CNH Social: Detran do Pátio Central reabre neste sábado para atendimento

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Foto: Divulgação/Detran-MS

Após ficar alguns dias fechada por ter sido atingida por um incêndio, a Agência do Detran-MS no Pátio Central reabre neste sábado (3) para entender cerca de 459 convocados na segunda chamada do programa CNH MS Social. Quem comparecer conseguirá dar inicio ao encaminhamento e agendamento da avaliação psicológica.

Já os beneficiários que foram atendidos no último sábado (26) deverão aguardar a comunicação oficial para dar continuidade ao seu processo de habilitação.

Elijane Coelho, Diretora de Educação para o Trânsito, relembra que este é um momento que requer paciência e que é necessário ficar atento aos horários de atendimento e nomes publicados no Diário Oficial. “A divisão foi feita desta forma para que todos possam ser atendidos com conforto e evitando aglomerações desnecessárias, além do inconveniente das longas esperas”, afirmou.

Ela ressalta ainda que esta é a última oportunidade para esses convocados. Segundo as regras do programa, o não comparecimento na segunda convocação resulta na perda do benefício.

Confira a lista de convocados para este sábado (3):
Nome Completo Dt. Nasc. Hora
ABEL GOMES MERCADO 17/04/1961 08h00
ADÃO PINHEIRO DE ANDRADE 09/08/1948 14h30
ADEILDO BENTO 07/07/1978 08h30
ADRIAN AUGUSTO NOGUEIRA 16/03/2001 14h00
ADRIANA DE SOUZA MATOS 01/03/1989 10h30
ADRIANE DOS SANTOS 23/01/1992 10h30
ALANA GLAUCIA DUARTE GOMES 26/05/2000 12h30
ALAYDE DA SILVA 24/10/1946 14h30
ALESSANDRA DE LIMA LOBO 10/12/1991 10h30
ALESSANDRA SERGIA CARDOSO 29/12/1994 12h00
ALEXSANDRO DOS SANTOS  NUNES 01/04/2003 14h30
ALICE GOMES XAVIER 06/11/1972 08h00
ALICE MAIRA DE ALMEIDA 04/09/1989 10h00
ALINE QUIRINO DOS SANTOS 11/05/1996 12h00
ALISSANDRA BARBOSA POLIDORIO 01/08/2000 12h30
ALTINA MARIA BRANT 14/06/1956 15h30
AMALIA TOMAS RAMOS 27/12/1947 14h30
AMANDA ISABELLY DOS SANTOS JACQUES 03/01/2000 12h30
AMAURI BATISTA 05/11/1955 15h00
ANA ALICE DA SILVA 08/06/1987 10h00
ANA BEATRIZ SILVA BOGADO 13/03/2003 14h30
ANA CAROLINA GALARZA 03/06/1999 12h30
ANA CRISTINA DA SILVA 25/04/1975 08h30
ANA DE MOURA CAMPOS 10/01/2000 12h30
ANA MARIA CENTURION CACERES 25/01/1958 15h30
ANA MARIA GONÇALVES DUTRA 29/07/1982 08h30
ANA PAULA COSTA GOMES 21/07/2000 12h30
ANA PAULA DA SILVA 14/04/1990 10h00
ANA PAULA LOPES MARQUES 14/06/1997 12h00
ANDREA LEMOS PEREIRA 17/11/1980 08h30
ANDRESSA APARECIDA DA SILVA 23/01/1987 10h00
ANDRESSA DO CARMO DE JESUS CUNHA 15/07/1995 12h00
ANDRESSA SANTOS TIAGO 19/01/1991 10h30
ANDRIELY SOUZA DO ESPÍRITO SANTO 24/12/1997 12h30
