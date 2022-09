Terça Otaku: que tal aprender a fazer o famoso bolinho Taiyaki?

Quem nunca estava assistindo alguma produção japonesa e viu o personagem comendo uma comidinha em formato de peixe? O Taiyaki nada mais é que um bolinho muito famoso considerada comida de rua no Japão, que geralmente é recheado com pasta de feijão vermelho (azuki). Outros recheios comuns são o de creme, chocolate e queijo, mas você pode tentar qualquer sabor que você queira, como por exemplo Nutella. A gente fala bolinho, mas ele mais parece um crepe muito mais fofinho.

Então nessa Terça Otaku vamos aprender a fazer o Taiyaki, pra você se sentir como um personagem de anime ou novela japonesa passeando nas ruas do Japão depois de um dia insano igual ao de qualquer protagonista.

– 150 g de farinha trigo;

– 3 colheres de sopa de açúcar;

– 1 colher de chá de fermento;

– 1 colher de chá de bicarbonato;

– 1 ovo;

– 200 ml de leite integral;

– 500 g do seu recheio de preferência.

– Misture todos os ingredientes em um recipiente, menos o recheio, até formar uma massa lisa de panqueca;

– Na forma especial em formato de peixinho, aqueça e unte as 2 parte com óleo;

– Coloque um pouco de massa na forma só para cobrir o fundo e em seguida coloque o recheio de preferência (cuidado para não exagerar e transbordar);

– Assim q colocar o recheio, já pode cobrir com mais massa e feche imediatamente a forma;

– Vire a parte de cima para a chama e assim sucessivamente até assar os dois lados em fogo médio;

– Assim que os dois lados estiverem levemente dourados, já pode tirar da forma e se servir.

