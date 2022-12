CNH Social: Detran do Pátio Central reabre neste sábado para atendimento

Após ficar alguns dias fechada por ter sido atingida por um incêndio, a Agência do Detran-MS no Pátio Central reabre neste sábado (3) para entender cerca de 459 convocados na segunda chamada do programa CNH MS Social. Quem comparecer conseguirá dar inicio ao encaminhamento e agendamento da avaliação psicológica.

Já os beneficiários que foram atendidos no último sábado (26) deverão aguardar a comunicação oficial para dar continuidade ao seu processo de habilitação.

Elijane Coelho, Diretora de Educação para o Trânsito, relembra que este é um momento que requer paciência e que é necessário ficar atento aos horários de atendimento e nomes publicados no Diário Oficial. “A divisão foi feita desta forma para que todos possam ser atendidos com conforto e evitando aglomerações desnecessárias, além do inconveniente das longas esperas”, afirmou.

Ela ressalta ainda que esta é a última oportunidade para esses convocados. Segundo as regras do programa, o não comparecimento na segunda convocação resulta na perda do benefício.

Confira a lista de convocados para este sábado (3):

Nome Completo Dt. Nasc. Hora ABEL GOMES MERCADO 17/04/1961 08h00 ADÃO PINHEIRO DE ANDRADE 09/08/1948 14h30 ADEILDO BENTO 07/07/1978 08h30 ADRIAN AUGUSTO NOGUEIRA 16/03/2001 14h00 ADRIANA DE SOUZA MATOS 01/03/1989 10h30 ADRIANE DOS SANTOS 23/01/1992 10h30 ALANA GLAUCIA DUARTE GOMES 26/05/2000 12h30 ALAYDE DA SILVA 24/10/1946 14h30 ALESSANDRA DE LIMA LOBO 10/12/1991 10h30 ALESSANDRA SERGIA CARDOSO 29/12/1994 12h00 ALEXSANDRO DOS SANTOS NUNES 01/04/2003 14h30 ALICE GOMES XAVIER 06/11/1972 08h00 ALICE MAIRA DE ALMEIDA 04/09/1989 10h00 ALINE QUIRINO DOS SANTOS 11/05/1996 12h00 ALISSANDRA BARBOSA POLIDORIO 01/08/2000 12h30 ALTINA MARIA BRANT 14/06/1956 15h30 AMALIA TOMAS RAMOS 27/12/1947 14h30 AMANDA ISABELLY DOS SANTOS JACQUES 03/01/2000 12h30 AMAURI BATISTA 05/11/1955 15h00 ANA ALICE DA SILVA 08/06/1987 10h00 ANA BEATRIZ SILVA BOGADO 13/03/2003 14h30 ANA CAROLINA GALARZA 03/06/1999 12h30 ANA CRISTINA DA SILVA 25/04/1975 08h30 ANA DE MOURA CAMPOS 10/01/2000 12h30 ANA MARIA CENTURION CACERES 25/01/1958 15h30 ANA MARIA GONÇALVES DUTRA 29/07/1982 08h30 ANA PAULA COSTA GOMES 21/07/2000 12h30 ANA PAULA DA SILVA 14/04/1990 10h00 ANA PAULA LOPES MARQUES 14/06/1997 12h00 ANDREA LEMOS PEREIRA 17/11/1980 08h30 ANDRESSA APARECIDA DA SILVA 23/01/1987 10h00 ANDRESSA DO CARMO DE JESUS CUNHA 15/07/1995 12h00 ANDRESSA SANTOS TIAGO 19/01/1991 10h30 