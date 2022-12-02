CNH Social: Detran do Pátio Central reabre neste sábado para atendimento

Após ficar alguns dias fechada por ter sido atingida por um incêndio, a Agência do Detran-MS no Pátio Central reabre neste sábado (3) para entender cerca de 459 convocados na segunda chamada do programa CNH MS Social. Quem comparecer conseguirá dar inicio ao encaminhamento e agendamento da avaliação psicológica.
Já os beneficiários que foram atendidos no último sábado (26) deverão aguardar a comunicação oficial para dar continuidade ao seu processo de habilitação.
Elijane Coelho, Diretora de Educação para o Trânsito, relembra que este é um momento que requer paciência e que é necessário ficar atento aos horários de atendimento e nomes publicados no Diário Oficial. “A divisão foi feita desta forma para que todos possam ser atendidos com conforto e evitando aglomerações desnecessárias, além do inconveniente das longas esperas”, afirmou.
Ela ressalta ainda que esta é a última oportunidade para esses convocados. Segundo as regras do programa, o não comparecimento na segunda convocação resulta na perda do benefício.
Confira a lista de convocados para este sábado (3):
|Nome Completo
|Dt. Nasc.
|Hora
|ABEL GOMES MERCADO
|17/04/1961
|08h00
|ADÃO PINHEIRO DE ANDRADE
|09/08/1948
|14h30
|ADEILDO BENTO
|07/07/1978
|08h30
|ADRIAN AUGUSTO NOGUEIRA
|16/03/2001
|14h00
|ADRIANA DE SOUZA MATOS
|01/03/1989
|10h30
|ADRIANE DOS SANTOS
|23/01/1992
|10h30
|ALANA GLAUCIA DUARTE GOMES
|26/05/2000
|12h30
|ALAYDE DA SILVA
|24/10/1946
|14h30
|ALESSANDRA DE LIMA LOBO
|10/12/1991
|10h30
|ALESSANDRA SERGIA CARDOSO
|29/12/1994
|12h00
|ALEXSANDRO DOS SANTOS NUNES
|01/04/2003
|14h30
|ALICE GOMES XAVIER
|06/11/1972
|08h00
|ALICE MAIRA DE ALMEIDA
|04/09/1989
|10h00
|ALINE QUIRINO DOS SANTOS
|11/05/1996
|12h00
|ALISSANDRA BARBOSA POLIDORIO
|01/08/2000
|12h30
|ALTINA MARIA BRANT
|14/06/1956
|15h30
|AMALIA TOMAS RAMOS
|27/12/1947
|14h30
|AMANDA ISABELLY DOS SANTOS JACQUES
|03/01/2000
|12h30
|AMAURI BATISTA
|05/11/1955
|15h00
|ANA ALICE DA SILVA
|08/06/1987
|10h00
|ANA BEATRIZ SILVA BOGADO
|13/03/2003
|14h30
|ANA CAROLINA GALARZA
|03/06/1999
|12h30
|ANA CRISTINA DA SILVA
|25/04/1975
|08h30
|ANA DE MOURA CAMPOS
|10/01/2000
|12h30
|ANA MARIA CENTURION CACERES
|25/01/1958
|15h30
|ANA MARIA GONÇALVES DUTRA
|29/07/1982
|08h30
|ANA PAULA COSTA GOMES
|21/07/2000
|12h30
|ANA PAULA DA SILVA
|14/04/1990
|10h00
|ANA PAULA LOPES MARQUES
|14/06/1997
|12h00
|ANDREA LEMOS PEREIRA
|17/11/1980
|08h30
|ANDRESSA APARECIDA DA SILVA
|23/01/1987
|10h00
|ANDRESSA DO CARMO DE JESUS CUNHA
|15/07/1995
|12h00
|ANDRESSA SANTOS TIAGO
|19/01/1991
|10h30
|ANDRIELY SOUZA DO ESPÍRITO SANTO
|24/12/1997
|12h30
|ANGELA CELESTE SOARES DA SILVA