ANGELA CELESTE SOARES DA SILVA 08/01/1999 12h30
ANGELA DE ALMEIDA 29/04/1950 14h30
ANGELINE SOUZA SILVA 25/11/1996 12h00
ANGELITA MARQUES DE ARAUJO GAUTO 23/09/1968 08h00
ANNA VITORIA CARVALHO DOS SANTOS 06/05/2003 14h30
ANTONIA MARTINS DE LIMA 20/05/1959 15h30
ANTONIO DE SENA 15/07/1961 15h00
ANTÔNIO FERNANDES DE FREITAS 02/11/1960 15h00
APARECIDA DE LURDES PEREIRA GONÇALVES 13/07/1956 15h00
APARECIDA DUTRA ROCHA CARVALHO 11/06/1961 15h00
APARECIDO DE OLIVEIRA FRANCISCO 22/10/1954 15h30
ARIANY CONCEIÇÃO ROQUE 03/01/1999 12h30
ARLETE ROSÁRIO GABILON PORTILHO 06/06/1981 08h30
AROLDO VIEIRA CARDOSO 04/03/1955 15h00
ARSELINO QUINTANA 19/03/1955 15h00
AUXILIADORA PATRÍCIA COELHO DE OLIVEIRA 08/04/1982 08h30
BEATRIZ MORAES LIMA 12/04/1999 12h30
BENEDITO GOMES DA MOTA 28/11/1956 15h30
BETÂNIA SILVA ANDRADE 20/07/1975 08h30
BLENNER ALVES OLIVEIRA 05/06/1999 12h30
BRUNA KAROLINI DE SOUZA FERREIRA 28/06/1996 12h00
BRUNA NAIARA ARCE SOARES 27/09/1990 10h00
BRUNO DEIVISON LOPES FONSECA 12/12/2001 14h00
BRUNO FELIPE CAMARGO SOARES DA SILVA 26/02/1998 12h30
BRUNO FERREIRA TARGINO 02/12/2001 14h00
BRUNO FRANCISCO RODRIGUES 18/04/1997 12h00
BRUNO HERNANDES LEITE MONTEIRO 26/10/1997 12h00
BRUNO PEDRO CHAMORRO ESCÓCIO DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO 07/09/1996 12h00
CANDIDA DA SILVA MARQUES 29/08/1959 15h00
CAREN CRISTINA SANCHES BENITEZ 07/09/1994 12h00
CARLA ELAINE DE MACEDO E SILVA 21/03/1968 08h00
CARLOS ALBERTO VIANA TERÇOLO  JUNIOR 07/02/1999 12h30
CARLOS OCAMPOS 14/10/1961 15h00
CARLOS ROBERTO SANTOS PINHEIRO 20/03/1956 15h30
CARMELITA ALVES DE LIMA 15/10/1952 15h30
CASEMIRO SANTIAGO MENDES 04/03/1951 15h30
CATHELLYN LUANY GUEDES DE MELO 15/02/2000 12h30
CELIA MARIA MARÇAL COSTA DE LIMA 17/09/1961 15h00
CELSO OLIVEIRA 28/01/1957 15h00
CESÁRIO MORAIS 25/06/1957 15h00
CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO 07/03/1958 08h00
CILMA APARECIDA ESTÁCIO TEIXEIRA 14/02/1990 10h00
CLáUDIA RENATA DOS SANTOS 27/03/1983 10h00
CLAUDINEIA HOFFIMIESTER 10/05/1979 08h30
CLEIDEZIR TEODORO DA SILVA RAMIRES 30/07/1967 08h00
CLEILSON PIO ALFREDO 05/01/2002 14h00
CLEIRI MATOS DA FONSECA 25/02/1955 15h30
CLEONICE CARDOSO PEREIRA 06/12/1973 08h00
CLEONICE ORTEGA PEREIRA 17/12/1959 15h00
CRISTIENE PEREIRA MIRA 16/06/1970 08h00
CRISTINO BENEDITO ANGELICO 18/04/1953 14h30
DAIANE DA SILVA BARBARA 10/01/1983 10h00
DANIEL ALVES PEREIRA 03/01/1962 15h00
DANIEL GOMES SOARES 26/08/2003 14h30
DANIELA MARCELINO 18/08/1985 10h00
DANIELE  CYLES DA  SILVA 15/11/1976 08h30
DANIELE CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE 05/06/1990 10h00