ANDRIELY SOUZA DO ESPÍRITO SANTO 24/12/1997 12h30 ANGELA CELESTE SOARES DA SILVA 08/01/1999 12h30 ANGELA DE ALMEIDA 29/04/1950 14h30 ANGELINE SOUZA SILVA 25/11/1996 12h00 ANGELITA MARQUES DE ARAUJO GAUTO 23/09/1968 08h00 ANNA VITORIA CARVALHO DOS SANTOS 06/05/2003 14h30 ANTONIA MARTINS DE LIMA 20/05/1959 15h30 ANTONIO DE SENA 15/07/1961 15h00 ANTÔNIO FERNANDES DE FREITAS 02/11/1960 15h00 APARECIDA DE LURDES PEREIRA GONÇALVES 13/07/1956 15h00 APARECIDA DUTRA ROCHA CARVALHO 11/06/1961 15h00 APARECIDO DE OLIVEIRA FRANCISCO 22/10/1954 15h30 ARIANY CONCEIÇÃO ROQUE 03/01/1999 12h30 ARLETE ROSÁRIO GABILON PORTILHO 06/06/1981 08h30 AROLDO VIEIRA CARDOSO 04/03/1955 15h00 ARSELINO QUINTANA 19/03/1955 15h00 AUXILIADORA PATRÍCIA COELHO DE OLIVEIRA 08/04/1982 08h30 BEATRIZ MORAES LIMA 12/04/1999 12h30 BENEDITO GOMES DA MOTA 28/11/1956 15h30 BETÂNIA SILVA ANDRADE 20/07/1975 08h30 BLENNER ALVES OLIVEIRA 05/06/1999 12h30 BRUNA KAROLINI DE SOUZA FERREIRA 28/06/1996 12h00 BRUNA NAIARA ARCE SOARES 27/09/1990 10h00 BRUNO DEIVISON LOPES FONSECA 12/12/2001 14h00 BRUNO FELIPE CAMARGO SOARES DA SILVA 26/02/1998 12h30 BRUNO FERREIRA TARGINO 02/12/2001 14h00 BRUNO FRANCISCO RODRIGUES 18/04/1997 12h00 BRUNO HERNANDES LEITE MONTEIRO 26/10/1997 12h00 BRUNO PEDRO CHAMORRO ESCÓCIO DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO 07/09/1996 12h00 CANDIDA DA SILVA MARQUES 29/08/1959 15h00 CAREN CRISTINA SANCHES BENITEZ 07/09/1994 12h00 CARLA ELAINE DE MACEDO E SILVA 21/03/1968 08h00 CARLOS ALBERTO VIANA TERÇOLO JUNIOR 07/02/1999 12h30 CARLOS OCAMPOS 14/10/1961 15h00 CARLOS ROBERTO SANTOS PINHEIRO 20/03/1956 15h30 CARMELITA ALVES DE LIMA 15/10/1952 15h30 CASEMIRO SANTIAGO MENDES 04/03/1951 15h30 CATHELLYN LUANY GUEDES DE MELO 15/02/2000 12h30 CELIA MARIA MARÇAL COSTA DE LIMA 17/09/1961 15h00 CELSO OLIVEIRA 28/01/1957 15h00 CESÁRIO MORAIS 25/06/1957 15h00 CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO 07/03/1958 08h00 CILMA APARECIDA ESTÁCIO TEIXEIRA 14/02/1990 10h00 CLáUDIA RENATA DOS SANTOS 27/03/1983 10h00 CLAUDINEIA HOFFIMIESTER 10/05/1979 08h30 CLEIDEZIR TEODORO DA SILVA RAMIRES 30/07/1967 08h00 CLEILSON PIO ALFREDO 05/01/2002 14h00 CLEIRI MATOS DA FONSECA 25/02/1955 15h30 CLEONICE CARDOSO PEREIRA 06/12/1973 08h00 CLEONICE ORTEGA PEREIRA 17/12/1959 15h00 CRISTIENE PEREIRA MIRA 16/06/1970 08h00 CRISTINO BENEDITO ANGELICO 18/04/1953 14h30 DAIANE DA SILVA BARBARA 10/01/1983 10h00 DANIEL ALVES PEREIRA 03/01/1962 15h00 DANIEL GOMES SOARES 26/08/2003 14h30 DANIELA MARCELINO 18/08/1985 10h00 DANIELE CYLES DA SILVA 15/11/1976 08h30 DANIELE CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE 05/06/1990 10h00 DANIELLE FERREIRA CALDEIRA 22/02/2002 14h00 DANIELLE SILVA FERREIRA 19/05/1982 08h30 DANILO KENNEDY DA SILVA CRUZ 17/12/1994 12h00 DANILO VARGAS 06/10/2000 14h00 DARCI BARBOSA 16/03/1960 15h30 DAVI LUCAS DA SILVA DE JESUS 02/06/1997 12h00 DAVI PORTELLA PACHE 31/03/2001 14h00 DAVID OLÍMPIO RAMIRO VIEIRA 29/10/1997 12h30 DAYANA OJEDA LOPES 14/03/1985 10h00 DAYANE DE OLIVEIRA 29/01/1996 12h00 DEBORA LIMA DOS SANTOS 22/02/2002 14h00 DÉBORA PRISCILA DA SILVA CALIXTO 16/07/1997 12h00 DEBORA REGINA BRITO 02/04/1978 08h30 DEISE VILALBA VERZA 22/03/1973 08h00 DELMIRA SOUZA DE MATOS 03/03/1959 15h30 DELOTILDE DIAS DA FONSECA DE ALMEIDA 15/11/1961 15h00 DENIZE RIBEIRO DA SILVA 06/05/1985 10h00 DÉRICK PATRICK DOS SANTOS PADILHA 03/12/2002 14h30 DIANA APARECIDA DE LIMA 07/04/1979 08h30 DIEGO DINAMON RAMOS FREITAS 09/05/1986 10h00 DIONE HELEN SILVA PIEDADE 14/02/1986 10h00 DIRCE MARIANO 31/03/1956 15h30 DIVANETE FERMOW DO VALE 19/10/1961 15h00 DOUGLAS VARGAS DE ALMEIDA 11/01/2001 14h00 EDILAINE PEREIRA RIBEIRO 16/11/1993 10h30 EDIMIR FALCK DE ALBUQUERQUE 29/10/1959 15h00 EDLEUZA SANTANA DOS SANTOS 23/10/1960 15h00 EDSON DA SILVA SANTOS 14/09/1977 08h30 EDSON DE SOUZA MAIA 12/06/1958 15h00 EDSON RUBENS CHAPARRO 29/07/1970 08h00 ELAINE CAMARGO CANAVARRO 19/03/1977 08h30 ELIANE HELENA DA SILVA FERREIRA 21/11/1973 08h00 ELIANE LUIZA DE JESUS DA SILVA 16/06/1970 08h00 ELIANE ROA 02/02/1974 08h30 ELIANE RODRIGUES DA SILVA 09/03/2003 14h30 ELIAS MENDES FONSECA 13/06/2002 14h30 ELISANGELA RODRIGUES MATOS 09/12/1975 08h30 ELIZABETE DIAS ARECO 09/06/1978 08h30 ELIZABETE LÁZARO SIMÕES GOIZ DA SILVA 28/02/1960 15h30 ELIZAEU DIAS BARBOSA 13/02/1945 08h00 ELIZANDRA IZABEL RODRIGUES SILVA 14/05/2000 12h30 EMILLY DOS SANTOS JULIO 15/03/2003 14h30 ERICA DA SILVA GRANCE 30/04/1996 12h00 ERICK HENRIQUE SILVA DA CRUZ FERREIRA 18/02/2001 14h00 EULINA MARIA DE SOUZA PAES 02/12/1965 08h00 EVA MARIA DE SOUZA 19/08/1958 15h30 EVELIN APARECIDA LEDESMA 10/08/2003 14h30 EVELYN FREITAS 01/06/1984 10h00 EVELYN ROSA DE OLIVEIRA MEINS 14/05/2002 14h00 FABIANA SILVA DE PAULA 05/03/2001 14h00 FABIEL DA SILVA LEMES 06/09/2002 14h30 FABIO LOPES VIEIRA 28/12/1978 08h30 FERNANDA R PEREIRA 05/01/2002 14h00 FERNANDO DA SILVA SERGIO 18/11/1988 10h00 FERNANDO SOARES MENDONÇA 01/07/1960 15h30 FLAVIA R PEREIRA 07/08/2000 12h30 FLAVIA SOUZA DOS SANTOS 20/03/2002 14h00 FRANCIELE FELIPE GOMES SOARES 24/06/1993 10h30 FRANCIELLE DA SILVA SANTOS 10/05/1992 10h30 FRANCIELLE ROSENO DA SILVA GONÇALVES 24/04/1994 12h00 FRANCISCO ASSIS MOREIRA 03/06/1962 15h30 FRANCISCO ROBERTO LOPES 13/09/1951 14h30 GABRIEL