|08/01/1999
|12h30
|ANGELA DE ALMEIDA
|29/04/1950
|14h30
|ANGELINE SOUZA SILVA
|25/11/1996
|12h00
|ANGELITA MARQUES DE ARAUJO GAUTO
|23/09/1968
|08h00
|ANNA VITORIA CARVALHO DOS SANTOS
|06/05/2003
|14h30
|ANTONIA MARTINS DE LIMA
|20/05/1959
|15h30
|ANTONIO DE SENA
|15/07/1961
|15h00
|ANTÔNIO FERNANDES DE FREITAS
|02/11/1960
|15h00
|APARECIDA DE LURDES PEREIRA GONÇALVES
|13/07/1956
|15h00
|APARECIDA DUTRA ROCHA CARVALHO
|11/06/1961
|15h00
|APARECIDO DE OLIVEIRA FRANCISCO
|22/10/1954
|15h30
|ARIANY CONCEIÇÃO ROQUE
|03/01/1999
|12h30
|ARLETE ROSÁRIO GABILON PORTILHO
|06/06/1981
|08h30
|AROLDO VIEIRA CARDOSO
|04/03/1955
|15h00
|ARSELINO QUINTANA
|19/03/1955
|15h00
|AUXILIADORA PATRÍCIA COELHO DE OLIVEIRA
|08/04/1982
|08h30
|BEATRIZ MORAES LIMA
|12/04/1999
|12h30
|BENEDITO GOMES DA MOTA
|28/11/1956
|15h30
|BETÂNIA SILVA ANDRADE
|20/07/1975
|08h30
|BLENNER ALVES OLIVEIRA
|05/06/1999
|12h30
|BRUNA KAROLINI DE SOUZA FERREIRA
|28/06/1996
|12h00
|BRUNA NAIARA ARCE SOARES
|27/09/1990
|10h00
|BRUNO DEIVISON LOPES FONSECA
|12/12/2001
|14h00
|BRUNO FELIPE CAMARGO SOARES DA SILVA
|26/02/1998
|12h30
|BRUNO FERREIRA TARGINO
|02/12/2001
|14h00
|BRUNO FRANCISCO RODRIGUES
|18/04/1997
|12h00
|BRUNO HERNANDES LEITE MONTEIRO
|26/10/1997
|12h00
|BRUNO PEDRO CHAMORRO ESCÓCIO DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
|07/09/1996
|12h00
|CANDIDA DA SILVA MARQUES
|29/08/1959
|15h00
|CAREN CRISTINA SANCHES BENITEZ
|07/09/1994
|12h00
|CARLA ELAINE DE MACEDO E SILVA
|21/03/1968
|08h00
|CARLOS ALBERTO VIANA TERÇOLO JUNIOR
|07/02/1999
|12h30
|CARLOS OCAMPOS
|14/10/1961
|15h00
|CARLOS ROBERTO SANTOS PINHEIRO
|20/03/1956
|15h30
|CARMELITA ALVES DE LIMA
|15/10/1952
|15h30
|CASEMIRO SANTIAGO MENDES
|04/03/1951
|15h30
|CATHELLYN LUANY GUEDES DE MELO
|15/02/2000
|12h30
|CELIA MARIA MARÇAL COSTA DE LIMA
|17/09/1961
|15h00
|CELSO OLIVEIRA
|28/01/1957
|15h00
|CESÁRIO MORAIS
|25/06/1957
|15h00
|CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO
|07/03/1958
|08h00
|CILMA APARECIDA ESTÁCIO TEIXEIRA
|14/02/1990
|10h00
|CLáUDIA RENATA DOS SANTOS
|27/03/1983
|10h00
|CLAUDINEIA HOFFIMIESTER
|10/05/1979
|08h30
|CLEIDEZIR TEODORO DA SILVA RAMIRES
|30/07/1967
|08h00
|CLEILSON PIO ALFREDO
|05/01/2002
|14h00
|CLEIRI MATOS DA FONSECA
|25/02/1955
|15h30
|CLEONICE CARDOSO PEREIRA
|06/12/1973
|08h00
|CLEONICE ORTEGA PEREIRA
|17/12/1959
|15h00
|CRISTIENE PEREIRA MIRA
|16/06/1970
|08h00
|CRISTINO BENEDITO ANGELICO
|18/04/1953
|14h30
|DAIANE DA SILVA BARBARA
|10/01/1983
|10h00
|DANIEL ALVES PEREIRA
|03/01/1962
|15h00
|DANIEL GOMES SOARES
|26/08/2003
|14h30
|DANIELA MARCELINO
|18/08/1985
|10h00
|DANIELE CYLES DA SILVA
|15/11/1976
|08h30
|DANIELE CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE
|05/06/1990
|10h00
|DANIELLE FERREIRA CALDEIRA
|22/02/2002
|14h00
|DANIELLE SILVA FERREIRA