DANIELLE FERREIRA CALDEIRA 22/02/2002 14h00
DANIELLE SILVA FERREIRA 19/05/1982 08h30
DANILO KENNEDY DA SILVA CRUZ 17/12/1994 12h00
DANILO VARGAS 06/10/2000 14h00
DARCI BARBOSA 16/03/1960 15h30
DAVI LUCAS DA SILVA DE JESUS 02/06/1997 12h00
DAVI PORTELLA PACHE 31/03/2001 14h00
DAVID OLÍMPIO RAMIRO VIEIRA 29/10/1997 12h30
DAYANA OJEDA LOPES 14/03/1985 10h00
DAYANE DE OLIVEIRA 29/01/1996 12h00
DEBORA LIMA DOS SANTOS 22/02/2002 14h00
DÉBORA PRISCILA DA SILVA CALIXTO 16/07/1997 12h00
DEBORA REGINA BRITO 02/04/1978 08h30
DEISE VILALBA VERZA 22/03/1973 08h00
DELMIRA SOUZA DE MATOS 03/03/1959 15h30
DELOTILDE DIAS DA FONSECA DE ALMEIDA 15/11/1961 15h00
DENIZE RIBEIRO DA SILVA 06/05/1985 10h00
DÉRICK PATRICK DOS SANTOS PADILHA 03/12/2002 14h30
DIANA APARECIDA DE LIMA 07/04/1979 08h30
DIEGO DINAMON RAMOS FREITAS 09/05/1986 10h00
DIONE HELEN SILVA PIEDADE 14/02/1986 10h00
DIRCE MARIANO 31/03/1956 15h30
DIVANETE FERMOW DO VALE 19/10/1961 15h00
DOUGLAS VARGAS DE ALMEIDA 11/01/2001 14h00
EDILAINE PEREIRA RIBEIRO 16/11/1993 10h30
EDIMIR FALCK DE ALBUQUERQUE 29/10/1959 15h00
EDLEUZA SANTANA DOS SANTOS 23/10/1960 15h00
EDSON DA SILVA SANTOS 14/09/1977 08h30
EDSON DE SOUZA MAIA 12/06/1958 15h00
EDSON RUBENS CHAPARRO 29/07/1970 08h00
ELAINE CAMARGO CANAVARRO 19/03/1977 08h30
ELIANE HELENA DA SILVA FERREIRA 21/11/1973 08h00
ELIANE LUIZA DE JESUS DA SILVA 16/06/1970 08h00
ELIANE ROA 02/02/1974 08h30
ELIANE RODRIGUES DA SILVA 09/03/2003 14h30
ELIAS MENDES FONSECA 13/06/2002 14h30
ELISANGELA RODRIGUES MATOS 09/12/1975 08h30
ELIZABETE DIAS ARECO 09/06/1978 08h30
ELIZABETE LÁZARO SIMÕES GOIZ DA SILVA 28/02/1960 15h30
ELIZAEU DIAS BARBOSA 13/02/1945 08h00
ELIZANDRA IZABEL RODRIGUES SILVA 14/05/2000 12h30
EMILLY DOS SANTOS JULIO 15/03/2003 14h30
ERICA DA SILVA GRANCE 30/04/1996 12h00
ERICK HENRIQUE SILVA DA CRUZ FERREIRA 18/02/2001 14h00
EULINA MARIA DE SOUZA PAES 02/12/1965 08h00
EVA MARIA DE SOUZA 19/08/1958 15h30
EVELIN APARECIDA LEDESMA 10/08/2003 14h30
EVELYN FREITAS 01/06/1984 10h00
EVELYN ROSA DE OLIVEIRA MEINS 14/05/2002 14h00
FABIANA SILVA DE PAULA 05/03/2001 14h00
FABIEL DA SILVA LEMES 06/09/2002 14h30
FABIO LOPES VIEIRA 28/12/1978 08h30
FERNANDA R PEREIRA 05/01/2002 14h00
FERNANDO DA SILVA SERGIO 18/11/1988 10h00
FERNANDO SOARES MENDONÇA 01/07/1960 15h30
FLAVIA R PEREIRA 07/08/2000 12h30
FLAVIA SOUZA DOS SANTOS 20/03/2002 14h00
FRANCIELE FELIPE GOMES SOARES 24/06/1993 10h30
FRANCIELLE DA SILVA SANTOS 10/05/1992 10h30
FRANCIELLE ROSENO DA SILVA GONÇALVES 24/04/1994 12h00
FRANCISCO ASSIS MOREIRA 03/06/1962 15h30
FRANCISCO ROBERTO LOPES 13/09/1951 14h30
GABRIEL MIKOLEIT BIANCÃO 17/12/1999 12h30
