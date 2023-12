Polícia Civil desmantela depósito de drogas na capital

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia Especializada na Repressão ao Narcotráfico (DENAR), realizou uma operação na última terça-feira, 19/09, resultando na descoberta de um depósito utilizado para armazenamento e distribuição de substâncias entorpecentes. Três indivíduos foram detidos em flagrante por tráfico de drogas.

A ação teve início algumas semanas atrás, quando a DENAR recebeu denúncias anônimas indicando que um indivíduo, apontado como proprietário de um Hyundai HB20, estaria envolvido no crime de tráfico de drogas no Bairro Moreninhas, em Campo Grande. Além disso, informações indicavam que ele mantinha um depósito de entorpecentes em uma conveniência daquela mesma região.

No dia 19, por volta das 16h30min, o veículo suspeito foi avistado transitando na rua lateral ao Parque Jaques da Luz, no bairro Moreninhas. Uma equipe da DENAR realizou o acompanhamento até o momento em que o veículo parou em frente a uma conveniência no bairro William Maksoud.

Em conformidade com as informações recebidas, os agentes procederam à abordagem do motorista e dos indivíduos com quem ele se encontrou. Durante a revista, foi descoberto que a conveniência servia como depósito, contendo aproximadamente 20 caixas com tabletes de maconha, totalizando 830 kg.

Diante da descoberta, os envolvidos foram detidos em flagrante por tráfico de drogas, além de associação para o tráfico. A DENAR reforça o serviço de denúncias, que podem ser feitas pelos números (67) 99995-6105 (WhatsApp) ou (67) 3345-0000, garantindo a colaboração da população na luta contra o narcotráfico.

Com informações da Depac