|19/05/1982
|08h30
|DANILO KENNEDY DA SILVA CRUZ
|17/12/1994
|12h00
|DANILO VARGAS
|06/10/2000
|14h00
|DARCI BARBOSA
|16/03/1960
|15h30
|DAVI LUCAS DA SILVA DE JESUS
|02/06/1997
|12h00
|DAVI PORTELLA PACHE
|31/03/2001
|14h00
|DAVID OLÍMPIO RAMIRO VIEIRA
|29/10/1997
|12h30
|DAYANA OJEDA LOPES
|14/03/1985
|10h00
|DAYANE DE OLIVEIRA
|29/01/1996
|12h00
|DEBORA LIMA DOS SANTOS
|22/02/2002
|14h00
|DÉBORA PRISCILA DA SILVA CALIXTO
|16/07/1997
|12h00
|DEBORA REGINA BRITO
|02/04/1978
|08h30
|DEISE VILALBA VERZA
|22/03/1973
|08h00
|DELMIRA SOUZA DE MATOS
|03/03/1959
|15h30
|DELOTILDE DIAS DA FONSECA DE ALMEIDA
|15/11/1961
|15h00
|DENIZE RIBEIRO DA SILVA
|06/05/1985
|10h00
|DÉRICK PATRICK DOS SANTOS PADILHA
|03/12/2002
|14h30
|DIANA APARECIDA DE LIMA
|07/04/1979
|08h30
|DIEGO DINAMON RAMOS FREITAS
|09/05/1986
|10h00
|DIONE HELEN SILVA PIEDADE
|14/02/1986
|10h00
|DIRCE MARIANO
|31/03/1956
|15h30
|DIVANETE FERMOW DO VALE
|19/10/1961
|15h00
|DOUGLAS VARGAS DE ALMEIDA
|11/01/2001
|14h00
|EDILAINE PEREIRA RIBEIRO
|16/11/1993
|10h30
|EDIMIR FALCK DE ALBUQUERQUE
|29/10/1959
|15h00
|EDLEUZA SANTANA DOS SANTOS
|23/10/1960
|15h00
|EDSON DA SILVA SANTOS
|14/09/1977
|08h30
|EDSON DE SOUZA MAIA
|12/06/1958
|15h00
|EDSON RUBENS CHAPARRO
|29/07/1970
|08h00
|ELAINE CAMARGO CANAVARRO
|19/03/1977
|08h30
|ELIANE HELENA DA SILVA FERREIRA
|21/11/1973
|08h00
|ELIANE LUIZA DE JESUS DA SILVA
|16/06/1970
|08h00
|ELIANE ROA
|02/02/1974
|08h30
|ELIANE RODRIGUES DA SILVA
|09/03/2003
|14h30
|ELIAS MENDES FONSECA
|13/06/2002
|14h30
|ELISANGELA RODRIGUES MATOS
|09/12/1975
|08h30
|ELIZABETE DIAS ARECO
|09/06/1978
|08h30
|ELIZABETE LÁZARO SIMÕES GOIZ DA SILVA
|28/02/1960
|15h30
|ELIZAEU DIAS BARBOSA
|13/02/1945
|08h00
|ELIZANDRA IZABEL RODRIGUES SILVA
|14/05/2000
|12h30
|EMILLY DOS SANTOS JULIO
|15/03/2003
|14h30
|ERICA DA SILVA GRANCE
|30/04/1996
|12h00
|ERICK HENRIQUE SILVA DA CRUZ FERREIRA
|18/02/2001
|14h00
|EULINA MARIA DE SOUZA PAES
|02/12/1965
|08h00
|EVA MARIA DE SOUZA
|19/08/1958
|15h30
|EVELIN APARECIDA LEDESMA
|10/08/2003
|14h30
|EVELYN FREITAS
|01/06/1984
|10h00
|EVELYN ROSA DE OLIVEIRA MEINS
|14/05/2002
|14h00
|FABIANA SILVA DE PAULA
|05/03/2001
|14h00
|FABIEL DA SILVA LEMES
|06/09/2002
|14h30
|FABIO LOPES VIEIRA
|28/12/1978
|08h30
|FERNANDA R PEREIRA
|05/01/2002
|14h00
|FERNANDO DA SILVA SERGIO
|18/11/1988
|10h00
|FERNANDO SOARES MENDONÇA
|01/07/1960
|15h30
|FLAVIA R PEREIRA
|07/08/2000
|12h30
|FLAVIA SOUZA DOS SANTOS
|20/03/2002
|14h00
|FRANCIELE FELIPE GOMES SOARES
|24/06/1993
|10h30
|FRANCIELLE DA SILVA SANTOS
|10/05/1992
|10h30
|FRANCIELLE ROSENO DA SILVA GONÇALVES
|24/04/1994
|12h00
|FRANCISCO ASSIS MOREIRA
|03/06/1962
|15h30
|FRANCISCO ROBERTO LOPES
|13/09/1951
|14h30
|GABRIEL MIKOLEIT BIANCÃO
|17/12/1999
|12h30
|GABRIELE CRISTINA DA SILVA
|14/02/1998