GABRIELE CRISTINA DA SILVA 14/02/1998 12h30
GELCI DE SOUZA JUNIOR 17/05/1966 08h00
GENI VASCONCELOS BATISTA 20/09/1962 15h30
GENY MARIA MARCAL DE OLIVEIRA 19/05/1972 08h00
GEOVANIA CAMARGO DE SOUZA 13/02/1975 08h30
GERALDO BENTO 17/05/1960 15h00
GERALDO SANTOS 24/08/1948 14h30
GILBERTO HOMERO RATIER 02/12/1955 15h30
GILVANIA BERTOLINO QUEIROZ 05/09/1999 12h30
GISELE BERTOLDO ROSA 14/02/1993 10h30
GISELE NUNES DA SILVA 14/12/1992 10h30
GISLAINE BOLANDINE BARBOSA 28/08/1987 10h00
GISLAINE MACEDO DE LIMA 08/03/1985 10h00
GISLAINE REZENDE SILVA 22/05/2001 14h00
GIVALDO DOS SANTOS GOMES 08/06/1960 15h30
GREICELAINE NATÁLIA ALVES RAMIRO 02/07/1997 12h00
GUILHERME DOS SANTOS ALCANTARA 30/07/1988 10h00
GUILHERME HENRIQUE BARBOSA DA SILVA 31/08/2003 14h30
GUSTAVO DOS SANTOS PEREIRA 06/04/2003 14h30
HELLEN DE OLIVEIRA DA SILVA 20/04/2003 14h30
HEVERTON LACERDA DOS SANTOS 21/05/2002 14h00
HIGOR VALHEJO DA SILVA 27/11/2002 14h30
HILDA DE ALMEIDA 07/11/1972 08h00
HILEA TEREZA ALESSI 01/09/1962 15h30
IDEVON JOSE DE MIRANDA 27/01/1949 14h30
ILMA LUIZA DE OLIVEIRA 14/05/1980 08h30
INGRID SANTOS MARTINS 04/09/1997 12h00
INGRID ZORAIDE MARIN DA COSTA 19/05/2001 14h00
IRAILDA BENTO DE SOUZA 02/02/1952 14h30
IRENE JOAQUINA DE SOUZA 14/04/1965 08h00
IRMA RAMONA RAMIRES 04/09/1953 15h30
IVANISE MARIA DA SILVA SIQUEIRA 06/02/1994 10h30
IZABEL XAVIER MORENO 16/08/1955 15h30
IZAURO BENITES CABRAL 11/09/1957 15h30
JACKELINE ROCHA DE MELO 28/11/1998 12h30
JAIRO SAMANIEGO 06/05/1959 15h30
JAMILE LIMA DOS SANTOS 07/12/1983 10h00
JANAÍNA DA SILVA MORAES 25/10/1991 10h30
JANAINA DE CARVALHO LIMA SOUZA 05/05/1991 10h30
JANAINA VITOR DE MELO 22/05/1993 10h30
JANDIRA DOS SANTOS 21/06/1958 15h30
JANDSON CONCEIÇÃO RIBEIRO 15/12/1999 12h30
JAQUELINE GONÇALVES DOS SANTOS 09/12/1988 10h00
JENNIFER VILHARVA FREITAS NANTES 16/11/2000 14h00
JÉSSICA APARECIDA DO CARMO PEREIRA 15/02/1995 12h00
JÉSSICA BARROS DE LIMA 08/02/1994 10h30
JESSICA DE CARVALHO DE OLIVEIRA 06/08/1987 10h00
JESSICA DIAS PEREIRA 03/09/1996 12h00
JESSICA SILVA DE PAULA 24/02/1998 12h30
JHENIFER GONÇALVES CENTURION 07/03/2001 14h00
JHONATAN DOS REIS GIUSS 30/06/1991 10h30
JOANITA ESCOBAR 25/08/1983 10h00
JOÃO DOMINGOS 03/07/1960 15h00
JOAO LUCAS SILVA GOMES 23/12/2001 14h00
JOÃO MACENA 02/09/1965 08h00
JOAO MIRANDA DE ANDRADE 19/09/1962 15h30
JOAO VITOR DE OLIVEIRA COXEU 02/10/1997 12h00
JOCENIR APARECIDA ANGEO 21/03/1967 08h00
JOCILENE TEIXEIRA DE MATOS MARTINS 26/12/1972 08h00
JOICE RODRIGUES SARKIS 11/01/1996 12h00
JONAS  MORAES ALEXANDRE 31/05/1997 12h00
JORGE TAVEIRA DOS SANTOS 19/06/1960 15h30
JORLAINE MENDONÇA DE SOUZA 05/09/1995 12h00
