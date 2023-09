Stephen King: O mestre do terror, completa hoje 76 anos

No dia 21 de setembro de 1947, nasceu Stephen Edwin King, considerado na literatura como “o mestre do terror ” e um dos escritores mais prestigiados da atualidade. Criado por uma mãe solteira, King começou a explorar sua imaginação desde a infância, escrevendo histórias que mais tarde o levariam a conquistar o mundo literário. Sua jornada, marcada por adversidades e sucesso, contou com o apoio fundamental de sua esposa, Tabitha King.

Apesar das dificuldades financeiras no início de sua carreira e sua batalha contra o vício em drogas, Stephen King seguiu em frente. Em 1999, um acidente de carro quase lhe custou a vida, mas se recuperou e continuou escrevendo. Hoje, aos 76 anos, desfruta de uma vida saudável e continua a produzir obras notáveis, mantendo sua marca registrada de histórias imersivas e detalhadas.

Ao longo de sua carreira, King vendeu mais de 350 milhões de cópias de seus livros, os quais foram adaptados para diversos formatos, incluindo filmes, quadrinhos, séries e minisséries. Seus primeiros passos na literatura foram marcados por “Carrie”, publicado em abril de 1974, seguido por “O Iluminado” em janeiro de 1977, que consolidou sua reputação internacional.

Em setembro de 2015, Stephen King foi honrado com a “National Medal of Arts” pelo então presidente dos EUA, Barack Obama, em reconhecimento à sua significativa contribuição à literatura. Em 2023, King continua ativo e lançou seu livro mais recente, “Holly”.

Fãs

João Vitor Mendes Morais, um acadêmico de 21 anos de Jornalismo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, compartilha sua paixão pelas obras do autor. Ele elogia a ousadia de King em levar suas narrativas ao extremo, mantendo a fidelidade à sua visão. João Vitor aprecia o ritmo característico de King e como ele equilibra os detalhes necessários para uma narrativa envolvente, economizando onde possível.

“Eu gosto muito do Stephen King. Ele não tem medo de levar a obra dele da maneira mais exagerada possível, desde que ele seja fiel no que quer na narrativa. Por exemplo, em ‘It, a Coisa’, ele tem toda uma viagem cosmológica em volta da origem do Pennywise, abordando a questão da tartaruga como a criadora do universo. E ele não hesita em colocar isso no livro, mesmo que a maioria da população ache uma viagem muito louca, sabe?” – Afirma o estudante.

O estudante destaca a profundidade dos detalhes e a imersão nos ambientes que o autor cria, mencionando obras como “It”, “Outsider” e “Salem” como exemplos marcantes dessa habilidade. Ele destaca o talento de King em construir personagens e narrativas criativas, ressaltando a capacidade do autor de provocar horror e chocar os leitores de maneira magistral. A obra “Outsider”, em particular, deixou uma forte impressão em João Vitor, demonstrando o domínio de King em manusear a narrativa de forma intensa e impactante.