|12h30
|GELCI DE SOUZA JUNIOR
|17/05/1966
|08h00
|GENI VASCONCELOS BATISTA
|20/09/1962
|15h30
|GENY MARIA MARCAL DE OLIVEIRA
|19/05/1972
|08h00
|GEOVANIA CAMARGO DE SOUZA
|13/02/1975
|08h30
|GERALDO BENTO
|17/05/1960
|15h00
|GERALDO SANTOS
|24/08/1948
|14h30
|GILBERTO HOMERO RATIER
|02/12/1955
|15h30
|GILVANIA BERTOLINO QUEIROZ
|05/09/1999
|12h30
|GISELE BERTOLDO ROSA
|14/02/1993
|10h30
|GISELE NUNES DA SILVA
|14/12/1992
|10h30
|GISLAINE BOLANDINE BARBOSA
|28/08/1987
|10h00
|GISLAINE MACEDO DE LIMA
|08/03/1985
|10h00
|GISLAINE REZENDE SILVA
|22/05/2001
|14h00
|GIVALDO DOS SANTOS GOMES
|08/06/1960
|15h30
|GREICELAINE NATÁLIA ALVES RAMIRO
|02/07/1997
|12h00
|GUILHERME DOS SANTOS ALCANTARA
|30/07/1988
|10h00
|GUILHERME HENRIQUE BARBOSA DA SILVA
|31/08/2003
|14h30
|GUSTAVO DOS SANTOS PEREIRA
|06/04/2003
|14h30
|HELLEN DE OLIVEIRA DA SILVA
|20/04/2003
|14h30
|HEVERTON LACERDA DOS SANTOS
|21/05/2002
|14h00
|HIGOR VALHEJO DA SILVA
|27/11/2002
|14h30
|HILDA DE ALMEIDA
|07/11/1972
|08h00
|HILEA TEREZA ALESSI
|01/09/1962
|15h30
|IDEVON JOSE DE MIRANDA
|27/01/1949
|14h30
|ILMA LUIZA DE OLIVEIRA
|14/05/1980
|08h30
|INGRID SANTOS MARTINS
|04/09/1997
|12h00
|INGRID ZORAIDE MARIN DA COSTA
|19/05/2001
|14h00
|IRAILDA BENTO DE SOUZA
|02/02/1952
|14h30
|IRENE JOAQUINA DE SOUZA
|14/04/1965
|08h00
|IRMA RAMONA RAMIRES
|04/09/1953
|15h30
|IVANISE MARIA DA SILVA SIQUEIRA
|06/02/1994
|10h30
|IZABEL XAVIER MORENO
|16/08/1955
|15h30
|IZAURO BENITES CABRAL
|11/09/1957
|15h30
|JACKELINE ROCHA DE MELO
|28/11/1998
|12h30
|JAIRO SAMANIEGO
|06/05/1959
|15h30
|JAMILE LIMA DOS SANTOS
|07/12/1983
|10h00
|JANAÍNA DA SILVA MORAES
|25/10/1991
|10h30
|JANAINA DE CARVALHO LIMA SOUZA
|05/05/1991
|10h30
|JANAINA VITOR DE MELO
|22/05/1993
|10h30
|JANDIRA DOS SANTOS
|21/06/1958
|15h30
|JANDSON CONCEIÇÃO RIBEIRO
|15/12/1999
|12h30
|JAQUELINE GONÇALVES DOS SANTOS
|09/12/1988
|10h00
|JENNIFER VILHARVA FREITAS NANTES
|16/11/2000
|14h00
|JÉSSICA APARECIDA DO CARMO PEREIRA
|15/02/1995
|12h00
|JÉSSICA BARROS DE LIMA
|08/02/1994
|10h30
|JESSICA DE CARVALHO DE OLIVEIRA
|06/08/1987
|10h00
|JESSICA DIAS PEREIRA
|03/09/1996
|12h00
|JESSICA SILVA DE PAULA
|24/02/1998
|12h30
|JHENIFER GONÇALVES CENTURION
|07/03/2001
|14h00
|JHONATAN DOS REIS GIUSS
|30/06/1991
|10h30
|JOANITA ESCOBAR
|25/08/1983
|10h00
|JOÃO DOMINGOS
|03/07/1960
|15h00
|JOAO LUCAS SILVA GOMES
|23/12/2001
|14h00
|JOÃO MACENA
|02/09/1965
|08h00
|JOAO MIRANDA DE ANDRADE
|19/09/1962
|15h30
|JOAO VITOR DE OLIVEIRA COXEU
|02/10/1997
|12h00
|JOCENIR APARECIDA ANGEO
|21/03/1967
|08h00
|JOCILENE TEIXEIRA DE MATOS MARTINS
|26/12/1972
|08h00
|JOICE RODRIGUES SARKIS
|11/01/1996
|12h00
|JONAS MORAES ALEXANDRE
|31/05/1997
|12h00
|JORGE TAVEIRA DOS SANTOS
|19/06/1960
|15h30
|JORLAINE MENDONÇA DE SOUZA
|05/09/1995
|12h00
|JOSE FIRMO
|31/01/1959