MIKOLEIT BIANCÃO 17/12/1999 12h30 GABRIELE CRISTINA DA SILVA 14/02/1998 12h30 GELCI DE SOUZA JUNIOR 17/05/1966 08h00 GENI VASCONCELOS BATISTA 20/09/1962 15h30 GENY MARIA MARCAL DE OLIVEIRA 19/05/1972 08h00 GEOVANIA CAMARGO DE SOUZA 13/02/1975 08h30 GERALDO BENTO 17/05/1960 15h00 GERALDO SANTOS 24/08/1948 14h30 GILBERTO HOMERO RATIER 02/12/1955 15h30 GILVANIA BERTOLINO QUEIROZ 05/09/1999 12h30 GISELE BERTOLDO ROSA 14/02/1993 10h30 GISELE NUNES DA SILVA 14/12/1992 10h30 GISLAINE BOLANDINE BARBOSA 28/08/1987 10h00 GISLAINE MACEDO DE LIMA 08/03/1985 10h00 GISLAINE REZENDE SILVA 22/05/2001 14h00 GIVALDO DOS SANTOS GOMES 08/06/1960 15h30 GREICELAINE NATÁLIA ALVES RAMIRO 02/07/1997 12h00 GUILHERME DOS SANTOS ALCANTARA 30/07/1988 10h00 GUILHERME HENRIQUE BARBOSA DA SILVA 31/08/2003 14h30 GUSTAVO DOS SANTOS PEREIRA 06/04/2003 14h30 HELLEN DE OLIVEIRA DA SILVA 20/04/2003 14h30 HEVERTON LACERDA DOS SANTOS 21/05/2002 14h00 HIGOR VALHEJO DA SILVA 27/11/2002 14h30 HILDA DE ALMEIDA 07/11/1972 08h00 HILEA TEREZA ALESSI 01/09/1962 15h30 IDEVON JOSE DE MIRANDA 27/01/1949 14h30 ILMA LUIZA DE OLIVEIRA 14/05/1980 08h30 INGRID SANTOS MARTINS 04/09/1997 12h00 INGRID ZORAIDE MARIN DA COSTA 19/05/2001 14h00 IRAILDA BENTO DE SOUZA 02/02/1952 14h30 IRENE JOAQUINA DE SOUZA 14/04/1965 08h00 IRMA RAMONA RAMIRES 04/09/1953 15h30 IVANISE MARIA DA SILVA SIQUEIRA 06/02/1994 10h30 IZABEL XAVIER MORENO 16/08/1955 15h30 IZAURO BENITES CABRAL 11/09/1957 15h30 JACKELINE ROCHA DE MELO 28/11/1998 12h30 JAIRO SAMANIEGO 06/05/1959 15h30 JAMILE LIMA DOS SANTOS 07/12/1983 10h00 JANAÍNA DA SILVA MORAES 25/10/1991 10h30 JANAINA DE CARVALHO LIMA SOUZA 05/05/1991 10h30 JANAINA VITOR DE MELO 22/05/1993 10h30 JANDIRA DOS SANTOS 21/06/1958 15h30 JANDSON CONCEIÇÃO RIBEIRO 15/12/1999 12h30 JAQUELINE GONÇALVES DOS SANTOS 09/12/1988 10h00 JENNIFER VILHARVA FREITAS NANTES 16/11/2000 14h00 JÉSSICA APARECIDA DO CARMO PEREIRA 15/02/1995 12h00 JÉSSICA BARROS DE LIMA 08/02/1994 10h30 JESSICA DE CARVALHO DE OLIVEIRA 06/08/1987 10h00 JESSICA DIAS PEREIRA 03/09/1996 12h00 JESSICA SILVA DE PAULA 24/02/1998 12h30 JHENIFER GONÇALVES CENTURION 07/03/2001 14h00 JHONATAN DOS REIS GIUSS 30/06/1991 10h30 JOANITA ESCOBAR 25/08/1983 10h00 JOÃO DOMINGOS 03/07/1960 15h00 JOAO LUCAS SILVA GOMES 23/12/2001 14h00 JOÃO MACENA 02/09/1965 08h00 JOAO MIRANDA DE ANDRADE 19/09/1962 15h30 JOAO VITOR DE OLIVEIRA COXEU 02/10/1997 12h00 JOCENIR APARECIDA ANGEO 21/03/1967 08h00 JOCILENE TEIXEIRA DE MATOS MARTINS 26/12/1972 08h00 JOICE RODRIGUES SARKIS 11/01/1996 12h00 JONAS MORAES ALEXANDRE 31/05/1997 12h00 JORGE TAVEIRA DOS SANTOS 19/06/1960 15h30 