizada na Rua 15 de Novembro com Travessa Lydia Baís, no Centro.

Com informações de Prefeitura de Campo Grande.

Veja também: Looks Juninos: Aproveite as peças que já tem no guarda-roupas e arrase no arraiá com uma produção cheia de estilo e personalidade

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.