|08h00
|JOSÉ JESUS DE ARAÚJO JÚNIOR
|25/10/1989
|10h00
|JOSE LUIZ RAMOS DE MORAIS
|09/02/1957
|15h00
|JOSÉ MARTINS
|27/04/1950
|15h30
|JOYCE PINHEIRO MACEDO
|02/09/1993
|10h30
|JUDSON ARAUJO
|07/03/1982
|08h30
|JULIA DE SOUZA PINTO
|31/08/2003
|14h30
|JULIANA AMARAL DE ALMEIDA
|03/11/1993
|10h30
|JULIANA SILVA LUCIO LEMES
|10/11/1978
|08h30
|JÚLIO CÉSAR DOMINGOS DA SILVA
|02/01/1997
|12h00
|JÚLIO IGLESIAS BELTRÃO GONÇALVES
|10/08/1988
|10h00
|JURANDIR FERNANDO FERNANDES DA SILVA
|10/02/2002
|14h00
|KAMILA AQUINO FIGUEIREDO
|29/01/1992
|10h30
|KAREN DOMINGUES DA SILVA
|18/08/2000
|12h30
|KARLA JANE DE ABREU XAVIER
|15/02/2000
|12h30
|KAROLAYNE DOS SANTOS ALVES NEVES
|14/07/2000
|12h30
|KAROLINE OLIVEIRA GUIMARãES
|11/06/1996
|12h00
|KAROLINE ORNELAS
|22/10/1992
|10h30
|KÁTIA REGINA CARVALHO
|04/02/1982
|08h30
|KEILA MARIA WIDAL
|09/03/1979
|08h30
|KELLY DAINA TEIXEIRA AMARO
|03/07/1990
|10h00
|KELLY FAGUNDES DE OLIVEIRA
|11/10/1997
|12h00
|KELVIN VELASQUEZ FERREIRA
|04/01/1992
|10h30
|KESIA DAIANE SILVA SANTOS
|05/04/2001
|14h00
|KETTULY DANIELLY ASSUNÇÃO DUTRA
|06/08/1982
|10h00
|KEYLLA DOS REIS BAZANA
|16/07/1990
|10h00
|KISSILA DE SOUZA DA SILVA
|26/11/1989
|10h00
|KLEYTON APARECIDO PEREIRA DE MATTOS
|11/05/1984
|10h00
|LAINY LAURA MAIA SILVA
|16/07/1981
|08h30
|LARISSA MARQUES MELGAR DE OLIVEIRA
|26/08/2000
|12h30
|LAUDICERIA JOSE PAVAO
|20/01/1946
|14h30
|LAURA APARECIDA FERREIRA PIRES
|18/08/1982
|10h00
|LAURA BEATRIZ NASCIMENTO SILVA
|28/05/2001
|14h00
|LAURILAINE SANTIAGO DA SILVA
|08/03/1997
|12h00
|LAYS OLIVEIRA MELLO
|12/11/2002
|14h30
|LEANDRO DIAS MATIAS
|02/12/1989
|10h00
|LEANDRO DUARTE FERREIRA
|09/06/1983
|10h00
|LEIDIANE CHAVES LEIRIAS
|09/05/1990
|10h00
|LEIDILAURA LOYOLA DA SILVA
|30/12/1978
|08h30
|LENIR DE FÁTIMA PEREIRA DOS SANTOS
|09/02/1957
|15h00
|LENIR MARTINS LEITE
|15/08/1958
|15h00
|LEONARDO PACHECO DA SILVA
|16/08/1997
|12h00
|LEONILSON CRISTALDO ALEGRE
|23/12/1975
|08h30
|LEOVALDO ALVES DA SILVA
|10/10/1961
|15h00
|LETHANY GOMES DAUZACKER
|07/09/2003
|14h30
|LETICIA BARBOSA VICENTE
|22/06/1990
|10h00
|LIDIANE ANDREIA AUGUSTO DE SIQUEIRA
|11/02/1981
|08h30
|LIDIANE MORAIS GONDIM RUFINO
|23/12/1981
|08h30
|LILIAN DA COSTA DE OLIVEIRA
|03/08/1999
|12h30
|LINDAMARA SOUTO REQUELME
|23/11/1993
|10h30
|LUANA DA SILVA SOUZA
|16/11/1969
|08h00
|LUANA GUILHEN MARCONDES
|18/04/2000
|12h30
|LUANA PINHEIRO DOS SANTOS SILVA
|23/07/1994
|12h00
|LUCAS ASSIS ALVES ROMERO
|04/10/2002
|14h30
|LUCAS HENRIQUE GOMES
|05/04/1999
|12h30
|LUCAS MONTEIRO DOS SANTOS
|15/01/2002
|14h00
|LUCENIR DE SOUZA OLIVEIRA
|04/06/1959
|15h30
|LUCIA CAMPOZANO
|23/04/1960
|15h00
|LUCIA ROLDAO
|20/09/1955
|15h00
|LUCIENE ALVES DE BRITO
|29/12/1978
|08h30
|LUCIENE PEREIRA SILVA
|19/04/1975
|08h30
|LUCIMEIRE CAMARGO DE SOUZA TEODORO
|28/11/1976
|08h30