JOSE FIRMO 31/01/1959 08h00
JOSÉ JESUS DE ARAÚJO  JÚNIOR 25/10/1989 10h00
JOSE LUIZ RAMOS DE MORAIS 09/02/1957 15h00
JOSÉ MARTINS 27/04/1950 15h30
JOYCE PINHEIRO MACEDO 02/09/1993 10h30
JUDSON ARAUJO 07/03/1982 08h30
JULIA DE SOUZA PINTO 31/08/2003 14h30
JULIANA AMARAL DE ALMEIDA 03/11/1993 10h30
JULIANA SILVA LUCIO LEMES 10/11/1978 08h30
JÚLIO CÉSAR DOMINGOS DA SILVA 02/01/1997 12h00
JÚLIO IGLESIAS BELTRÃO GONÇALVES 10/08/1988 10h00
JURANDIR FERNANDO FERNANDES DA SILVA 10/02/2002 14h00
KAMILA AQUINO FIGUEIREDO 29/01/1992 10h30
KAREN DOMINGUES DA SILVA 18/08/2000 12h30
KARLA JANE DE ABREU XAVIER 15/02/2000 12h30
KAROLAYNE DOS SANTOS ALVES NEVES 14/07/2000 12h30
KAROLINE OLIVEIRA GUIMARãES 11/06/1996 12h00
KAROLINE ORNELAS 22/10/1992 10h30
KÁTIA REGINA CARVALHO 04/02/1982 08h30
KEILA MARIA WIDAL 09/03/1979 08h30
KELLY DAINA TEIXEIRA AMARO 03/07/1990 10h00
KELLY FAGUNDES DE OLIVEIRA 11/10/1997 12h00
KELVIN VELASQUEZ FERREIRA 04/01/1992 10h30
KESIA DAIANE SILVA SANTOS 05/04/2001 14h00
KETTULY DANIELLY ASSUNÇÃO DUTRA 06/08/1982 10h00
KEYLLA DOS REIS BAZANA 16/07/1990 10h00
KISSILA DE SOUZA DA SILVA 26/11/1989 10h00
KLEYTON APARECIDO PEREIRA DE MATTOS 11/05/1984 10h00
LAINY LAURA MAIA SILVA 16/07/1981 08h30
LARISSA MARQUES MELGAR DE OLIVEIRA 26/08/2000 12h30
LAUDICERIA JOSE PAVAO 20/01/1946 14h30
LAURA APARECIDA FERREIRA PIRES 18/08/1982 10h00
LAURA BEATRIZ NASCIMENTO SILVA 28/05/2001 14h00
LAURILAINE SANTIAGO DA SILVA 08/03/1997 12h00
LAYS OLIVEIRA MELLO 12/11/2002 14h30
LEANDRO DIAS MATIAS 02/12/1989 10h00
LEANDRO DUARTE FERREIRA 09/06/1983 10h00
LEIDIANE CHAVES LEIRIAS 09/05/1990 10h00
LEIDILAURA LOYOLA DA SILVA 30/12/1978 08h30
LENIR DE FÁTIMA PEREIRA DOS SANTOS 09/02/1957 15h00
LENIR MARTINS LEITE 15/08/1958 15h00
LEONARDO PACHECO DA SILVA 16/08/1997 12h00
LEONILSON CRISTALDO ALEGRE 23/12/1975 08h30
LEOVALDO ALVES DA SILVA 10/10/1961 15h00
LETHANY GOMES DAUZACKER 07/09/2003 14h30
LETICIA BARBOSA VICENTE 22/06/1990 10h00
LIDIANE ANDREIA AUGUSTO DE SIQUEIRA 11/02/1981 08h30
LIDIANE MORAIS GONDIM RUFINO 23/12/1981 08h30
LILIAN DA COSTA DE OLIVEIRA 03/08/1999 12h30
LINDAMARA SOUTO REQUELME 23/11/1993 10h30
LUANA DA SILVA SOUZA 16/11/1969 08h00
LUANA GUILHEN MARCONDES 18/04/2000 12h30
LUANA PINHEIRO DOS SANTOS SILVA 23/07/1994 12h00
LUCAS ASSIS ALVES ROMERO 04/10/2002 14h30
LUCAS HENRIQUE GOMES 05/04/1999 12h30
LUCAS MONTEIRO DOS SANTOS 15/01/2002 14h00
LUCENIR DE SOUZA OLIVEIRA 04/06/1959 15h30
LUCIA CAMPOZANO 23/04/1960 15h00
LUCIA ROLDAO 20/09/1955 15h00
LUCIENE ALVES DE BRITO 29/12/1978 08h30
LUCIENE PEREIRA SILVA 19/04/1975 08h30
LUCIMEIRE CAMARGO DE SOUZA TEODORO 28/11/1976 08h30
