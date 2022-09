Terça Otaku: que tal almoçar um ramen inspirado em Naruto?

Pasta

– Triture o alho, a cebola e o gengibre da mesma forma do preparo do tempero do lombo;

– Em uma panela grande, refogue a mistura de alho, cebola e gengibre com o óleo de gergelim;

– Antes de dourar adicione a carne moída de porco e mexa até que ela esteja bem frita;

– Adicionar a pasta de misso e o shoyu e mexa bem por 10 a 15 minutos e espere esfriar;

Caldo

– Para cada porção média do ramen, utilize 1 colher de sopa da pasta pronta e dissolva em 300 ml de água, depois pode levar ao fogo até ferver.

– Para um sabor mais acentuado pode acrescentar um pouco mais da pasta, mas a receita original é mais suave.

Ramen

– A porção a ser utilizada é a mesma de um pacotinho de miojo, então, siga o modo de cozimento da embalagem;

– O importante é que cada porção deve ser cozida separadamente e devidamente escorrida depois;

Montagem

Para montar o prato, você vai precisar de uma tigela para ramen, se quiser que fique bem parecido ao do anime, ou então em um prato mais fundo para não cair nada. Coloque um pouco de molho na tigela escolhida, acrescente o macarrão e depois complete com mais caldo, após isso é só começar a decorar. Utilize um o ovo cozido cortado na metade, cebolinha picada, o lombo preparado, o pedaço de nori (alga desidratada usada para fazer sushi) e as fatias de naruto (ou kani).

Informações importantes

– Se não encontrar o macarrão de yakissoba, você pode usar miojo, mesmo sendo mais grosso e feito com ovos quebra o galho;

– Se você não gostar de gengibre muito forte, use só um pouco;

– Se não encontrar a carne de porco moída, dá pra improvisar com linguiça de porco moída no processador;

– Se achar que falta sal, pode acrescentar mais shoyu;

– A pasta preparada pode ser armazenada no próprio pote que vem o misso, no caso daquele que vem num pote parecido com margarina, por 30 dias na geladeira, ou congelada em porções;

– Para dar um sabor mais especial à pasta de misso, pode acrescentar uma colher de sopa de sakê;

– O ponto ideal do ovo cozido da receita original é com a gema não totalmente dura;

– Naruto, além do protagonista do anime, é uma linguiça de peixe com uma espiral rosa no meio. Ele é comprido e deve ser cortado em fatias finas. É encontrado em lojas de produtos japoneses).

