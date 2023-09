Policiais encontram mais de 1 tonelada de maconha em caminhonete abandonada

Agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), encontraram na noite de ontem (20), em uma Volkswagen Amarok, mais de 1 tonelada de maconha. A apreensão aconteceu na MS-166, na área rural de Antônio João, a 296 quilômetros de Campo Grande.

O flagrante aconteceu durante um bloqueio policial, quando os policiais avistaram a caminhonete freando bruscamente na rodovia. Diante da atitude suspeita, os policiais foram até próximo ao veículo. Ao chegar na caminhonete abandonada, os policiais não encontraram o motorista. Ele segue foragido.

No interior do veículo, os policiais localizaram .078 quilos de maconha.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã e o prejuízo, estimado ao crime, foi de R$ 2,3 milhões.