LUCIO HOTTO MARIANO YAMANAKA 12/02/2002 14h00
LUIS EDUARDO MESSIAS DE ALENCAR 19/04/2003 14h30
LUIZ ALBERTO MOREIRA DA SILVA 17/01/2001 14h00
LUIZ ANTÔNIO DA SILVA 06/08/1957 15h30
LUIZ CARLOS PEREIRA 13/06/1963 08h00
LUIZ FELIPE SALES DIAS 24/06/2001 14h00
LUIZ FERNANDO DE SOUZA OLIVEIRA 10/03/2000 12h30
LUIZ JORGE FERREIRA FILHO 09/06/1967 08h00
MAIARA BEATRIZ MOREIRA  AYRES 22/06/2001 14h00
MAIKELI RAMOS 19/04/2001 14h00
MANUEL RECALDES 15/03/1949 08h00
MARCELINO SILVA 08/06/1965 08h00
MARCIA APARECIDA DAMAZIO DA SILVA 28/05/1977 08h30
MARCIA BENEDITA SOUZA NEVES 29/08/1995 12h00
MARCIA RAMIRES SANTOS 25/06/1980 08h30
MáRCIA REGINA LOPES DE OLIVEIRA BARROS 07/10/1973 08h00
MARGARIDA NOGUEIRA COSTA 13/01/1947 14h30
MARIA ADÉLIA MENDONÇA CALISTRO 22/09/1973 08h00
MARIA ALVES DA ROCHA 24/07/1959 15h00
MARIA ANTONIA RIBEIRO 11/08/1982 10h00
MARIA APARECIDA CECÍLIO VIEIRA 08/06/1965 08h00
MARIA APARECIDA DE JESUS 27/03/1953 08h00
MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO 05/05/1963 15h30
MARIA APARECIDA SOARES MAGALHãES 02/02/1976 08h30
MARIA AURORA DE OLIVEIRA 14/10/1989 10h00
MARIA CATARINA MIRANDA SACONI 24/12/1958 08h00
MARIA CREUZA MAGALHAES 03/02/1980 08h30
MARIA EDUARDA AMARAL SANTANA 30/05/2001 14h00
MARIA FATIMA BUENO 23/12/1958 15h00
MARIA FERNANDA FONSECA NOGUEIRA 28/01/2000 12h30
MARIA IEZA GUILHERME DA SILVA ALMEIDA 27/02/1954 15h00
MARIA INES CUELLAR GONSALVES 07/12/1988 10h00
MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA 15/06/1959 15h00
MARIA JUÇARA DA LUZ RAMOS 06/04/1963 08h00
MARIA LINDALVA SENA DO NASCIMENTO 11/08/1953 14h30
MARIA LOURENÇO DE OLIVEIRA 23/07/1952 14h30
MARIA LUZIA TEIXEIRA 24/08/1953 14h30
MARIA MARGARIDA BATISTA FERREIRA SILVA 16/10/1956 15h00
MARIA NEIDE DA SILVA 26/04/1959 08h00
MARIA RITA GOMES DE SOUZA 13/05/1952 14h30
MARIA SALVADORA CUENCA DURE 05/11/1966 08h00
MARIA TAIS EVANGELISTA DA CUNHA 05/04/1995 12h00
MARIANA FUZETA ORTELHADO 25/06/1985 10h00
MARIANA MARCIA RIBEIRO DE OLIVEIRA 03/03/1962 15h00
MARILEIZE OURIVES NOGUEIRA 21/10/1970 08h00
MARINEI DE FIGUEIREDO BRAGA 18/07/1978 08h30
MARISTELA ALBUQUERQUE JORGE 22/10/1988 10h00
MARLENE ALVES FERREIRA LUZ 11/04/1963 15h30
MARLENE FERREIRA DE LIMA 11/03/1963 15h30
MARLENE LEITE DE JESUS 13/08/1952 14h30
MARLENE LICIO RIBEIRO 29/07/1962 15h30
MARLY MARIA DE ARRUDA 01/03/1963 15h30
MATEUS DE SOUZA LAUREANO 19/03/2000 12h30
MATHEUS LIPU DE ARAÚJO 28/10/1996 12h00
MATILDE MARTINS DA SILVA 09/03/1956 15h30
MAURÍCIO GABRIEL CÓRDOVA SILVA 23/04/2001 14h00
MAURÍCIO RICARDO GONÇALVES DOS SANTOS 20/07/1979 08h30
MAXIMILIANO ABRANCHES DE OLIVEIRA 17/05/1988 10h00
MEIRI DIANE DO CARMO BRONZE 04/01/1988 10h00
MELISSA ALVES DA CONCEIçãO 23/04/2002 14h00
MICHELE PEREIRA LIMA 27/06/1992 10h30
MICHELE RAQUEL DUARTE CHAVES 11/03/1987 10h00
MILENA HENRIQUE DO NASCIMENTO 30/12/2000 14h00
MIRIAM FÉLIX MARQUES 11/10/2003 14h30
MONIQUE PEREIRA KRUKI 10/11/2000 14h00
MURILO FONSECA DE SOUZA 13/05/1995 12h00
NAIR ALVES NERES 26/09/1952 14h30
NAIR ORTEGA 23/05/1961 08h00
NARCISO RODRIGUES CÂNDIDO 30/03/1995 12h00
NATALI DE SOUZA FLORES 16/11/1998 12h30
NATIELLY APARECIDA DOS SANTOS 15/03/2003 14h30
NAYENE PRISCILA DOS SANTOS DE LIMA 18/12/1999 12h30
NEDIR CARRILHO DE OLIVEIRA 15/05/1962 15h30
NEIDE FATIMA DE OLIVEIRA 03/07/1963 08h00
NEIDE GIMENEZ DE MORAES 05/07/1962 15h30
NEIDE MARTINS DA COSTA 16/10/1959 15h00
NEIVA DA SILVA CEBALHO 10/02/1958 15h30
NELIANA BENITES NANTES 22/01/1963 15h30
NELSINA ROCHA VIANA 20/08/1953 15h30
NILMA BALBUENA DA CRUZ 21/12/1958 15h00
NILZETE MORAES PAES 09/08/1955 15h30
NORIVAL PEREIRA MIGUEL 09/03/1953 14h30
OLIVIO MALAQUIAS DE BRITO 03/09/1959 15h30
OSCAR MARTINS IFRAN 11/04/1999 12h30
OTÁVIO CARVALHO DE SOUZA 09/02/1988 10h00
OVANDO LUIZ CONCEICAO DOS SANTOS 05/12/1980 08h30
PATRICIA DAYANE DA SILVA 27/08/1991 10h30
PATRÍCIA KRISTINEY DA SILVA 07/04/1990 10h00
PAULA LIMA ROCHA 01/07/1987 10h00
PAULO HENRIQUE MOREIRA DA LUZ 08/07/2003 14h30
PAULO RODRIGO DE OLIVEIRA 18/03/2002 14h00
PEDRO LEONAM RIBEIRO DE SOUZA 27/05/2002 14h00
PEDRO MIRANDA DENIS 29/06/1987 10h00
PLÁCIDA GIMENES SILLES 03/02/1963 08h00
PRISCILA CAROLINA PEREIRA FERNANDES 13/04/1985 10h00
RAFAEL FERNANDES REGUERA RUIZ 10/10/1985 10h00
RAFAEL NIKSON RAMOS SANTANA 06/05/2001 14h00
RAFAELA AGOSTINHO DE SOUZA 20/02/1993 10h30
RAFAELA FERREIRA LUIZ 25/03/1992 10h30
RAISSA APARECIDA DA SILVA ARANTE 19/05/1999 12h30
RAISSA FERNANDA DE ARAÚJO SOBRINHO 26/11/1997 12h30
RANIELLY BURGOS DOS SANTOS 04/12/1993 10h30
RAQUEL TEREZA FRANCO CORRÊA 11/04/2000 12h30
RAYSSA GOMES OLIVEIRA DE LIMA 21/12/1994 12h00
REGINA BRANDÂO 16/07/1983 10h00
REGINA LÚCIA NASCIMENTO 02/01/1993 10h30
REGINA LUZIA OLIVEIRA ARRUDA 12/12/1983 10h00
REJANE CARDOSO GUEDES 27/01/1989 10h00
RENY ANTONIO ALVES 12/06/1958 15h00
RITA DE ALACOQUE SILVA 25/05/1962 15h30
RITA FERNANDES LIMA 17/06/1959 15h30
RODINEI RODRIGUES DA SILVA 26/12/1997 12h30
ROSANA ALONSO 18/11/1982 10h00
ROSEMARA QUEIROZ DE MOURA 27/10/1974 08h30
ROSENILDA GOMES DOS SANTOS 02/10/1976 08h30
RUTE DOS SANTOS SILVA 14/07/1968 08h00
RUTH ESTELA BENITES 23/06/1985 10h00
RUTHE BRITO EPIFÃNIO 02/10/1975 08h30
SARA DAIANI SANTOS DA SILVA 16/07/1990 10h00
SARA JORGE MOREIRA 24/01/2000 12h30
