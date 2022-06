Homem torturado e mantido em cativeiro é resgatado por policiais civis em Corumbá

Homem não identificado, de 33 anos, foi resgatado pela Polícia Civil, na manhã de ontem (12), após um vídeo ser enviado aos policiais mostrando um possível ‘tribunal do crime’, na cidade de Corumbá a 417 quilômetros de Campo Grande.

Segundo a Polícia Civil, o homem foi encontrado em cativeiro no bairro Vila Mamona. Ainda de acordo com informações policias, ele estava desaparecido desde às 13h30 do de sábado (11). A vítima foi resgatada com vida, mas estava com vários ferimentos.

Mantido em cárcere privado, ele teve um dos braços quebrado, além de muitos hematomas pelo corpo. No cativeiro a polícia prendeu em flagrante 5 pessoas (3 mulheres: de 39, 25 e 18 anos de idade; e 2 homens: de 29 e 23 anos), pelos crimes de tortura mediante sequestro e integrar organização criminosa. Assim, a ação rápida e eficiente dos policiais garantiu a sobrevivência da vítima.

A população poderá realizar denúncias na 1ª DP de Corumbá via aplicativo WhatsApp pelo número 67 3234-7115. O sigilo da identidade e do número telefônico serão mantidos.