JORLAINE MENDONÇA DE SOUZA 05/09/1995 12h00 JOSE FIRMO 31/01/1959 08h00 JOSÉ JESUS DE ARAÚJO JÚNIOR 25/10/1989 10h00 JOSE LUIZ RAMOS DE MORAIS 09/02/1957 15h00 JOSÉ MARTINS 27/04/1950 15h30 JOYCE PINHEIRO MACEDO 02/09/1993 10h30 JUDSON ARAUJO 07/03/1982 08h30 JULIA DE SOUZA PINTO 31/08/2003 14h30 JULIANA AMARAL DE ALMEIDA 03/11/1993 10h30 JULIANA SILVA LUCIO LEMES 10/11/1978 08h30 JÚLIO CÉSAR DOMINGOS DA SILVA 02/01/1997 12h00 JÚLIO IGLESIAS BELTRÃO GONÇALVES 10/08/1988 10h00 JURANDIR FERNANDO FERNANDES DA SILVA 10/02/2002 14h00 KAMILA AQUINO FIGUEIREDO 29/01/1992 10h30 KAREN DOMINGUES DA SILVA 18/08/2000 12h30 KARLA JANE DE ABREU XAVIER 15/02/2000 12h30 KAROLAYNE DOS SANTOS ALVES NEVES 14/07/2000 12h30 KAROLINE OLIVEIRA GUIMARãES 11/06/1996 12h00 KAROLINE ORNELAS 22/10/1992 10h30 KÁTIA REGINA CARVALHO 04/02/1982 08h30 KEILA MARIA WIDAL 09/03/1979 08h30 KELLY DAINA TEIXEIRA AMARO 03/07/1990 10h00 KELLY FAGUNDES DE OLIVEIRA 11/10/1997 12h00 KELVIN VELASQUEZ FERREIRA 04/01/1992 10h30 KESIA DAIANE SILVA SANTOS 05/04/2001 14h00 KETTULY DANIELLY ASSUNÇÃO DUTRA 06/08/1982 10h00 KEYLLA DOS REIS BAZANA 16/07/1990 10h00 KISSILA DE SOUZA DA SILVA 26/11/1989 10h00 KLEYTON APARECIDO PEREIRA DE MATTOS 11/05/1984 10h00 LAINY LAURA MAIA SILVA 16/07/1981 08h30 LARISSA MARQUES MELGAR DE OLIVEIRA 26/08/2000 12h30 LAUDICERIA JOSE PAVAO 20/01/1946 14h30 LAURA APARECIDA FERREIRA PIRES 18/08/1982 10h00 LAURA BEATRIZ NASCIMENTO SILVA 28/05/2001 14h00 LAURILAINE SANTIAGO DA SILVA 08/03/1997 12h00 LAYS OLIVEIRA MELLO 12/11/2002 14h30 LEANDRO DIAS MATIAS 02/12/1989 10h00 LEANDRO DUARTE FERREIRA 09/06/1983 10h00 LEIDIANE CHAVES LEIRIAS 09/05/1990 10h00 LEIDILAURA LOYOLA DA SILVA 30/12/1978 08h30 LENIR DE FÁTIMA PEREIRA DOS SANTOS 09/02/1957 15h00 LENIR MARTINS LEITE 15/08/1958 15h00 LEONARDO PACHECO DA SILVA 16/08/1997 12h00 LEONILSON CRISTALDO ALEGRE 23/12/1975 08h30 LEOVALDO ALVES DA SILVA 10/10/1961 15h00 LETHANY GOMES DAUZACKER 07/09/2003 14h30 LETICIA BARBOSA VICENTE 22/06/1990 10h00 LIDIANE ANDREIA AUGUSTO DE SIQUEIRA 11/02/1981 08h30 LIDIANE MORAIS GONDIM RUFINO 23/12/1981 08h30 LILIAN DA COSTA DE OLIVEIRA 03/08/1999 12h30 LINDAMARA SOUTO REQUELME 23/11/1993 10h30 LUANA DA SILVA SOUZA 16/11/1969 08h00 LUANA GUILHEN MARCONDES 18/04/2000 12h30 LUANA PINHEIRO DOS SANTOS SILVA 23/07/1994 12h00 LUCAS ASSIS ALVES ROMERO 04/10/2002 14h30 LUCAS HENRIQUE GOMES 05/04/1999 12h30 LUCAS MONTEIRO DOS SANTOS 15/01/2002 14h00 LUCENIR DE SOUZA OLIVEIRA 04/06/1959 15h30 LUCIA CAMPOZANO 23/04/1960 15h00 LUCIA ROLDAO 20/09/1955 15h00 LUCIENE ALVES DE BRITO 29/12/1978 08h30 LUCIENE PEREIRA SILVA 19/04/1975 08h30 LUCIMEIRE CAMARGO DE SOUZA TEODORO 28/11/1976 08h30 LUCIO HOTTO MARIANO YAMANAKA 12/02/2002 14h00 LUIS EDUARDO MESSIAS DE ALENCAR 19/04/2003 14h30 LUIZ ALBERTO MOREIRA DA SILVA 17/01/2001 14h00 LUIZ ANTÔNIO DA SILVA 06/08/1957 15h30 LUIZ CARLOS PEREIRA 13/06/1963 08h00 LUIZ FELIPE SALES DIAS 24/06/2001 14h00 LUIZ FERNANDO DE SOUZA OLIVEIRA 10/03/2000 12h30 LUIZ JORGE FERREIRA FILHO 09/06/1967 08h00 MAIARA BEATRIZ MOREIRA AYRES 22/06/2001 14h00 MAIKELI RAMOS 19/04/2001 14h00 MANUEL RECALDES 15/03/1949 08h00 MARCELINO SILVA 08/06/1965 08h00 MARCIA APARECIDA DAMAZIO DA SILVA 28/05/1977 08h30 MARCIA BENEDITA SOUZA NEVES 29/08/1995 12h00 MARCIA RAMIRES SANTOS 25/06/1980 08h30 MáRCIA REGINA LOPES DE OLIVEIRA BARROS 07/10/1973 08h00 MARGARIDA NOGUEIRA COSTA 13/01/1947 14h30 MARIA ADÉLIA MENDONÇA CALISTRO 22/09/1973 08h00 MARIA ALVES DA ROCHA 24/07/1959 15h00 MARIA ANTONIA RIBEIRO 11/08/1982 10h00 MARIA APARECIDA CECÍLIO VIEIRA 08/06/1965 08h00 MARIA APARECIDA DE JESUS 27/03/1953 08h00 MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO 05/05/1963 15h30 MARIA APARECIDA SOARES MAGALHãES 02/02/1976 08h30 MARIA AURORA DE OLIVEIRA 14/10/1989 10h00 MARIA CATARINA MIRANDA SACONI 24/12/1958 08h00 MARIA CREUZA MAGALHAES 03/02/1980 08h30 MARIA EDUARDA AMARAL SANTANA 30/05/2001 14h00 MARIA FATIMA BUENO 23/12/1958 15h00 MARIA FERNANDA FONSECA NOGUEIRA 28/01/2000 12h30 MARIA IEZA GUILHERME DA SILVA ALMEIDA 27/02/1954 15h00 MARIA INES CUELLAR GONSALVES 07/12/1988 10h00 MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA 15/06/1959 15h00 MARIA JUÇARA DA LUZ RAMOS 06/04/1963 08h00 MARIA LINDALVA SENA DO NASCIMENTO 11/08/1953 14h30 MARIA LOURENÇO DE OLIVEIRA 23/07/1952 14h30 MARIA LUZIA TEIXEIRA 24/08/1953 14h30 MARIA MARGARIDA BATISTA FERREIRA SILVA 16/10/1956 15h00 MARIA NEIDE DA SILVA 26/04/1959 08h00 MARIA RITA GOMES DE SOUZA 13/05/1952 14h30 MARIA SALVADORA CUENCA DURE 05/11/1966 08h00 MARIA TAIS EVANGELISTA DA CUNHA 05/04/1995 12h00 MARIANA FUZETA ORTELHADO 25/06/1985 10h00 MARIANA MARCIA RIBEIRO DE OLIVEIRA 03/03/1962 15h00 MARILEIZE OURIVES NOGUEIRA 21/10/1970 08h00 MARINEI DE FIGUEIREDO BRAGA 18/07/1978 08h30 MARISTELA ALBUQUERQUE JORGE 22/10/1988 10h00 MARLENE ALVES FERREIRA LUZ 11/04/1963 15h30 MARLENE FERREIRA DE LIMA 11/03/1963 15h30 MARLENE LEITE DE JESUS 13/08/1952 14h30 MARLENE LICIO RIBEIRO 29/07/1962 15h30 MARLY MARIA DE ARRUDA 01/03/1963 15h30 MATEUS DE SOUZA LAUREANO 19/03/2000 12h30 MATHEUS LIPU DE ARAÚJO 28/10/1996 12h00 MATILDE MARTINS DA SILVA 09/03/1956 15h30 MAURÍCIO GABRIEL CÓRDOVA SILVA 23/04/2001 14h00 MAURÍCIO RICARDO GONÇALVES DOS SANTOS 