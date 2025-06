Banho de São João! Com quatro dias de programação, celebração tradicional reúne devoção popular, manifestações culturais e show de Michel Teló

Uma das celebrações mais tradicionais do Estado, o Banho de São João em Corumbá iniciou as festividades religiosas no dia 20 e segue até dia 23 de junho. Nesta edição, a festa contou com uma programação de quatro dias, que iniciou a programação com o Concurso de Andores, apresentações de grupos locais e, a partir das 22h30, o show regional da dupla Victor Gregório e Marco Aurélio, atraindo um grande público desde as primeiras horas do evento.

No sábado (21), as festividades continuam com o Concurso de Quadrilhas Infantis às 19h, apresentações do Coral Infantil Bem-te-Vi e shows locais. A noite será encerrada com o show nacional da dupla Bruninho e Davi. A festa segue com competições de quadrilhas juninas e atrações musicais regionais e nacionais, fortalecendo a cultura popular e atraindo um público diversificado.

No domingo, o evento tem como destaque o Concurso de Quadrilhas Juninas, que começa às 19h, seguido pelo show do cantor Loubet, marcado para as 22h30. Já na segunda-feira, 23 de junho, ocorre o momento mais esperado da festa: a tradicional descida dos andores pela Ladeira Cunha e Cruz até a prainha do Porto Geral, seguida pelo ritual do Banho do Santo nas águas do Rio Paraguai, um ato de fé e devoção que reúne moradores e visitantes. Durante todo o dia, a Capela de São João Batista estará aberta para visitação a partir das 8h.

À noite, a programação prossegue às 20h com a concentração do andor da Prefeitura e a Missa Solene em louvor a São João. Às 23h30, acontece a elevação do mastro de São João e a tradicional roda de Cururu e Siriri, manifestações culturais que mantêm vivas as tradições locais. Para encerrar as comemorações, o público poderá prestigiar o show nacional do cantor Michel Teló, a partir da 0h30.

Patrimônio Cultural do Brasil

O Banho de São João é uma celebração religiosa tradicional realizada em Corumbá, Mato Grosso do Sul, que acontece na passagem do dia 23 para o dia 24 de junho, em homenagem a São João Batista. A festividade é marcada pelo ritual da descida do andor pela Ladeira Cunha e Cruz até a prainha, às margens do Rio Paraguai, onde é realizado o banho da imagem do santo, simbolizando a purificação da alma, inspirado no batismo pregado por João Batista.

Com mais de 140 anos de história, o Banho de São João ganhou maior visibilidade e reconhecimento nos últimos anos. Em 2021, a festa foi oficialmente declarada Patrimônio Cultural Imaterial de Corumbá e também recebeu o título de Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Essa manifestação cultural mobiliza a comunidade local em uma demonstração intensa de fé e tradição.

Nesta edição, a decoração da festa contará com o trabalho de profissionais ligados ao Carnaval de Corumbá, como aderecistas, costureiras e artistas visuais, promovendo a geração de renda e valorizando o talento local. A iniciativa da Prefeitura, que utiliza recursos próprios, representa um incentivo direto à classe artística da cidade, fortalecendo a economia criativa e a identidade cultural da região.

Para o antropólogo Álvaro Banducci Junior, professor da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) e pesquisador da manifestação popular no Pantanal, o Banho de São João é mais do que uma tradição: é um momento de fé, gratidão e renovação coletiva.

“É o momento em que as pessoas pedem, agradecem… A gente entra no rio e vê o brilho no olho das pessoas. Alguns vêm pela fé, outros pela alegria ou até pela bagunça, mas todos participam daquele instante com intensidade.“Para quem é devoto e está à frente do andor, é algo emocionante. Estar ali significa que vencemos mais um ano. É como se o nosso calendário simbólico começasse em junho. O santo sai do rio carregado de incumbências para o ano seguinte. É uma troca contínua entre o sagrado e o povo, entre o passado e o presente”, explica.

“Uma diferença evidente é que em Ladário a festa acontece na praça em frente à Igreja e os andores se reúnem ali. Quando se aproxima meia noite, os andores descem todos em procissão. Já em Corumbá as festas acontecem nas casas e aí saem para o rio. É uma festa com cerca de 200 andores, ou seja, são 200 festas na cidade, uma aglomeração de festeiros e pessoas no Porto”, expõe Álvaro.

Devoção

Odiwaldo Batista Almeida de Paula, microempreendedor nascido em Corumbá no dia 24 de junho de 1978, carrega no nome e na alma a devoção por São João Batista. Ele nasceu justamente durante a tradicional queima de fogos que celebra o santo após o banho no rio Paraguai, um detalhe que, para ele, torna sua história ainda mais especial. “Nascer num dia santo, para qualquer católico, é sempre gratificante. Sou devoto de coração”, afirma.

Morador da cidade, Odiwaldo conta que a fé o acompanha desde sempre. “Sempre fazemos fogueira para homenagear. Queria, um dia, poder realizar uma grande festa. Íamos muito nas comemorações, mas com o tempo a vontade de estar no meio da multidão vai se perdendo, e isso acaba afastando um pouco”, comenta. Apesar disso, ele mantém o hábito de acompanhar a queima de fogos todos os anos.

O orgulho pelo dia em que nasceu também se reflete no próprio nome. “Ter o Batista na certidão de nascimento é motivo de honra para mim. Saber da história de São João e poder fazer parte dessa tradição é maravilhoso”, diz. Para Odiwaldo, o Banho de São João representa não apenas uma festa, mas um laço afetivo com a identidade cultural e espiritual de Corumbá.

Serviço: Confira a programação completa no site da Prefeitura Municipal de Corumbá. A festa acontece no Porto Geral de Corumbá e o evento é gratuito. (Com informações da Prefeitura de Corumbá e UFMS).

Por Amanda Ferreira

