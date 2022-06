Em tempos de pouco dinheiro e baixas temperaturas, preços de carnes de segunda atraem consumidores

Há exatamente uma semana do início do inverno, que começa dia 21 de junho e com temperaturas marcando até 7º C na Capital. A equipe do O Estado Online foi para as ruas em uma visita a um supermercado na região do bairro Monte Castelo em Campo Grande.

Nossa missão, foi a de encontrar opções de carnes de segunda com preços acessíveis, pois com alimentos variando de preço toda semana, neste frio, um bom caldo de pucheiro cai bem e não pesa no bolso.

O açougue do Supermercado Gaúcho é um dos mais em conta da região e por lá encontramos várias opções de preços e variedade na qualidade dos produtos. Para os amantes de uma comida simples, quente e barata, o quilo do puchero, aquele que temos o costume de fazer bem recheado com milho, legumes e bastante caldo, atrai quem passa pela ‘vitrine’, o produto custa R$17,95 Kg.

Outro queridinho da época e também utilizado para produção de caldos o osso buco, que tem mais carne que no puchero, no local está por 21,99 e pela imagem dá até vontade de inventar um programa em plena segunda-feira para aproveitar o prato e conversar com os amigos.

Na mesma linha de carnes feitas cozidas na panela a agulha ainda está em promoção nesta segunda-feira, o quilo custa 27,99, que na promoção cai para R$ 24,99. O miolo da agulha que leva um pouco mais de tempo para preparo custa R$ 33,95.

Para quem gosta de carne com osso que também pode ser preparada como caldo ou assada com legumes, tem costela ripa, minga e paleta com osso que segundo o Supermercado, são as mais procuradas.

Uma novidade de carne mais magra e com osso há uma nova opção antes desconhecida. A pela com osso feita tanto na panela, quanto assada no forno sai por 22,95, esse preço sem estar na promoção.

Pronto, agora é só comprar e preparar sua opção desejada. Para dar uma ajuda aos amantes de carnes baratas e caldos, confira uma receita de Osso Buco na panela de pressão.

Ingredientes:

2 kg de ossobuco bem carnudo

2 cenouras em rodela não muito finas

2 linguiça calabresa fresca ou defumada

200g de bacon, cortado em cubos

1 xícara (chá) de cheiro verde

1 e 1/2 cebolas em cubos pequenos

2 tomates sem pele picados em cubos pequenos

Tempero completo (arisco)

1 sachê de caldo de picanha ou costela

Sal a gosto

1 colher de óleo de oliva

1 colher de óleo comum

1 kg de mandioca crua em quadrados não muito grande

2 litros de água fervida

Orégano a gosto

1 colher de creme de cebola

1 colher de alho picado

Modo de preparo

Tempere a carne com os temperos de sua preferência, mais o cheiro verde, o tempero arisco e o caldo de picanha ou costela.

Deixe macerar um pouco para que pegue o tempero, depois coloque na panela de pressão o azeite e o óleo, deixe esquentar.

Jogue cebola e alho e deixe fritar, em seguida coloque a carne, frite um pouco.

Feche com a tampa e deixe cozinhar bem, quando sentir que a carne está pegando no fundo da panela, abra a tampa e coloque 1 litro de água, feche novamente deixando a carne bem molinha, sem desmanchar.

Enquanto a carne cozinha, frite bem os legumes, que já estão picados, depois de um tempo, misture os legumes, a mandioca e a água restante.

Quando estiver cozido acrescente o tomate e o creme de cebola, em seguida desligue.

Com informações da repórter Vivian Bacarji