|LUCIO HOTTO MARIANO YAMANAKA
|12/02/2002
|14h00
|LUIS EDUARDO MESSIAS DE ALENCAR
|19/04/2003
|14h30
|LUIZ ALBERTO MOREIRA DA SILVA
|17/01/2001
|14h00
|LUIZ ANTÔNIO DA SILVA
|06/08/1957
|15h30
|LUIZ CARLOS PEREIRA
|13/06/1963
|08h00
|LUIZ FELIPE SALES DIAS
|24/06/2001
|14h00
|LUIZ FERNANDO DE SOUZA OLIVEIRA
|10/03/2000
|12h30
|LUIZ JORGE FERREIRA FILHO
|09/06/1967
|08h00
|MAIARA BEATRIZ MOREIRA AYRES
|22/06/2001
|14h00
|MAIKELI RAMOS
|19/04/2001
|14h00
|MANUEL RECALDES
|15/03/1949
|08h00
|MARCELINO SILVA
|08/06/1965
|08h00
|MARCIA APARECIDA DAMAZIO DA SILVA
|28/05/1977
|08h30
|MARCIA BENEDITA SOUZA NEVES
|29/08/1995
|12h00
|MARCIA RAMIRES SANTOS
|25/06/1980
|08h30
|MáRCIA REGINA LOPES DE OLIVEIRA BARROS
|07/10/1973
|08h00
|MARGARIDA NOGUEIRA COSTA
|13/01/1947
|14h30
|MARIA ADÉLIA MENDONÇA CALISTRO
|22/09/1973
|08h00
|MARIA ALVES DA ROCHA
|24/07/1959
|15h00
|MARIA ANTONIA RIBEIRO
|11/08/1982
|10h00
|MARIA APARECIDA CECÍLIO VIEIRA
|08/06/1965
|08h00
|MARIA APARECIDA DE JESUS
|27/03/1953
|08h00
|MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO
|05/05/1963
|15h30
|MARIA APARECIDA SOARES MAGALHãES
|02/02/1976
|08h30
|MARIA AURORA DE OLIVEIRA
|14/10/1989
|10h00
|MARIA CATARINA MIRANDA SACONI
|24/12/1958
|08h00
|MARIA CREUZA MAGALHAES
|03/02/1980
|08h30
|MARIA EDUARDA AMARAL SANTANA
|30/05/2001
|14h00
|MARIA FATIMA BUENO
|23/12/1958
|15h00
|MARIA FERNANDA FONSECA NOGUEIRA
|28/01/2000
|12h30
|MARIA IEZA GUILHERME DA SILVA ALMEIDA
|27/02/1954
|15h00
|MARIA INES CUELLAR GONSALVES
|07/12/1988
|10h00
|MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA
|15/06/1959
|15h00
|MARIA JUÇARA DA LUZ RAMOS
|06/04/1963
|08h00
|MARIA LINDALVA SENA DO NASCIMENTO
|11/08/1953
|14h30
|MARIA LOURENÇO DE OLIVEIRA
|23/07/1952
|14h30
|MARIA LUZIA TEIXEIRA
|24/08/1953
|14h30
|MARIA MARGARIDA BATISTA FERREIRA SILVA
|16/10/1956
|15h00
|MARIA NEIDE DA SILVA
|26/04/1959
|08h00
|MARIA RITA GOMES DE SOUZA
|13/05/1952
|14h30
|MARIA SALVADORA CUENCA DURE
|05/11/1966
|08h00
|MARIA TAIS EVANGELISTA DA CUNHA
|05/04/1995
|12h00
|MARIANA FUZETA ORTELHADO
|25/06/1985
|10h00
|MARIANA MARCIA RIBEIRO DE OLIVEIRA
|03/03/1962
|15h00
|MARILEIZE OURIVES NOGUEIRA
|21/10/1970
|08h00
|MARINEI DE FIGUEIREDO BRAGA
|18/07/1978
|08h30
|MARISTELA ALBUQUERQUE JORGE
|22/10/1988
|10h00
|MARLENE ALVES FERREIRA LUZ
|11/04/1963
|15h30
|MARLENE FERREIRA DE LIMA
|11/03/1963
|15h30
|MARLENE LEITE DE JESUS
|13/08/1952
|14h30
|MARLENE LICIO RIBEIRO
|29/07/1962
|15h30
|MARLY MARIA DE ARRUDA
|01/03/1963
|15h30
|MATEUS DE SOUZA LAUREANO
|19/03/2000
|12h30
|MATHEUS LIPU DE ARAÚJO
|28/10/1996
|12h00
|MATILDE MARTINS DA SILVA
|09/03/1956
|15h30
|MAURÍCIO GABRIEL CÓRDOVA SILVA
|23/04/2001
|14h00
|MAURÍCIO RICARDO GONÇALVES DOS SANTOS
|20/07/1979
|08h30
|MAXIMILIANO ABRANCHES DE OLIVEIRA
|17/05/1988
|10h00