SARANITA  DA SILVA GUIDO 04/02/1982 08h30
SEBASTIANA DA SILVA 05/04/1959 15h00
SEBASTIAO PEREIRA DE SANTANA 24/07/1952 14h30
SERGILAINE DA SILVA 09/04/1987 10h00
SEVERINO ANSELMO DE SOUZA 06/05/1946 14h30
SILENE FURTUNATA FILHA 06/06/1966 08h00
SILVANA APARECIDA GOMES DA SILVA 12/10/1995 12h00
SIMONE MAIARA DA SILVA DE SOUZA 13/07/1996 12h00
SIMONI FERREIRA 16/09/2000 14h00
SIRLEIA NOGUEIRA VALENSUELA 02/07/1956 15h30
SONIA CAMARGO DE SOUZA 14/03/1979 08h30
SONIA MARIA RODRIGUES DA SILVA 20/07/1962 15h30
SONIA ROSANA MENDES FERREIRA NOVAES 18/10/1958 15h30
SORRAYLA DE OLIVEIRA ALVES 20/05/2002 14h00
STHEFANY KATIELLY LOPES VALERIANO 13/04/2002 14h00
SULA BRUNE OLIVEIRA RIBEIRO 18/08/1972 08h00
SULAMITA CARVALHO ROMEIRO 29/09/2000 14h00
SULIVAN PRIETO DA SILVA 17/02/2001 14h00
SUZANA LARA DE OLIVEIRA 23/04/1972 08h00
TAIS COSTA VIEIRA 23/03/1994 12h00
TANIA GERALDA SOARES DE OLIVEIRA 11/11/1957 15h00
TÂNIA REGINA TEZANI DE ALMEIDA 07/03/1959 15h00
TATIANE DOS SANTOS FRANCISCO 14/01/1983 10h00
TAYNARA ORTIZ ECHEVERRIA 01/08/1994 12h00
TERESA DE CARVALHO 09/10/1953 08h00
TEREZA CACERES 17/07/1958 15h00
THAÍS FLÁVIA BRANDÃO DO NASCIMENTO 02/01/1986 10h00
THAIS VIEIRA CAMARGO 17/04/1992 10h30
THAISA MOREIRA PIRES DA SILVA 09/12/1997 12h30
THAYLAINE DE LIMA MENDES 30/04/2003 14h30
THAYNARA DE SOUZA SILVA 20/09/1994 12h00
THAYS SANTOS DE SOUZA 16/03/1992 10h30
THAYSSA KELAYNE PENHA DA SILVA 31/12/2002 14h30
VALDECIR BARBOSA DA SILVA 17/05/1954 15h30
VALDEMAR TARGINO DA SILVA 11/09/1954 15h30
VALDEMIR DOS SANTOS 19/12/1957 15h00
VALERICA DOS SANTOS MATIAS 22/02/1991 10h30
VALMILDA ALVES DA SILVA 13/06/1962 15h30
VALNICE DUARTE DE GOUVEIA SOTELO 10/06/1960 15h00
VALTER FERNANDES DA SILVA 04/06/1955 15h00
VANESSA CAVALCANTE DE CAMARGO 24/08/1995 12h00
VANESSA SILVA FERREIRA 06/09/1989 10h00
VÃNIA DE SOUZA COSTA 18/09/1986 10h00
VANILDO OLIVEIRA RODRIGUES 07/10/1997 12h00
VERA LUCIA MACHADO DO NASCIMENTO 27/08/1964 08h00
VERA LUCIA PINHO SALES 15/02/1956 15h00
VERISSIMA DIMAS BENEDITA 01/10/1956 15h00
VILTO BARBOSA PANÁ 17/11/1951 15h30
VITORIA THAINARA MALIUK FELIX NOGUEIRA 05/06/2001 14h00
VIVIAN EDUARDA FERREIRA CARDOSO 31/08/2000 12h30
VIVIANA AIRES VIANA 23/03/1981 08h30
VIVIANE GUTIERREZ CASTRO 14/01/2000 12h30
WALDIR DA SILVA PEREIRA 06/03/1962 15h30
WALISON MARTINS MENDOZA 19/12/2000 14h00
WANDEMIR BORGES DE OLIVEIRA 23/11/1954 15h30
WELSLEY LUCAS ALVES MARTINS 25/07/1997 12h00
WENDELL AMORIM DE ARRUDA 31/05/2003 14h30
WESLLEI DA SILVA FRANCO 19/09/2000 14h00
WILSON BEATRIZ 21/05/1963 15h30
YASMIM KAMILLY FARIAS 10/05/1999 12h30

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