20/07/1979 08h30 MAXIMILIANO ABRANCHES DE OLIVEIRA 17/05/1988 10h00 MEIRI DIANE DO CARMO BRONZE 04/01/1988 10h00 MELISSA ALVES DA CONCEIçãO 23/04/2002 14h00 MICHELE PEREIRA LIMA 27/06/1992 10h30 MICHELE RAQUEL DUARTE CHAVES 11/03/1987 10h00 MILENA HENRIQUE DO NASCIMENTO 30/12/2000 14h00 MIRIAM FÉLIX MARQUES 11/10/2003 14h30 MONIQUE PEREIRA KRUKI 10/11/2000 14h00 MURILO FONSECA DE SOUZA 13/05/1995 12h00 NAIR ALVES NERES 26/09/1952 14h30 NAIR ORTEGA 23/05/1961 08h00 NARCISO RODRIGUES CÂNDIDO 30/03/1995 12h00 NATALI DE SOUZA FLORES 16/11/1998 12h30 NATIELLY APARECIDA DOS SANTOS 15/03/2003 14h30 NAYENE PRISCILA DOS SANTOS DE LIMA 18/12/1999 12h30 NEDIR CARRILHO DE OLIVEIRA 15/05/1962 15h30 NEIDE FATIMA DE OLIVEIRA 03/07/1963 08h00 NEIDE GIMENEZ DE MORAES 05/07/1962 15h30 NEIDE MARTINS DA COSTA 16/10/1959 15h00 NEIVA DA SILVA CEBALHO 10/02/1958 15h30 NELIANA BENITES NANTES 22/01/1963 15h30 NELSINA ROCHA VIANA 20/08/1953 15h30 NILMA BALBUENA DA CRUZ 21/12/1958 15h00 NILZETE MORAES PAES 09/08/1955 15h30 NORIVAL PEREIRA MIGUEL 09/03/1953 14h30 OLIVIO MALAQUIAS DE BRITO 03/09/1959 15h30 OSCAR MARTINS IFRAN 11/04/1999 12h30 OTÁVIO CARVALHO DE SOUZA 09/02/1988 10h00 OVANDO LUIZ CONCEICAO DOS SANTOS 05/12/1980 08h30 PATRICIA DAYANE DA SILVA 27/08/1991 10h30 PATRÍCIA KRISTINEY DA SILVA 07/04/1990 10h00 PAULA LIMA ROCHA 01/07/1987 10h00 PAULO HENRIQUE MOREIRA DA LUZ 08/07/2003 14h30 PAULO RODRIGO DE OLIVEIRA 18/03/2002 14h00 PEDRO LEONAM RIBEIRO DE SOUZA 27/05/2002 14h00 PEDRO MIRANDA DENIS 29/06/1987 10h00 PLÁCIDA GIMENES SILLES 03/02/1963 08h00 PRISCILA CAROLINA PEREIRA FERNANDES 13/04/1985 10h00 RAFAEL FERNANDES REGUERA RUIZ 10/10/1985 10h00 RAFAEL NIKSON RAMOS SANTANA 06/05/2001 14h00 RAFAELA AGOSTINHO DE SOUZA 20/02/1993 10h30 RAFAELA FERREIRA LUIZ 25/03/1992 10h30 RAISSA APARECIDA DA SILVA ARANTE 19/05/1999 12h30 RAISSA FERNANDA DE ARAÚJO SOBRINHO 26/11/1997 12h30 RANIELLY BURGOS DOS SANTOS 04/12/1993 10h30 RAQUEL TEREZA FRANCO CORRÊA 11/04/2000 12h30 RAYSSA GOMES OLIVEIRA DE LIMA 21/12/1994 12h00 REGINA BRANDÂO 16/07/1983 10h00 REGINA LÚCIA NASCIMENTO 02/01/1993 10h30 REGINA LUZIA OLIVEIRA ARRUDA 12/12/1983 10h00 REJANE CARDOSO GUEDES 27/01/1989 10h00 RENY ANTONIO ALVES 12/06/1958 15h00 RITA DE ALACOQUE SILVA 25/05/1962 15h30 RITA FERNANDES LIMA 17/06/1959 15h30 RODINEI RODRIGUES DA SILVA 26/12/1997 12h30 ROSANA ALONSO 18/11/1982 10h00 ROSEMARA QUEIROZ DE MOURA 27/10/1974 08h30 ROSENILDA GOMES DOS SANTOS 02/10/1976 08h30 RUTE DOS SANTOS SILVA 14/07/1968 08h00 RUTH ESTELA BENITES 23/06/1985 10h00 RUTHE BRITO EPIFÃNIO 02/10/1975 08h30 SARA DAIANI SANTOS DA SILVA 16/07/1990 10h00 