MS tem déficit de 14,8 milhões de toneladas em armazenagem de grãos

Mato Grosso do Sul ocupa a quinta posição na produção de grãos no País, conforme aponta ranking da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Em meio ao crescimento, o deficit de 14,810 milhões de toneladas na capacidade de armazenagem pode impactar os ganhos com a produção, conforme indica a Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja-MS). De acordo com dados da Conab e do Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio (Siga MS), em 2022, a capacidade de armazenamento de grãos no Estado era de 10,520 milhões de toneladas, aumento de 35% em comparação a 2013, quando a capacidade era de 7,771 milhões de toneladas.

A defasagem de armazenagem em MS vem se agravando em função da disparidade entre a quantidade de armazéns construídos e o aumento da produção de grãos, principalmente de soja e milho. Sobre a disponibilidade de recursos para investimentos em armazenagem, a Famasul afirma que, de acordo com o Plano Safra 2022/2023, há uma linha de financiamento própria para a estruturação: o Programa para Construção e Ampliação de Armazéns (PCA).

Atualmente, existem 595 silos no Estado. Entretanto, ao considerar o acumulado deste ano, a capacidade estática de armazenagem sobe para 12,616 milhões de toneladas, alta de 19,92% em relação ao ano passado. Sendo assim, a armazenagem de grãos comporta aproximadamente 48,12% da produção de grãos de MS, já que, segundo a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), a safra 2022/2023 apresenta uma produção média de 26,213 milhões de toneladas.

“Somente para o Plano Safra 2023/2024 foram direcionados R$ 3,80 bilhões com taxa de juros de 8,5% ao ano e período de carência de 2 anos para começar a liquidar o financiamento”, explica o setor técnico da federação. “Todavia, a taxa de juros do PCA, cujo recurso é disponibilizado no Plano Safra, inviabiliza o investimento em novos armazéns no estado de MS e no País, uma vez que o retorno será em longo prazo e o pagamento poderá ultrapassar o tempo de 20 anos”, complementa a Aprosoja-MS.

Leia mais: Novos armazenamento de grãos beneficiam produção de Ponta Porã

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram