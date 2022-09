Bombeiros combatem novos focos de incêndios em Corumbá

O Corpo de Bombeiros combateu novos focos de incêndios às margens do Rio Taquari, na região de Porto da Manga, em Corumbá, na madrugada desta terça-feira (20). Nos últimos dias, equipes se mobilizaram para combater os incêndios que atingem a região. Militares precisaram utilizar embarcações para fazer o deslocamento até o local exato dos focos.

No último domingo duas guarnições partiram de Corumbá com destino a Coxim, com a missão de auxiliar nas ações na região do Alto Pantanal. Os militares levaram mais suprimentos e recursos para extinção das chamas.

O incêndio foi controlado na manhã de hoje. Mesmo após as chamas acabarem, as equipes permaneceram no local como forma de prevenção, já que o fogo poderia voltar.

As ações fazem parte da Operação Pantanal, que tem o objetivo de monitorar e realizar atividades preventivas em todo o Pantanal sul-mato-grossense, com guarnições avançadas na Serra do Amolar e nos municípios de Coxim, Porto Murtinho e Aquidauana.

Atualmente, o Corpo de Bombeiro Militar de Mato Grosso do Sul tem mais de 100 profissionais mobilizados para atender toda a extensão do território pantaneiro, em atividades de monitoramento, prevenção e combate a incêndios florestais.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.