SARA JORGE MOREIRA 24/01/2000 12h30 SARANITA DA SILVA GUIDO 04/02/1982 08h30 SEBASTIANA DA SILVA 05/04/1959 15h00 SEBASTIAO PEREIRA DE SANTANA 24/07/1952 14h30 SERGILAINE DA SILVA 09/04/1987 10h00 SEVERINO ANSELMO DE SOUZA 06/05/1946 14h30 SILENE FURTUNATA FILHA 06/06/1966 08h00 SILVANA APARECIDA GOMES DA SILVA 12/10/1995 12h00 SIMONE MAIARA DA SILVA DE SOUZA 13/07/1996 12h00 SIMONI FERREIRA 16/09/2000 14h00 SIRLEIA NOGUEIRA VALENSUELA 02/07/1956 15h30 SONIA CAMARGO DE SOUZA 14/03/1979 08h30 SONIA MARIA RODRIGUES DA SILVA 20/07/1962 15h30 SONIA ROSANA MENDES FERREIRA NOVAES 18/10/1958 15h30 SORRAYLA DE OLIVEIRA ALVES 20/05/2002 14h00 STHEFANY KATIELLY LOPES VALERIANO 13/04/2002 14h00 SULA BRUNE OLIVEIRA RIBEIRO 18/08/1972 08h00 SULAMITA CARVALHO ROMEIRO 29/09/2000 14h00 SULIVAN PRIETO DA SILVA 17/02/2001 14h00 SUZANA LARA DE OLIVEIRA 23/04/1972 08h00 TAIS COSTA VIEIRA 23/03/1994 12h00 TANIA GERALDA SOARES DE OLIVEIRA 11/11/1957 15h00 TÂNIA REGINA TEZANI DE ALMEIDA 07/03/1959 15h00 TATIANE DOS SANTOS FRANCISCO 14/01/1983 10h00 TAYNARA ORTIZ ECHEVERRIA 01/08/1994 12h00 TERESA DE CARVALHO 09/10/1953 08h00 TEREZA CACERES 17/07/1958 15h00 THAÍS FLÁVIA BRANDÃO DO NASCIMENTO 02/01/1986 10h00 THAIS VIEIRA CAMARGO 17/04/1992 10h30 THAISA MOREIRA PIRES DA SILVA 09/12/1997 12h30 THAYLAINE DE LIMA MENDES 30/04/2003 14h30 THAYNARA DE SOUZA SILVA 20/09/1994 12h00 THAYS SANTOS DE SOUZA 16/03/1992 10h30 THAYSSA KELAYNE PENHA DA SILVA 31/12/2002 14h30 VALDECIR BARBOSA DA SILVA 17/05/1954 15h30 VALDEMAR TARGINO DA SILVA 11/09/1954 15h30 VALDEMIR DOS SANTOS 19/12/1957 15h00 VALERICA DOS SANTOS MATIAS 22/02/1991 10h30 VALMILDA ALVES DA SILVA 13/06/1962 15h30 VALNICE DUARTE DE GOUVEIA SOTELO 10/06/1960 15h00 VALTER FERNANDES DA SILVA 04/06/1955 15h00 VANESSA CAVALCANTE DE CAMARGO 24/08/1995 12h00 VANESSA SILVA FERREIRA 06/09/1989 10h00 VÃNIA DE SOUZA COSTA 18/09/1986 10h00 VANILDO OLIVEIRA RODRIGUES 07/10/1997 12h00 VERA LUCIA MACHADO DO NASCIMENTO 27/08/1964 08h00 VERA LUCIA PINHO SALES 15/02/1956 15h00 VERISSIMA DIMAS BENEDITA 01/10/1956 15h00 VILTO BARBOSA PANÁ 17/11/1951 15h30 VITORIA THAINARA MALIUK FELIX NOGUEIRA 05/06/2001 14h00 VIVIAN EDUARDA FERREIRA CARDOSO 31/08/2000 12h30 VIVIANA AIRES VIANA 23/03/1981 08h30 VIVIANE GUTIERREZ CASTRO 14/01/2000 12h30 WALDIR DA SILVA PEREIRA 06/03/1962 15h30 WALISON MARTINS MENDOZA 19/12/2000 14h00 WANDEMIR BORGES DE OLIVEIRA 23/11/1954 15h30 WELSLEY LUCAS ALVES MARTINS 25/07/1997 12h00 WENDELL AMORIM DE ARRUDA 31/05/2003 14h30 WESLLEI DA SILVA FRANCO 19/09/2000 14h00 WILSON BEATRIZ 21/05/1963 15h30 YASMIM KAMILLY FARIAS 10/05/1999 12h30

