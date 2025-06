Documentários terá nomes como Marieta Severo, Letrux e Sueli no júri e voto popular

São mais de 150 produções disponíveis para assistir, de forma gratuita e on-line

Com nomes representativos da cultura nacional, o corpo técnico de jurados do 3º Festival Curta! Documentários, apresentado pela Claro, é formado por nomes como a atriz Marieta Severo, a cantora Letrux e a pensadora Sueli Carneiro. Marieta e Letrux integram os jurados da categoria Artes ao lado da produtora e sócia do Grupo Estação Adriana Rattes, do crítico de arte Paulo Sergio Duarte e do crítico de cinema Inácio Araújo. Além da pensadora Sueli Carneiro, a categoria Humanidades conta ainda com o psicanalista Christian Dunker, as historiadoras Ana Flávia Magalhães Pinto e Lilian Schwarz, e o jornalista Marcelo Balbio. Ao lado deles, o público – pelo voto popular-, irá eleger as melhores produções entre os mais de 150 filmes e séries, que concorrem a até R$170 mil em prêmios. Gratuito e online, a exibição segue até o dia 2 de julho pelo site festivalcurtadocs.org.br. O patrocínio é da Claro através da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura.

Celebrando o melhor da atual produção audiovisual brasileira, o festival exibe, através do site festivalcurtadocs.org.br, obras que debatem temas relevantes e contemporâneos, resgatam episódios e figuras históricas e apresentam narrativas fundamentais nos campos das Artes e das Humanidades. Os documentários estão distribuídos em duas mostras — Produção Canal Curta! e Outras Janelas — para serem conferidos pelo público de todo o Brasil, que poderá votar em seus favoritos. O evento terá eventos presenciais que incluem as esperadas “Salas de Montagem” — sessões de obras em finalização —, masterclasses e painéis sobre o mercado audiovisual. A programação, também gratuita, será divulgada em breve. O festival também conta com o apoio da Start Locadora e da Quanta, que darão prêmios adicionais aos vencedores.

As mostras

São 22 títulos de filmes e séries na mostra “Produção Canal Curta!”. Estão lá histórias como a de artistas modernistas que ajudaram a diplomacia brasileira durante a Segunda Guerra Mundial, no documentário ‘A Arte da Diplomacia’, e os bastidores do processo criativo de escritores, músicos e cineastas através de cartas trocadas entre eles na série ‘Caixa Postal’. Somos apresentados ao pensamento e às criações de personalidades históricas como Freud (‘Para Ver Freud’) e Santos Dumont (‘Santos Dumont, o Céu na Cabeça’); de nomes do ativismo e da política, como Brizola (‘Leonel Brizola’) e Davi Kopenawa (‘Watoriki’); da literatura, como Zélia Gattai (‘Zélia – Memórias e Saudades’) e Augusto de Campos (‘Artéria: Poesia em Revista’); e de mulheres inspiradoras como Dandara dos Palmares (‘Libertárias: Mulheres Inspiradoras na História do Brasil’) e Heloisa Teixeira (‘O Nascimento de H. Teixeira’).

Os 35 títulos de filmes e séries da mostra ‘Outras Janelas’ contam, por exemplo, com séries e filmes que refletem sobre a Amazônia (‘Amazônia – Arqueologia da Floresta’), a luta por direitos feministas (‘Lobby do Batom’), o patrimônio histórico e a arquitetura nacional (‘O Bixiga é Nosso!’) e manifestações culturais como teatro de rua (‘Teatro de rua (r)existe’). Também estão lá talentos da música brasileira, como Miúcha (‘Miúcha, a voz da Bossa Nova’) e Elton Medeiros (‘Elton Medeiros – O Sol Nascerá’); das artes, como Hélio Oiticica e Jards Macalé (‘Macaléia’); a intelectualidade de Antonio Candido (‘O Avô na Sala de Estar: a Prosa Leve de Antonio Candido’); e a luta pioneira de mulheres no futebol (‘As Primeiras’).

Premiação

As produções participantes do festival concorrem a prêmios que somam até R$ 170 mil, distribuídos por um júri popular e um técnico. Na votação do público, serão eleitos os melhores conteúdos da mostra Outras Janelas nas categorias Artes e Humanidades, que ganharão R$10 mil, cada. Haverá também o Prêmio Aquisição Canal Curta!, ao qual serão destinados R$30 mil para que a obra vencedora seja exibida no canal promotor do festival, com direitos disponíveis.

Por sua vez, o júri especializado, composto por jornalistas, escritores e personalidades da cultura, escolherá dois conteúdos — um de Artes e outro de Humanidades — da mostra Produção Canal Curta! para receberem R$ 20 mil, a partir de finalistas também indicados pelo Júri Popular, além de destacar uma obra com relevância para o mercado educacional. Parceiros do festival, a Start Locadora e Quanta também irão oferecer prêmios aos vencedores.

O Festival

O festival busca não apenas premiar, mas também promover e dar visibilidade à produção independente nacional. Durante as últimas edições, o evento conquistou um público expressivo e celebrou documentários como “Àkàrà, no Fogo da Intolerância”, de Claudia Chávez, e “Incompatível Com a Vida”, de Eliza Capai, entre outros grandes vencedores. Com exibições democráticas e acessíveis através do site festivalcurtadocs.org.br>, o Festival Curta! Documentários reafirma seu papel como um espaço essencial para o fortalecimento do audiovisual brasileiro.

