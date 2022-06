Looks Juninos: Aproveite as peças que já tem no guarda-roupas e arrase no arraiá com uma produção cheia de estilo e personalidade

Por Bruna Marques – Jornal O Estado

A temporada de arraiás já começou e está na hora de você escolher um look junino lindo e cheio de estilo para aproveitar as festas – mas sem cair no estereótipo do “caipira”. Sabe o que é melhor? Gastando pouco ou quase nada!

A consultora de imagem Larissa Almeida trouxe para o Viver Bem dicas de como se vestir a caráter usando peças que você já tem no próprio guarda-roupas. Segundo a especialista, as festas juninas remetem ao universo visual das saias rodadas e coloridas.

Camisas, calças e saias xadrez. Das franjas nas saias, camisas e casacos. Fitas coloridas na roupa e nos cabelos, dos lenços amarrados no pescoço, dos chapéus de cowboy, da saia e calça jeans. Das botas de todos os tipos, desde a country até o coturno, passando pelas de bico fino e cano longo.

O interessante é pegar uma dessas peças que remetem ao universo das festas juninas e mesclar com outro item mais básico:

Saias rodadas com camisas xadrez e bota;

Vestidos longos com camisas sobrepostas e amarradas com um nó, também complementados com bota;

Short e blusa com camisa xadrez de sobreposição, usada como terceira peça e bota;

Calças xadrezes com blusas e lenços amarrados no pescoço;

Minissaia xadrez com camisa e lenço de franja, junto com bota de cano longo ou country;

Look todo jeans – camisa, calça jeans e bota;

Vestidos soltos com jaqueta jeans, bolsa de franja e bota;

Camisa com calça jeans e acessórios de franja ou xadrez.