|MEIRI DIANE DO CARMO BRONZE
|04/01/1988
|10h00
|MELISSA ALVES DA CONCEIçãO
|23/04/2002
|14h00
|MICHELE PEREIRA LIMA
|27/06/1992
|10h30
|MICHELE RAQUEL DUARTE CHAVES
|11/03/1987
|10h00
|MILENA HENRIQUE DO NASCIMENTO
|30/12/2000
|14h00
|MIRIAM FÉLIX MARQUES
|11/10/2003
|14h30
|MONIQUE PEREIRA KRUKI
|10/11/2000
|14h00
|MURILO FONSECA DE SOUZA
|13/05/1995
|12h00
|NAIR ALVES NERES
|26/09/1952
|14h30
|NAIR ORTEGA
|23/05/1961
|08h00
|NARCISO RODRIGUES CÂNDIDO
|30/03/1995
|12h00
|NATALI DE SOUZA FLORES
|16/11/1998
|12h30
|NATIELLY APARECIDA DOS SANTOS
|15/03/2003
|14h30
|NAYENE PRISCILA DOS SANTOS DE LIMA
|18/12/1999
|12h30
|NEDIR CARRILHO DE OLIVEIRA
|15/05/1962
|15h30
|NEIDE FATIMA DE OLIVEIRA
|03/07/1963
|08h00
|NEIDE GIMENEZ DE MORAES
|05/07/1962
|15h30
|NEIDE MARTINS DA COSTA
|16/10/1959
|15h00
|NEIVA DA SILVA CEBALHO
|10/02/1958
|15h30
|NELIANA BENITES NANTES
|22/01/1963
|15h30
|NELSINA ROCHA VIANA
|20/08/1953
|15h30
|NILMA BALBUENA DA CRUZ
|21/12/1958
|15h00
|NILZETE MORAES PAES
|09/08/1955
|15h30
|NORIVAL PEREIRA MIGUEL
|09/03/1953
|14h30
|OLIVIO MALAQUIAS DE BRITO
|03/09/1959
|15h30
|OSCAR MARTINS IFRAN
|11/04/1999
|12h30
|OTÁVIO CARVALHO DE SOUZA
|09/02/1988
|10h00
|OVANDO LUIZ CONCEICAO DOS SANTOS
|05/12/1980
|08h30
|PATRICIA DAYANE DA SILVA
|27/08/1991
|10h30
|PATRÍCIA KRISTINEY DA SILVA
|07/04/1990
|10h00
|PAULA LIMA ROCHA
|01/07/1987
|10h00
|PAULO HENRIQUE MOREIRA DA LUZ
|08/07/2003
|14h30
|PAULO RODRIGO DE OLIVEIRA
|18/03/2002
|14h00
|PEDRO LEONAM RIBEIRO DE SOUZA
|27/05/2002
|14h00
|PEDRO MIRANDA DENIS
|29/06/1987
|10h00
|PLÁCIDA GIMENES SILLES
|03/02/1963
|08h00
|PRISCILA CAROLINA PEREIRA FERNANDES
|13/04/1985
|10h00
|RAFAEL FERNANDES REGUERA RUIZ
|10/10/1985
|10h00
|RAFAEL NIKSON RAMOS SANTANA
|06/05/2001
|14h00
|RAFAELA AGOSTINHO DE SOUZA
|20/02/1993
|10h30
|RAFAELA FERREIRA LUIZ
|25/03/1992
|10h30
|RAISSA APARECIDA DA SILVA ARANTE
|19/05/1999
|12h30
|RAISSA FERNANDA DE ARAÚJO SOBRINHO
|26/11/1997
|12h30
|RANIELLY BURGOS DOS SANTOS
|04/12/1993
|10h30
|RAQUEL TEREZA FRANCO CORRÊA
|11/04/2000
|12h30
|RAYSSA GOMES OLIVEIRA DE LIMA
|21/12/1994
|12h00
|REGINA BRANDÂO
|16/07/1983
|10h00
|REGINA LÚCIA NASCIMENTO
|02/01/1993
|10h30
|REGINA LUZIA OLIVEIRA ARRUDA
|12/12/1983
|10h00
|REJANE CARDOSO GUEDES
|27/01/1989
|10h00
|RENY ANTONIO ALVES
|12/06/1958
|15h00
|RITA DE ALACOQUE SILVA
|25/05/1962
|15h30
|RITA FERNANDES LIMA
|17/06/1959
|15h30
|RODINEI RODRIGUES DA SILVA
|26/12/1997
|12h30
|ROSANA ALONSO
|18/11/1982
|10h00
|ROSEMARA QUEIROZ DE MOURA
|27/10/1974
|08h30
|ROSENILDA GOMES DOS SANTOS
|02/10/1976
|08h30
|RUTE DOS SANTOS SILVA
|14/07/1968
|08h00
|RUTH ESTELA BENITES
|23/06/1985
|10h00
|RUTHE BRITO EPIFÃNIO
|02/10/1975
|08h30
|SARA DAIANI SANTOS DA SILVA
|16/07/1990
|10h00
|SARA JORGE MOREIRA
|24/01/2000
|12h30
|SARANITA DA SILVA GUIDO
