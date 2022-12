Tem pão amanhecido? No natal vira rabanada! Confira a receita

Finalmente estamos em dezembro, mês que muitos esperam devido as férias e pelas comemorações de fim de ano. Pensando nisso O Estado Online preparou um especial de um mês com receitas exclusivas para as festas de natal. E melhor: toda a receita trará uma indicação de filme, para que o leitor entre completamente no clima natalino. Boas festas!

A origem da rabanada é incerta mas dizem que um dos motivos do prato foi para reaproveitar pães amanhecidos, alimento sagrado por representar o corpo de Cristo para os católicos. Uma de suas histórias, no entanto, sempre leva a Portugal, mas em todo o mundo é possível encontrar variações da rabanada, como o “eggy bread” na Inglaterra, a “french toast” nos EUA e o “pain perdu” na França. Claro que os portugueses trouxeram a receita para o Brasil e, rapidamente, ela se espalhou e tomou conta do Natal.

Ingredientes:

3 pães franceses amanhecidos

2 xícaras (chá) de leite

½ lata de leite condensado

3 ovos

½ xícara (chá) de óleo para fritar

½ xícara (chá) de açúcar para polvilhar

canela em pó a gosto para polvilhar

Modo de Preparo:

Corte os pães em fatias médias. Reserve.

Numa tigela, coloque o leite e o leite condensado e misture com uma colher. Reserve. Em outra tigela, bata os ovos com um garfo até ficar uma mistura homogênea.

Leve uma frigideira com óleo ao fogo para aquecer. Na tigela com o leite, coloque algumas fatias de pão e deixe de molho por 1 minuto. Transfira para uma peneira e escorra o excesso do leite.

Passe as fatias pelos ovos batidos e coloque imediatamente na frigideira. Deixe cada lado dourar por 2 minutos. Retire as rabanadas com uma escumadeira e transfira para um prato forrado com papel-toalha. Se o óleo ficar muito sujo, passe-o por uma peneira forrada com papel-toalha.

Num prato fundo, misture o açúcar e a canela. Polvilhe as fatias com a mistura. Sirva a seguir.

Receita por Panelinha.

Filme de hoje: Entre Facas e Segredos (Rian Johnson, 2019)

Em Entre Facas e Segredos, após comemorar 85 anos de idade, o famoso escritor de histórias policiais Harlan Thrombey (Christopher Plummer) é encontrado morto dentro de sua propriedade. Logo, o detetive Benoit Blanc (Daniel Craig) é contratado para investigar o caso e descobre que, entre os funcionários misteriosos e a família conflituosa de Harlan, todos podem ser considerados suspeitos do crime.

