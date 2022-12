É natal! Aprenda a fazer Panetone e se prepare para o fim de ano

Finalmente estamos em dezembro, mês que muitos esperam devido as férias e pelas comemorações de fim de ano. Pensando nisso O Estado Online preparou um especial de um mês com receitas exclusivas para as festas de natal. E melhor: toda a receita trará uma indicação de filme, para que o leitor entre completamente no clima natalino. Boas festas!

A receita de hoje é uma das mais clássicas quando se trata de doces natalinos: Panetone. A origem dele é um mistério e existem diversas lendas sobre a criação, sendo a cidade de Milão, na Itália a mais citada. De acordo com uma das lendas, o panetone teria sido criado por uma padeiro chamado Toni, que teria inventado o doce para impressionar o pai da sua paixão. Os fregueses passaram a pedir o “Pani de Toni”, que evoluiu para o “panattón” (vocábulo milanês), e depois para “panettone” (italiano).

Ingredientes:

1 tablete de fermento biológico fresco (15 g)

½ xícara (chá) de água

1 xícara (chá) de farinha de trigo

Para a massa:

2 ½ xícaras (chá) de farinha de trigo

½ xícara (chá) de açúcar

4 gemas

⅓ de xícara (chá) de leite

75 g de manteiga em ponto pomada

½ colher (chá) de sal

raspas de 1 limão-siciliano

raspas de 1 laranja

1 colher (sopa) de extrato de baunilha

1 colher (sopa) de vinho tinto

1 xícara (chá) de frutas cristalizadas

⅔ de xícara (chá) de uvas-passas

manteiga a gosto para assar

óleo a gosto para untar as mãos

Modo de Preparo:

Separe 2 fôrmas descartáveis para panetone de 15 cm de diâmetro (para 500 g) e 8 palitos de churrasco.

Reserve ¼ de xícara (chá) da farinha para adicionar na hora da sova e coloque o restante numa tigela. Misture com o açúcar e o sal, reserve.

Assim que a esponja estiver pronta, comece o preparo da massa final. Numa tigela grande junte as gemas e o leite e bata com um garfo, apenas para misturar. Acrescente a esponja e misture com uma colher de pau – não precisa desmanchar completamente a esponja, apenas o suficiente para facilitar a mistura com os ingredientes secos. Acrescente os secos à mistura de gemas e mexa bem com a colher para incorporar todos os ingredientes e formar uma massa – no começo parece uma massa seca e pesada, mas logo perde esse aspecto, se preferir misture com as mãos. Adicione as raspas de limão e de laranja, o extrato de baunilha e o vinho. Misture novamente.

Atenção: é importante que a manteiga esteja em ponto pomada, ou seja, macia mas sem derreter. Se estiver muito gelada leve para rodar no micro-ondas por alguns segundos. Junte a manteiga à massa em três etapas, misturando bem com a colher de pau a cada adição para incorporar – dobre e aperte a massa sobre ela mesma. Nesse ponto, ela vai começar a ficar mais pegajosa e densa. Ainda na tigela, comece a sovar a massa – como ela é densa, elástica e um pouco grudenta, é melhor sovar com a colher de pau. Estique, vire e dobre a massa sobre ela mesma, não é preciso colocar força. Durante a sova, vá adicionando a farinha de trigo reservada aos poucos. Sove a massa por pelo menos 10 minutos, ela vai ficando mais lisa, elástica e menos pegajosa. Se preferir, sove na batedeira com o gancho, em velocidade baixa – na metade do tempo, pare de bater, vire a massa e raspe a lateral da tigela para sovar por igual.

Acrescente as frutas cristalizadas, as uvas- passas e misture para que fiquem bem distribuídas. Com a espátula (ou as mãos untadas com um pouco de óleo), ajeite a massa para ficar redonda – não precisa ficar uma bola perfeita, apenas o suficiente para crescer de maneira uniforme. Cubra com filme (ou um pano) e deixe descansar em temperatura ambiente por 2 horas, ou até crescer e aumentar o volume em ⅔.

Unte a bancada com um pouco de óleo e transfira a massa já crescida para a bancada. Com uma faca (ou espátula de padeiro) divida a massa em duas porções. Para bolear a massa: posicione as mãos na lateral da massa, girando e tensionando a massa contra a bancada para formar uma bola. Transfira as duas bolas de massa para as fôrmas de panetone, cubra com filme (ou pano) e deixe descansar por mais 1 hora e meia.

Quando faltar 30 minutos para o tempo do panetone, preaqueça o forno a 180 ºC (temperatura média). Antes de levar ao forno, usando uma navalha (ou faca bem afiada), faça um corte em cruz, pequeno e superficial, no topo dos panetones. Disponha um pedacinho de manteiga no centro de cada corte, cerca de ½ colher (chá), e coloque os panetones numa assadeira. Leve ao forno para assar por cerca de 40 minutos, ou até ficarem dourados. Se na metade do tempo os panetones já estiverem dourados, cubra cada um com um pedaço de papel alumínio para que terminem de assar sem queimar a superfície. Para verificar se estão assados, espete um palito no centro da massa, se sair limpo estão prontos.

Assim que os panetones saírem do forno improvise um recurso usado pelos padeiros profissionais: a ideia é deixar o panetone esfriando de cabeça para baixo. Para isso, espete dois palitos de cada lado como se fossem dois cabos de panela alinhados. Vire os panetones de cabeça para baixo e apoie as extremidades os palitos em duas pilhas de livro (ou duas panelas altas). Deixe descansar de cabeça para baixo, até esfriar – isso serve para que a massa não perca volume à medida que esfria. Sirva a seguir com frutas frescas ou armazene os panetones em sacos plásticos para não ressecar por até 5 dias.

Para o Chocotone, troque as frutas cristalizadas por gotas de chocolate forneáveis.

Receita por Panelinha.

Filme de hoje: Klaus (Sergio Pablos, 2020)

Em Smeerensburg, remota ilha localizada acima do Círculo Ártico, Jesper (Jason Schwartzman) é um estudante da Academia Postal que enfrenta um sério problema: os habitantes da cidade brigam o tempo todo, sem demonstrar o menor interesse por cartas. Prestes a desistir da profissão, ele encontra apoio na professora Alva (Rashida Jones) e no misterioso carpinteiro Klaus (J.K. Simmons), que vive sozinho em sua casa repleta de brinquedos feitos a mão. Disponível na Netflix.