|04/02/1982
|08h30
|SEBASTIANA DA SILVA
|05/04/1959
|15h00
|SEBASTIAO PEREIRA DE SANTANA
|24/07/1952
|14h30
|SERGILAINE DA SILVA
|09/04/1987
|10h00
|SEVERINO ANSELMO DE SOUZA
|06/05/1946
|14h30
|SILENE FURTUNATA FILHA
|06/06/1966
|08h00
|SILVANA APARECIDA GOMES DA SILVA
|12/10/1995
|12h00
|SIMONE MAIARA DA SILVA DE SOUZA
|13/07/1996
|12h00
|SIMONI FERREIRA
|16/09/2000
|14h00
|SIRLEIA NOGUEIRA VALENSUELA
|02/07/1956
|15h30
|SONIA CAMARGO DE SOUZA
|14/03/1979
|08h30
|SONIA MARIA RODRIGUES DA SILVA
|20/07/1962
|15h30
|SONIA ROSANA MENDES FERREIRA NOVAES
|18/10/1958
|15h30
|SORRAYLA DE OLIVEIRA ALVES
|20/05/2002
|14h00
|STHEFANY KATIELLY LOPES VALERIANO
|13/04/2002
|14h00
|SULA BRUNE OLIVEIRA RIBEIRO
|18/08/1972
|08h00
|SULAMITA CARVALHO ROMEIRO
|29/09/2000
|14h00
|SULIVAN PRIETO DA SILVA
|17/02/2001
|14h00
|SUZANA LARA DE OLIVEIRA
|23/04/1972
|08h00
|TAIS COSTA VIEIRA
|23/03/1994
|12h00
|TANIA GERALDA SOARES DE OLIVEIRA
|11/11/1957
|15h00
|TÂNIA REGINA TEZANI DE ALMEIDA
|07/03/1959
|15h00
|TATIANE DOS SANTOS FRANCISCO
|14/01/1983
|10h00
|TAYNARA ORTIZ ECHEVERRIA
|01/08/1994
|12h00
|TERESA DE CARVALHO
|09/10/1953
|08h00
|TEREZA CACERES
|17/07/1958
|15h00
|THAÍS FLÁVIA BRANDÃO DO NASCIMENTO
|02/01/1986
|10h00
|THAIS VIEIRA CAMARGO
|17/04/1992
|10h30
|THAISA MOREIRA PIRES DA SILVA
|09/12/1997
|12h30
|THAYLAINE DE LIMA MENDES
|30/04/2003
|14h30
|THAYNARA DE SOUZA SILVA
|20/09/1994
|12h00
|THAYS SANTOS DE SOUZA
|16/03/1992
|10h30
|THAYSSA KELAYNE PENHA DA SILVA
|31/12/2002
|14h30
|VALDECIR BARBOSA DA SILVA
|17/05/1954
|15h30
|VALDEMAR TARGINO DA SILVA
|11/09/1954
|15h30
|VALDEMIR DOS SANTOS
|19/12/1957
|15h00
|VALERICA DOS SANTOS MATIAS
|22/02/1991
|10h30
|VALMILDA ALVES DA SILVA
|13/06/1962
|15h30
|VALNICE DUARTE DE GOUVEIA SOTELO
|10/06/1960
|15h00
|VALTER FERNANDES DA SILVA
|04/06/1955
|15h00
|VANESSA CAVALCANTE DE CAMARGO
|24/08/1995
|12h00
|VANESSA SILVA FERREIRA
|06/09/1989
|10h00
|VÃNIA DE SOUZA COSTA
|18/09/1986
|10h00
|VANILDO OLIVEIRA RODRIGUES
|07/10/1997
|12h00
|VERA LUCIA MACHADO DO NASCIMENTO
|27/08/1964
|08h00
|VERA LUCIA PINHO SALES
|15/02/1956
|15h00
|VERISSIMA DIMAS BENEDITA
|01/10/1956
|15h00
|VILTO BARBOSA PANÁ
|17/11/1951
|15h30
|VITORIA THAINARA MALIUK FELIX NOGUEIRA
|05/06/2001
|14h00
|VIVIAN EDUARDA FERREIRA CARDOSO
|31/08/2000
|12h30
|VIVIANA AIRES VIANA
|23/03/1981
|08h30
|VIVIANE GUTIERREZ CASTRO
|14/01/2000
|12h30
|WALDIR DA SILVA PEREIRA
|06/03/1962
|15h30
|WALISON MARTINS MENDOZA
|19/12/2000
|14h00
|WANDEMIR BORGES DE OLIVEIRA
|23/11/1954
|15h30
|WELSLEY LUCAS ALVES MARTINS
|25/07/1997
|12h00
|WENDELL AMORIM DE ARRUDA
|31/05/2003
|14h30
|WESLLEI DA SILVA FRANCO
|19/09/2000
|14h00
|WILSON BEATRIZ
|21/05/1963
|15h30
|YASMIM KAMILLY FARIAS
|10/05/1999
|12h30
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